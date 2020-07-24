С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические

День ангела Ольги - дивные поздравления и открытки на именины Ольги 2020

Ольги, Оли и Олечки – очень милые, заботливые и восторженные девочки. Так что дарить поздравление с Днем ангела Ольги – само удовольствие: искренний восторг именинницы вам обеспечен.

Именины Ольги 24 июля по церковному календарю установлены в честь святой равноапостольной княгини Ольги (после крещения получила имя Елена). Это одна из мудрейших и величайших женщин в истории Украины. Так что и поздравления с Днем Ольги в этот день стоит подбирать княжеские – богатые на чувства и эмоции. Тем более что у нас открытки с Днем Ольги скачать можно бесплатно.

Ранее мы уже писали о том, почему княгиню Ольгу считают святой и как празднуют День Ольги – читайте об этом в нашем материале День Ольги 2020 – какого числа и что за праздник.

На этот раз мы подобрали самые оригинальные поздравления с Днем Ольги – своими словами в прозе, прикольные в стихах, короткие смс и красочные открытки с Днем ангела Ольги.

Мы также подготовили поздравления с Днем ангела Ольги на украинском языке – в материале Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі.

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Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

С Днем Ольги – княгини прекрасной!

Будь мудрой, эффектной и властной.

И пусть твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Ведь ты же и вправду – княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье!

***

Ольга, дорогая, прими поздравления!

Живи всем на зависть, будь нежной и сильной!

Всегда будь счастливой, свободной, красивой!

И пусть защищает тебя ангел твой!

Друзья только лучшие будут с тобой!

***

Сегодня у Ольги именины. Это прекрасное имя произошло со скандинавского языка. Девушка рассудительная и требовательная. Умная, умеет готовить и воспитывает детей, но не забывает о себе, поэтому очень красива. Желаем оставаться такой же восхитительной личностью и радовать всех своими качествами и достоинствами. С днем ангела, милая Оля! Удачи, радости, добра!

***

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уваженье тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

***

Дорогая Олечка, с именинами тебя! Ты самая прекрасная и поздравляем лишь любя. Любя мы счастья пожелаем, любя любви, любя тепла. Чтобы в этот светлый праздник голова была светла. Олечка, с днем ангела тебя! Чтобы ангел прилетел скорее и исполнил все желания твои, ну а ты чтобы была сильнее. Чтоб могла весь мир ты покорить!

***

С днем ангела тебя, милая Ольга! Будь всегда Очаровательной, Любимой и Яркой!

***

Ольга, в этот день тебе желаем,

Чтобы, как и прежде, ты цвела,

Радовала нас очарованьем

И такой же солнечной была.

Пусть любовь уютом дом наполнит,

Пусть удача об руку идет,

И желанье сбудется любое,

Счастье женское тебя найдет.

***

Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!

***

Оле, Олечке — счастья!

Твой взгляд растворяет ненастье

Звучит так красиво и нежно

Неистово и безмятежно.

Пусть все у тебя получается,

Пусть только лишь счастье случается!

***

Ольга – имя вольготное.

Hепокорна, как Русь.

В нем и радость полета,

В нем и сила, и грусть.

Проплывет сквозь безвременье,

Сквозь глухие века

Ольга – русского племени

Полноводье – река.

Открытки с Днем ангела Ольги и картинки