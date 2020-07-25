УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем торговли. Приметы 25 июля подскажут, как улучшить зрение и вылечить бессонницу.

25 июля 2020, 00:19
25 июля - праздник Проклов день - что нельзя делать, приметы
25 июля - праздник Проклов день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 июля 2020 – сегодня праздник денег. Россия уже отмечает День торговли 2020.

Вместе с РФ праздник отмечают оккупанты из "ДНР" и "ЛНР". А вот Украина отпразднует День торговли 2020 в воскресенье – 26-го числа.

Детальнее о том, что подарить и как поздравить с Днем торговли, читайте в нашем материале Когда и как Украина празднует День торговли в 2020 году – что важно помнить.

Также в России проходит День сотрудника органов следствия РФ, День речной полиции и День памяти Владимира Высоцкого. Беларусь чествует пожарников в День пожарной службы.

Таджикистан празднует День работников автомобильного транспорта, а Тунис – День республики.

Язычники в старину в этот день проводили Выборы жертв Перуну.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День вне Времени;
  • День попадания нитки в иголку;
  • День беспричинности;
  • День поиска новых вкусов и запахов.

По народному календарю, 25 июля – Прокл Плакальщик.

Читайте такжеС Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли

25 июля – праздник церковный

Православные 25 июля почитают память святых мучеников Прокла и Илария. Они приняли мученическую смерть за веру во ІІ веке.

У католиков нынче День святого Христофора – покровителя автомобилистов и дорожной полиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

25 июля – приметы

Есть такие приметы 25 июля на погоду:

  • прохладный день – к морозной зиме;
  • с утра туман и много росы – к солнечной погоде в ближайшие дни;
  • мало росы – к ненастью;
  • в лесу много грибов – к похолоданию.

25 июля – что нельзя делать, а что нужно

До этого дня старались закончить уборку сена, так как с Прокла прибавлялось росы на полях (отсюда и прозвище Плакальщик). От росы сено начинало гнить. Так что сенокос к этому времени старались уже закончить.

С другой стороны, роса на Прокла считается целебной: ею нужно умыться, чтобы сил и здоровья прибавилось.

По поверью, роса на Прокла: глазам – зрение улучшает, мозгу – покоя добавляет, лицу – красоты, а человека лечит от бессонницы. Беременные эту росу пили – для легких родов. Также многие верят, что она смывает сглаз и порчу.

Читайте такжеБессонница: ученые назвали простой напиток, помогающий сну

День отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.

По народным поверьям, 25 июля нельзя:

  • ругаться и сквернословить – весь негатив троекратно вернется;
  • заниматься тяжелой работой, в том числе ремонтом – исключение делается лишь для приготовления пищи;
  • есть что-то, чем угостил чужой человек – иначе с его едой достанутся и все его проблемы;
  • одалживать деньги.

25 июля – именины

День ангела справляют Вероника и Мария. Именинники среди парней – Арсений, Гавриил, Иван, Михаил и Федор.

25 июля – кто родился

25 июля родились такие знаменитости:

  • 1894 — сербский террорист Гаврило Принцип (его покушение на наследника австрийского престола стало поводом для Первой мировой войны).
  • 1869 — украинский ученый-метеоролог, брат Леси Украинки Михаил Косач.
  • 1905 — основатель Каневской капеллы, кобзарь Пантелеймон Шемет.
  • 1929 — советский писатель Василий Шукшин.
  • 1967 — американский актер Мэтт Леблан (Джоуи из сериала Друзья).
  • 1984 — украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:56
"Жаришка": Алина Гросу показала загорелую грудь
00:19
Прокл Плакальщик: какой сегодня праздник 25 июля, приметы, именины
24 июля, пятница
23:20
Украина изменила критерии для государств с Covid-19
22:58
Под запретом на время карантина: Кабмин обнародовал важный список
22:40
Как лечить солнечный ожог: мифы о кокосовом масле и уксусе
22:29
Ученые выяснили, как коронавирусу удается "обмануть" иммунитет
22:27
В суде закрыли дело против Зеленского по декларации
22:14
Как снизить уровень холестерина: вкусный способ
22:05
Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий
21:31
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
21:16
Катастрофа с ВНО по украинскому и истории: сколько школьников не поступят
21:04
Загадочная гибель Кучапина: жена и друзья волонтера обратились с просьбой
20:34
Под Херсоном мужчина завел рабов и сдавал их в аренду Фото
20:29
В Минобразования перечислили основные этапы вступительной кампании
20:05
Попытка №5: запретят ли в Украине ЛГБТ-пропаганду и какими будут последствия
20:01
"Украина должна быть готова": эксперт назвал повод для вторжения России
19:45
"Можем оказаться в 2014 году": Турчинов заявил о катастрофе в стране
19:32
"Идет торг": Резников ошарашил причиной задержки обмена пленными
19:14
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
19:12
Венедиктова может одним решением остановить преследование бизнеса со стороны СБУ - Сакварелизде
19:03
В МИД отчитались о создании стратегии по деоккупации Крыма Видео
19:00
Сдерживание слез вредит позитивным эмоциям - эксперт
18:55
СБУ усилила меры безопасности в Киеве - в чем причина
18:33
Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске
18:19
Как спастись от фейков - топ-5 правил поведения в сети от Ксении Мишиной Видео
18:18
На глазах ребенка: всплыли скандальные подробности убийства бизнесмена под Киевом
17:39
Жвания в новом блоге рассказал, как использовали Майдан для захвата власти Видео
17:35
В Украине назначены новые соцвыплаты – кому и что положено Видео
17:19
Эксперты рассказали, почему в Украине вырастет зарплата в конвертах
17:16
Disney кардинально переставил даты выхода своих фильмов
17:15
"Диван весь в Леше": друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели
17:04
"Выжимают под ТЦ": в Киеве полыхает рынок Петровка у метро Почайна Видео
17:02
Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт
16:53
Без риска ранней смерти: ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить
16:49
Ревизор обнаружил самую грязную кухню за все время проекта Видео
16:39
Карантин продолжается, а деньги кончились: на что растратили Фонд борьбы с COVID-19 Видео
16:39
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
16:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
16:27
Галина Шабшай досье
15:58
Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина: данные Минздрава
15:49
Витамины для женщин: главные помощники для красоты и здоровья
15:40
"Наслаждайся, кисуля": Тодоренко взбудоражила откровенным фото
15:35
У Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2
15:28
Погода на неделю: когда ждать +36 градусов Видео
14:50
Букмекеры назвали фаворитов гонки за пост мэра Киева
14:29
Назвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме
14:21
Мел Гибсон переболел коронавирусом под вымышленным именем
14:17
В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать тест на коронавирус при полетах по стране
14:10
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
13:55
Олег Винник признался, что его обижают шутки про одиноких волчиц
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять