С Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли

Оригинальные поздравления с Днем торговли – шуточные и официальные, в прозе и в смс – в Украине и в Беларуси дарят в последнее воскресение июля. Так что День торговли 2020 выпал на 26 июля.
Примечательно, что территории Донбасса после оккупации сместили праздник на четвертую субботу июля – когда День торговли 2020 празднует Россия. То есть "ДНР" и "ЛНР" отмечают День торговли 2020 на день раньше – 25-го числа.
Для кого-то это просто повод – праздновать все выходные.
З Днем торгівлі – привітання та листівки чудові, молитви для торгівлі на украинском языке
Сильная молитва для торговли
Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согрешил я прежде и не согрешу будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Трудился я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. Так пусть же будет, как учит Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, дабы наполнилась утомленная трудом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй меня земными щедротами по трудам моим.
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Молитва Николаю Чудотворцу
О Великий наш наставник, Николай! Ты добр и милостив, благочестив и великодушен. Прошу услышать меня, раба твоего (имя), молюсь тебе и надеюсь на помощь в делах. Узри мой труд и старания, покорность и верность Господу Богу. Убереги от лишений и падений, прибавь ума и сил. Вымоли у Господа для нас милости, пусть убережет нас от козней врагов да направит на путь правильный. Да сохрани нас от соблазнов и деяний нечестных. Пусть воздастся нам за страдания наши, за усердие и покорность нашу. Уповаем на ходатайство твое, просим о помощи. Припадаем к лику твоему святому с мольбами. Укрой крылом своим от невзгод и напастей, помоги не пропасть в пучине греховной и в тине страстей наших. Молим о спасении наших душ и надеемся на великую милость.
Поздравления с Днем торговли в прозе, стихах и смс
Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!
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Пусть работники торговли
В этот вечер отдохнут,
Укрепят свое здоровье,
Чтобы не было простуд.
Чем? Конечно, крепкой рюмкой
И торжественным столом.
За работников торговли
Нынче первый тост нальем!
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Ты в мире торговли, как рыба в воде,
Удачи тебе и блестящих идей!
И пусть удается доход умножать,
От кризисов редких легко уплывать!
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Поздравляем вас с Днем торговли! Желаем товаров, на которые всегда есть спрос и которые быстро продаются! Желаем вам ежеквартальных премий и хороших кассовых сборов! Пусть к вам пореже заглядывают ревизоры, а если и заглядывают — никогда не находят недочетов и ошибок! Удачного продвижения по карьерной лестнице и исполнения желаний!
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Работники торга
И маги торговли,
Мы вас поздравляем
В ваш день дорогой.
Пусть будут добротны
Прилавки и кровли,
И солнце сияет
Над вашей судьбой.
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Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!
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С днем торговли поздравляю,
Дорогой мой продавец!
Крупных выручек желаю!
Ты по жизни молодец!
Каждый день пусть будет касса
От купюр полным полна!
Будет много пусть клиентов!
Хороши всегда дела!
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Смешное поздравление с Днем торговли директора:
Пусть любимая работа
Неизменно вдохновляет,
А большие обороты
Конкурентов раздражают!
С Днем торговли! Позитива!
Покупателей, что платят!
Если хочешь жить красиво,
Это точно будет кстати!
Пусть налоги меньше станут,
Без конца растут доходы!
Чтобы были по карману
Хоть дома, хоть самолеты!
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Поздравление с Днем торговли коллективу:
Я в этот день и этот час
Коллеги, поздравляю вас!
Наш День торговли наступил!
Здоровья вам и новых сил!
Чтоб покупателей поток
К вам в магазины бурно тек,
И чтобы выручки с продаж
Бюджет порадовали ваш!
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Пусть деньги водятся на счете,
Без этого никак в работе!
Желаю, чтоб азарт не гаснул,
И шла торговля, как по маслу!
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В этот праздник хочется пожелать работникам торговли приветливых клиентов, высоких доходов, мега оборотов, удачных сделок, воодушевления в работе и развития. Желаем отдачи и процветания в работе!
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Поздравления с Днем торговли христианские православные:
День торговли отмечая,
Поздравляем продавцов.
Покупателю внимая,
Вы богаче всех купцов.
Будьте добрыми, как сказка.
Честными, как жизнь Христа.
И тогда большая касса
Не будет у вас пуста.