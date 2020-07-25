Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины

25 июля 2020 – сегодня праздник денег. Россия уже отмечает День торговли 2020.
Вместе с РФ праздник отмечают оккупанты из "ДНР" и "ЛНР". А вот Украина отпразднует День торговли 2020 в воскресенье – 26-го числа.
Детальнее о том, что подарить и как поздравить с Днем торговли, читайте в нашем материале Когда и как Украина празднует День торговли в 2020 году – что важно помнить.
Также в России проходит День сотрудника органов следствия РФ, День речной полиции и День памяти Владимира Высоцкого. Беларусь чествует пожарников в День пожарной службы.
Таджикистан празднует День работников автомобильного транспорта, а Тунис – День республики.
Язычники в старину в этот день проводили Выборы жертв Перуну.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День вне Времени;
- День попадания нитки в иголку;
- День беспричинности;
- День поиска новых вкусов и запахов.
По народному календарю, 25 июля – Прокл Плакальщик.
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25 июля – праздник церковный
Православные 25 июля почитают память святых мучеников Прокла и Илария. Они приняли мученическую смерть за веру во ІІ веке.
У католиков нынче День святого Христофора – покровителя автомобилистов и дорожной полиции.
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25 июля – приметы
Есть такие приметы 25 июля на погоду:
- прохладный день – к морозной зиме;
- с утра туман и много росы – к солнечной погоде в ближайшие дни;
- мало росы – к ненастью;
- в лесу много грибов – к похолоданию.
25 июля – что нельзя делать, а что нужно
До этого дня старались закончить уборку сена, так как с Прокла прибавлялось росы на полях (отсюда и прозвище Плакальщик). От росы сено начинало гнить. Так что сенокос к этому времени старались уже закончить.
С другой стороны, роса на Прокла считается целебной: ею нужно умыться, чтобы сил и здоровья прибавилось.
По поверью, роса на Прокла: глазам – зрение улучшает, мозгу – покоя добавляет, лицу – красоты, а человека лечит от бессонницы. Беременные эту росу пили – для легких родов. Также многие верят, что она смывает сглаз и порчу.
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День отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.
По народным поверьям, 25 июля нельзя:
- ругаться и сквернословить – весь негатив троекратно вернется;
- заниматься тяжелой работой, в том числе ремонтом – исключение делается лишь для приготовления пищи;
- есть что-то, чем угостил чужой человек – иначе с его едой достанутся и все его проблемы;
- одалживать деньги.
25 июля – именины
День ангела справляют Вероника и Мария. Именинники среди парней – Арсений, Гавриил, Иван, Михаил и Федор.
25 июля – кто родился
25 июля родились такие знаменитости:
- 1894 — сербский террорист Гаврило Принцип (его покушение на наследника австрийского престола стало поводом для Первой мировой войны).
- 1869 — украинский ученый-метеоролог, брат Леси Украинки Михаил Косач.
- 1905 — основатель Каневской капеллы, кобзарь Пантелеймон Шемет.
- 1929 — советский писатель Василий Шукшин.
- 1967 — американский актер Мэтт Леблан (Джоуи из сериала Друзья).
- 1984 — украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.