С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические

Ольги, Оли и Олечки – очень милые, заботливые и восторженные девочки. Так что дарить поздравление с Днем ангела Ольги – само удовольствие: искренний восторг именинницы вам обеспечен.
Именины Ольги 24 июля по церковному календарю установлены в честь святой равноапостольной княгини Ольги (после крещения получила имя Елена). Это одна из мудрейших и величайших женщин в истории Украины. Так что и поздравления с Днем Ольги в этот день стоит подбирать княжеские – богатые на чувства и эмоции. Тем более что у нас открытки с Днем Ольги скачать можно бесплатно.
Ранее мы уже писали о том, почему княгиню Ольгу считают святой и как празднуют День Ольги – читайте об этом в нашем материале День Ольги 2020 – какого числа и что за праздник.
На этот раз мы подобрали самые оригинальные поздравления с Днем Ольги – своими словами в прозе, прикольные в стихах, короткие смс и красочные открытки с Днем ангела Ольги.
Мы также подготовили поздравления с Днем ангела Ольги на украинском языке – в материале Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі.
Читайте такжеДень Ольги: какой сегодня праздник 24 июля, приметы, именины
Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
***
С Днем Ольги – княгини прекрасной!
Будь мудрой, эффектной и властной.
И пусть твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Ведь ты же и вправду – княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье!
***
Ольга, дорогая, прими поздравления!
Живи всем на зависть, будь нежной и сильной!
Всегда будь счастливой, свободной, красивой!
И пусть защищает тебя ангел твой!
Друзья только лучшие будут с тобой!
***
Сегодня у Ольги именины. Это прекрасное имя произошло со скандинавского языка. Девушка рассудительная и требовательная. Умная, умеет готовить и воспитывает детей, но не забывает о себе, поэтому очень красива. Желаем оставаться такой же восхитительной личностью и радовать всех своими качествами и достоинствами. С днем ангела, милая Оля! Удачи, радости, добра!
***
В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уваженье тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!
***
Дорогая Олечка, с именинами тебя! Ты самая прекрасная и поздравляем лишь любя. Любя мы счастья пожелаем, любя любви, любя тепла. Чтобы в этот светлый праздник голова была светла. Олечка, с днем ангела тебя! Чтобы ангел прилетел скорее и исполнил все желания твои, ну а ты чтобы была сильнее. Чтоб могла весь мир ты покорить!
***
С днем ангела тебя, милая Ольга! Будь всегда Очаровательной, Любимой и Яркой!
***
Ольга, в этот день тебе желаем,
Чтобы, как и прежде, ты цвела,
Радовала нас очарованьем
И такой же солнечной была.
Пусть любовь уютом дом наполнит,
Пусть удача об руку идет,
И желанье сбудется любое,
Счастье женское тебя найдет.
***
Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!
***
Оле, Олечке — счастья!
Твой взгляд растворяет ненастье
Звучит так красиво и нежно
Неистово и безмятежно.
Пусть все у тебя получается,
Пусть только лишь счастье случается!
***
Ольга – имя вольготное.
Hепокорна, как Русь.
В нем и радость полета,
В нем и сила, и грусть.
Проплывет сквозь безвременье,
Сквозь глухие века
Ольга – русского племени
Полноводье – река.