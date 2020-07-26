День торговли: какой сегодня праздник 26 июля, приметы, именины

С Днем торговли - 26 июля праздник торговцев и Собор Архангела Гавриила / 1zoom.ru

26 июля 2020 – сегодня праздник украинских торговцев. Это День торговли 2020 в Украине. День работников торговли отмечает и Беларусь.

Накануне работников торговли поздравляли россияне – а сегодня поздравления с Днем торговли дарят украинским бизнесменам. Как поздравить с праздником – читайте в материале С Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли.

Мир отмечает Международный день сохранения мангровых экосистем.

В России проходит День Нептуна – и заодно там отмечают День Военно-Морского Флота РФ и День парашютиста. В Дагестане проходит День Конституции, в США – День родителей и День дяди и тети, а в Доминикане – День отца. В Китае идет праздник Чествование Небес.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День загадывания загадок;

День всего или ничего;

День хрустящего рогалика и День кофейного милк-шейка в США.

По народному календарю, 26 июля – День Гавриила.

26 июля – праздник церковный

Православные 26 июля отмечают Собор Архангела Гавриила, а католики – праздник святой Анны.

Оба праздника непосредственно связаны со Святой Богородицей: Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о рождении ею Сына Господня, а святая Анна приходится Марии матерью, а Христу – человеческой бабушкой.

Как молиться святому Гавриилу – читайте в нашем материале Какой сегодня праздник – 26 июля: кому молятся в этот день, что говорят приметы и кого поздравляют.

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26 июля – приметы

Есть такие приметы 26 июля на погоду:

день без осадков – осень сухой будет;

сильный дождь – к плохому урожаю;

поспела рожь – можно идти за подберезовиками;

много ржи – к богатому урожаю малины.

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26 июля – что нельзя делать, а что нужно

Собор Архангела Гавриила – праздник почитаемый, но запрета на работу в этот день нет. Наоборот, считается, что этот день как нельзя лучше подходит для коллективного труда.

Можно начинать новые проекты, хорошо – подводить итоги старых проектов (хотя бы промежуточные).

По народным поверьям, 26 июля нельзя:

жадничать – к бедности;

отказывать в помощи;

одалживать деньги;

обманывать;

ссориться, особенно с матерью.

26 июля – именины

День ангела справляют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

26 июля – кто родился

26 июля родились такие знаменитости: