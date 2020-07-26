С Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли

День торговли - поздравления с Днем торговли шуточные и серьезные

Оригинальные поздравления с Днем торговли – шуточные и официальные, в прозе и в смс – в Украине и в Беларуси дарят в последнее воскресение июля. Так что День торговли 2020 выпал на 26 июля.

Примечательно, что территории Донбасса после оккупации сместили праздник на четвертую субботу июля – когда День торговли 2020 празднует Россия. То есть "ДНР" и "ЛНР" отмечают День торговли 2020 на день раньше – 25-го числа.

Для кого-то это просто повод – праздновать все выходные.

З Днем торгівлі – привітання та листівки чудові, молитви для торгівлі на украинском языке

Сильная молитва для торговли

Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согрешил я прежде и не согрешу будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Трудился я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. Так пусть же будет, как учит Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, дабы наполнилась утомленная трудом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй меня земными щедротами по трудам моим.

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Молитва Николаю Чудотворцу

О Великий наш наставник, Николай! Ты добр и милостив, благочестив и великодушен. Прошу услышать меня, раба твоего (имя), молюсь тебе и надеюсь на помощь в делах. Узри мой труд и старания, покорность и верность Господу Богу. Убереги от лишений и падений, прибавь ума и сил. Вымоли у Господа для нас милости, пусть убережет нас от козней врагов да направит на путь правильный. Да сохрани нас от соблазнов и деяний нечестных. Пусть воздастся нам за страдания наши, за усердие и покорность нашу. Уповаем на ходатайство твое, просим о помощи. Припадаем к лику твоему святому с мольбами. Укрой крылом своим от невзгод и напастей, помоги не пропасть в пучине греховной и в тине страстей наших. Молим о спасении наших душ и надеемся на великую милость.

Поздравления с Днем торговли в прозе, стихах и смс

Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!

***

Пусть работники торговли

В этот вечер отдохнут,

Укрепят свое здоровье,

Чтобы не было простуд.

Чем? Конечно, крепкой рюмкой

И торжественным столом.

За работников торговли

Нынче первый тост нальем!

***

Ты в мире торговли, как рыба в воде,

Удачи тебе и блестящих идей!

И пусть удается доход умножать,

От кризисов редких легко уплывать!

***

Поздравляем вас с Днем торговли! Желаем товаров, на которые всегда есть спрос и которые быстро продаются! Желаем вам ежеквартальных премий и хороших кассовых сборов! Пусть к вам пореже заглядывают ревизоры, а если и заглядывают — никогда не находят недочетов и ошибок! Удачного продвижения по карьерной лестнице и исполнения желаний!

***

Работники торга

И маги торговли,

Мы вас поздравляем

В ваш день дорогой.

Пусть будут добротны

Прилавки и кровли,

И солнце сияет

Над вашей судьбой.

***

Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!

***

С днем торговли поздравляю,

Дорогой мой продавец!

Крупных выручек желаю!

Ты по жизни молодец!

Каждый день пусть будет касса

От купюр полным полна!

Будет много пусть клиентов!

Хороши всегда дела!

***

Смешное поздравление с Днем торговли директора:

Пусть любимая работа

Неизменно вдохновляет,

А большие обороты

Конкурентов раздражают!

С Днем торговли! Позитива!

Покупателей, что платят!

Если хочешь жить красиво,

Это точно будет кстати!

Пусть налоги меньше станут,

Без конца растут доходы!

Чтобы были по карману

Хоть дома, хоть самолеты!

***

Поздравление с Днем торговли коллективу:

Я в этот день и этот час

Коллеги, поздравляю вас!

Наш День торговли наступил!

Здоровья вам и новых сил!

Чтоб покупателей поток

К вам в магазины бурно тек,

И чтобы выручки с продаж

Бюджет порадовали ваш!

***

Пусть деньги водятся на счете,

Без этого никак в работе!

Желаю, чтоб азарт не гаснул,

И шла торговля, как по маслу!

***

В этот праздник хочется пожелать работникам торговли приветливых клиентов, высоких доходов, мега оборотов, удачных сделок, воодушевления в работе и развития. Желаем отдачи и процветания в работе!

***

Поздравления с Днем торговли христианские православные:

День торговли отмечая,

Поздравляем продавцов.

Покупателю внимая,

Вы богаче всех купцов.

Будьте добрыми, как сказка.

Честными, как жизнь Христа.

И тогда большая касса

Не будет у вас пуста.

Открытки с Днем торговли и картинки