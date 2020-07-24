Когда и как Украина празднует День торговли в 2020 году – что важно помнить

Когда и как Украина празднует День торговли 2020 / Фото из открытых источников

Главред решил выяснить, когда готовить поздравления с днем торговли (шуточные и серьезные пожелание хороших продаж нашим предпринимателям) для работников торговли в Украине в 2020 году.

Дата у праздника непостоянная, меняется каждый год, так что запутаться тут немудрено.

День торговли 2020 – Украина, "ДНР", "ЛНР": когда, какого числа, дата

День работников торговли Украина и Беларусь отмечают каждый год в последнее воскресение июля. В 2020 году праздник работников торговли выпал на 26 июля.

Читайте такжеС Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговлиА вот в России отмечают День работников торговли на день раньше – в четвертую субботу июля. То есть День торговли 2020 в России пройдет 25 июля.

Примечательно, что оккупированные территории Донбасса также сместили праздник, и на российский манер день торговли 2020 "ДНР" и "ЛНР" отмечают в четвертую субботу этого месяца – 25 июля.

К слову, в Украине есть еще один "торговый" праздник – это День предпринимателя: Украина в 2020 году отмечает его 6 сентября (это всегда первое воскресенье первого осеннего месяца).

Что подарить на День торговли

Подарок продавцу стоит подбирать деловой. Можно, конечно, сделать подарок на День торговли своими руками: открытку, тортик спечь или фруктовый букет собрать из даров своего сада. Еще вариант – оберег на удачу, ведь торговля – дело рисковое, и многие предприниматели – люди суеверные (у них есть "счастливая" обувь или одежда, свои приметы и пр.).

А можно на День торговли подарок и купить. В этом случае, выбирая, что подарить на День торговли, стоит исходить из своего отношения к человеку, того, насколько вы близки и насколько дорог должен быть презент. Чаще всего дарят:

письменные наборы;

визитницы;

ежедневники;

шоколадные наборы;

сувениры на удачу: нэцке, манеки-неко ("кошка-зазывала – фигурка с качающейся лапкой);

тематические флэшки или мышки для компьютера и т.п.

И, конечно, самый беспроигрышный подарок торговцу – это пожелание хороших продаж и поздравление с Днем торговли.

День торговли 2020: поздравления в прозе

Поздравляю вас с днем работника торговли. От всей души желаю вам только вежливых и богатых покупателей, щедрых и грамотных руководителей, стабильно высокой выручки и больших доходов. Здоровья вам, мира и процветания. С праздником!

***

День торговли 2020: поздравления начальнику

Замечательный наш начальник, поздравляю Вас с Днем работников торговли Украины и от всей души желаю Вам терпения, здоровья, уважения, сил, коммуникабельности, оптимизма, настойчивости и уверенности. Пусть каждое решение будет рациональным, пусть каждый день будет успешным, пусть каждая идея будет перспективной. Желаю, чтобы с каждым днем увеличивалась прибыль, расширялись возможности, появлялись новые клиенты и преданными оставались старые.

День торговли 2020: поздравления в стихах

Торговля — это важная работа,

Желаю все успешно продавать,

Должны всегда лишь крупные банкноты

Дружно в кошельке твоем лежать!

Пускай тебе сопутствует удача,

В продажах возрастут пусть показатели,

А также пожелать хочу в придачу

Множество довольных покупателей!

***

С этим днем, коллеги, с праздником друзья,

Работников торговли поздравляю я,

Пусть будет больше хороших клиентов,

А в коллективе веселых моментов.

Пусть будет улыбка на наших устах,

И притяженье в радостных глазах,

Пусть удача с нами будет везде,

И побольше зарплату в кошельке!

***

Поздравление с Днем торговли директора:

С Днем работников торговли в этот час,

Директор, поздравляем вас!

Желаем безупречности во всех делах,

Не оставались цели чтоб в мечтах.

Пусть все всегда решается удачно,

И даже если это сложные задачи.

Пусть расцветают радости цветы,

Желаем мира, счастья и любви!

День торговли 2020: поздравления смешные и поздравления с Днем торговли шуточные

Поздравляю с днем торговли,

И желаю в этот год,

Чтоб за нынешним застольем,

Шла работа без забот.

Пусть проценты на закупку,

Очень резко упадут,

Ну, а ты в торговой рубке,

Всем покажешь, как ТЫ крут.

Пустота в торговом зале,

И на складе ничего,

Массовых продаж желаю,

Для кармана твоего.

***

Я продавец, ты покупатель,

Давай по соточке накатим

За день торговли, праздник общий,

Мы все торгуем, между прочим.

Мы продаем товар, услугу

И даже знания друг другу.

Весь мир торгует каждый час

И этот тост за всех, за нас!

***

Знаю я не понаслышке, что торговля – это труд,

Время нет на передышку, ведь клиенты всегда ждут,

Расскажите, покажите – просят снова продавца,

В информации ты профи и в торговле неспроста.

Каждый день как поединок, и народ сюда бежит,

Заработанной копейкой больше жизни дорожит,

Посоветуй то, что хочешь, ведь поверят продавцу,

Я и сам когда приспичит, денежки тебе несу.

С Днем торговли: смс

3 смс - 190 символов:

Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!

***

3 смс - 177 символов:

В день работника торговли,

Пожелаю настроения.

Покупателей хороших,

Креатива проявления.

Пусть успешная карьера

Развивается вперед,

И доход приумножался

От ответственных работ.