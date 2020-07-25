Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины

25 июля - праздник Проклов день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 июля 2020 – сегодня праздник денег. Россия уже отмечает День торговли 2020.

Вместе с РФ праздник отмечают оккупанты из "ДНР" и "ЛНР". А вот Украина отпразднует День торговли 2020 в воскресенье – 26-го числа.

Детальнее о том, что подарить и как поздравить с Днем торговли, читайте в нашем материале Когда и как Украина празднует День торговли в 2020 году – что важно помнить.

Также в России проходит День сотрудника органов следствия РФ, День речной полиции и День памяти Владимира Высоцкого. Беларусь чествует пожарников в День пожарной службы.

Таджикистан празднует День работников автомобильного транспорта, а Тунис – День республики.

Язычники в старину в этот день проводили Выборы жертв Перуну.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День вне Времени;

День попадания нитки в иголку;

День беспричинности;

День поиска новых вкусов и запахов.

По народному календарю, 25 июля – Прокл Плакальщик.

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25 июля – праздник церковный

Православные 25 июля почитают память святых мучеников Прокла и Илария. Они приняли мученическую смерть за веру во ІІ веке.

У католиков нынче День святого Христофора – покровителя автомобилистов и дорожной полиции.

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25 июля – приметы

Есть такие приметы 25 июля на погоду:

прохладный день – к морозной зиме;

с утра туман и много росы – к солнечной погоде в ближайшие дни;

мало росы – к ненастью;

в лесу много грибов – к похолоданию.

25 июля – что нельзя делать, а что нужно

До этого дня старались закончить уборку сена, так как с Прокла прибавлялось росы на полях (отсюда и прозвище Плакальщик). От росы сено начинало гнить. Так что сенокос к этому времени старались уже закончить.

С другой стороны, роса на Прокла считается целебной: ею нужно умыться, чтобы сил и здоровья прибавилось.

По поверью, роса на Прокла: глазам – зрение улучшает, мозгу – покоя добавляет, лицу – красоты, а человека лечит от бессонницы. Беременные эту росу пили – для легких родов. Также многие верят, что она смывает сглаз и порчу.

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День отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.

По народным поверьям, 25 июля нельзя:

ругаться и сквернословить – весь негатив троекратно вернется;

заниматься тяжелой работой, в том числе ремонтом – исключение делается лишь для приготовления пищи;

есть что-то, чем угостил чужой человек – иначе с его едой достанутся и все его проблемы;

одалживать деньги.

25 июля – именины

День ангела справляют Вероника и Мария. Именинники среди парней – Арсений, Гавриил, Иван, Михаил и Федор.

25 июля – кто родился

25 июля родились такие знаменитости: