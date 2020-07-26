День торговли: какой сегодня праздник 26 июля, приметы, именины

26 июля 2020 – сегодня праздник украинских торговцев. Это День торговли 2020 в Украине. День работников торговли отмечает и Беларусь.
Накануне работников торговли поздравляли россияне – а сегодня поздравления с Днем торговли дарят украинским бизнесменам. Как поздравить с праздником – читайте в материале С Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли.
Мир отмечает Международный день сохранения мангровых экосистем.
В России проходит День Нептуна – и заодно там отмечают День Военно-Морского Флота РФ и День парашютиста. В Дагестане проходит День Конституции, в США – День родителей и День дяди и тети, а в Доминикане – День отца. В Китае идет праздник Чествование Небес.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День загадывания загадок;
- День всего или ничего;
- День хрустящего рогалика и День кофейного милк-шейка в США.
По народному календарю, 26 июля – День Гавриила.
26 июля – праздник церковный
Православные 26 июля отмечают Собор Архангела Гавриила, а католики – праздник святой Анны.
Оба праздника непосредственно связаны со Святой Богородицей: Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о рождении ею Сына Господня, а святая Анна приходится Марии матерью, а Христу – человеческой бабушкой.
Как молиться святому Гавриилу – читайте в нашем материале Какой сегодня праздник – 26 июля: кому молятся в этот день, что говорят приметы и кого поздравляют.
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26 июля – приметы
Есть такие приметы 26 июля на погоду:
- день без осадков – осень сухой будет;
- сильный дождь – к плохому урожаю;
- поспела рожь – можно идти за подберезовиками;
- много ржи – к богатому урожаю малины.
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26 июля – что нельзя делать, а что нужно
Собор Архангела Гавриила – праздник почитаемый, но запрета на работу в этот день нет. Наоборот, считается, что этот день как нельзя лучше подходит для коллективного труда.
Можно начинать новые проекты, хорошо – подводить итоги старых проектов (хотя бы промежуточные).
По народным поверьям, 26 июля нельзя:
- жадничать – к бедности;
- отказывать в помощи;
- одалживать деньги;
- обманывать;
- ссориться, особенно с матерью.
26 июля – именины
День ангела справляют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.
26 июля – кто родился
26 июля родились такие знаменитости:
- 1856 – ирландский писатель, Нобелевский лауреат Бернард Шоу.
- 1880 – украинский писатель и политический деятель Владимир Винниченко.
- 1928 – известный американский режиссер Стэнли Кубрик.
- 1931 – украинский общественный деятель, Герой Украины Иван Дзюба.
- 1964 – американская актриса Сандра Баллок.