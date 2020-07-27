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День сони и Дозоры: какой сегодня праздник 27 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем сони. Приметы 27 июля защитят от нищеты.

27 июля 2020, 00:19
27 июля - праздник День Акилы или Дозоры - что нельзя делать, приметы
27 июля - праздник День Акилы или Дозоры - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 июля 2020 – сегодня праздник любителей сна. Это День сони в Финляндии.

Также отмечается День шотландского виски, в КНДР – День вечной победы, а во Вьетнаме – День памяти жертв.

Кроме того, проходит забавный праздник День пяти случайных встреч.

Смешные праздники на каждый день представлены торжествами в США: это День рождения гамбургера и День прогулки с домашними растениями.

По народному календарю, 27 июля – День Акилы (Дозоры).

27 июля – праздник церковный

У православных 27 июля День памяти святого преподобного Стефана Махрищского.

Также почитается память апостола Акила.

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27 июля – приметы

Есть такие приметы 27 июля на погоду:

  • сухой день – к теплой осени;
  • дождь сегодня пошел – всю неделю лить будет;
  • ярко-красное солнце на восходе прячется в облака – к дождю;
  • границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится;
  • глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

27 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеБоль в пояснице: причины, диагностика, лечениеНазвание Дозоры день получил за то, что в старину в этот день принято было по вечерам ходить на поля сторожить урожай (чтоб нечисть не попортила).

Считается, что в этот день целебной силой обладает солома: ею лечат поясницу и головные боли (прикладывают к больным местам).

В целом, лучше день провести на природе – чтобы зарядиться природной энергетикой.

Можно смело отправляться в дорогу: путешествия будут удачными.

Также в этот день принято ходить в лес по грибы.

По народным поверьям, 27 июля нельзя:

  • выбрасывать остатки еды со стола (лучше скормить животному, хлеб, к примеру, засушить на сухари и пр.) – к нищете;
  • вести деловые переговоры – к неудачной сделке.

27 июля – именины

День ангела справляют Акила, Иван и Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.

27 июля – кто родился

27 июля родились такие знаменитости:

  • 1824 – французский писатель Александр Дюма-сын.
  • 1902 – украинский писатель Ярослав Галан.
  • 1936 – известный артист балета Марис Лиепа.
  • 1969 – украинский политик Михаил Ливинский.
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