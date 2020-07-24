Когда и как Украина празднует День торговли в 2020 году – что важно помнить

Главред решил выяснить, когда готовить поздравления с днем торговли (шуточные и серьезные пожелание хороших продаж нашим предпринимателям) для работников торговли в Украине в 2020 году.
Дата у праздника непостоянная, меняется каждый год, так что запутаться тут немудрено.
День торговли 2020 – Украина, "ДНР", "ЛНР": когда, какого числа, дата
День работников торговли Украина и Беларусь отмечают каждый год в последнее воскресение июля. В 2020 году праздник работников торговли выпал на 26 июля.
Читайте такжеС Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговлиА вот в России отмечают День работников торговли на день раньше – в четвертую субботу июля. То есть День торговли 2020 в России пройдет 25 июля.
Примечательно, что оккупированные территории Донбасса также сместили праздник, и на российский манер день торговли 2020 "ДНР" и "ЛНР" отмечают в четвертую субботу этого месяца – 25 июля.
К слову, в Украине есть еще один "торговый" праздник – это День предпринимателя: Украина в 2020 году отмечает его 6 сентября (это всегда первое воскресенье первого осеннего месяца).
Что подарить на День торговли
Подарок продавцу стоит подбирать деловой. Можно, конечно, сделать подарок на День торговли своими руками: открытку, тортик спечь или фруктовый букет собрать из даров своего сада. Еще вариант – оберег на удачу, ведь торговля – дело рисковое, и многие предприниматели – люди суеверные (у них есть "счастливая" обувь или одежда, свои приметы и пр.).
А можно на День торговли подарок и купить. В этом случае, выбирая, что подарить на День торговли, стоит исходить из своего отношения к человеку, того, насколько вы близки и насколько дорог должен быть презент. Чаще всего дарят:
- письменные наборы;
- визитницы;
- ежедневники;
- шоколадные наборы;
- сувениры на удачу: нэцке, манеки-неко ("кошка-зазывала – фигурка с качающейся лапкой);
- тематические флэшки или мышки для компьютера и т.п.
И, конечно, самый беспроигрышный подарок торговцу – это пожелание хороших продаж и поздравление с Днем торговли.
День торговли 2020: поздравления в прозе
Поздравляю вас с днем работника торговли. От всей души желаю вам только вежливых и богатых покупателей, щедрых и грамотных руководителей, стабильно высокой выручки и больших доходов. Здоровья вам, мира и процветания. С праздником!
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День торговли 2020: поздравления начальнику
Замечательный наш начальник, поздравляю Вас с Днем работников торговли Украины и от всей души желаю Вам терпения, здоровья, уважения, сил, коммуникабельности, оптимизма, настойчивости и уверенности. Пусть каждое решение будет рациональным, пусть каждый день будет успешным, пусть каждая идея будет перспективной. Желаю, чтобы с каждым днем увеличивалась прибыль, расширялись возможности, появлялись новые клиенты и преданными оставались старые.
День торговли 2020: поздравления в стихах
Торговля — это важная работа,
Желаю все успешно продавать,
Должны всегда лишь крупные банкноты
Дружно в кошельке твоем лежать!
Пускай тебе сопутствует удача,
В продажах возрастут пусть показатели,
А также пожелать хочу в придачу
Множество довольных покупателей!
***
С этим днем, коллеги, с праздником друзья,
Работников торговли поздравляю я,
Пусть будет больше хороших клиентов,
А в коллективе веселых моментов.
Пусть будет улыбка на наших устах,
И притяженье в радостных глазах,
Пусть удача с нами будет везде,
И побольше зарплату в кошельке!
***
Поздравление с Днем торговли директора:
С Днем работников торговли в этот час,
Директор, поздравляем вас!
Желаем безупречности во всех делах,
Не оставались цели чтоб в мечтах.
Пусть все всегда решается удачно,
И даже если это сложные задачи.
Пусть расцветают радости цветы,
Желаем мира, счастья и любви!
День торговли 2020: поздравления смешные и поздравления с Днем торговли шуточные
Поздравляю с днем торговли,
И желаю в этот год,
Чтоб за нынешним застольем,
Шла работа без забот.
Пусть проценты на закупку,
Очень резко упадут,
Ну, а ты в торговой рубке,
Всем покажешь, как ТЫ крут.
Пустота в торговом зале,
И на складе ничего,
Массовых продаж желаю,
Для кармана твоего.
***
Я продавец, ты покупатель,
Давай по соточке накатим
За день торговли, праздник общий,
Мы все торгуем, между прочим.
Мы продаем товар, услугу
И даже знания друг другу.
Весь мир торгует каждый час
И этот тост за всех, за нас!
***
Знаю я не понаслышке, что торговля – это труд,
Время нет на передышку, ведь клиенты всегда ждут,
Расскажите, покажите – просят снова продавца,
В информации ты профи и в торговле неспроста.
Каждый день как поединок, и народ сюда бежит,
Заработанной копейкой больше жизни дорожит,
Посоветуй то, что хочешь, ведь поверят продавцу,
Я и сам когда приспичит, денежки тебе несу.
С Днем торговли: смс
3 смс - 190 символов:
Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!
***
3 смс - 177 символов:
В день работника торговли,
Пожелаю настроения.
Покупателей хороших,
Креатива проявления.
Пусть успешная карьера
Развивается вперед,
И доход приумножался
От ответственных работ.