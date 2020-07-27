День сони и Дозоры: какой сегодня праздник 27 июля, приметы, именины

27 июля 2020 – сегодня праздник любителей сна. Это День сони в Финляндии.
Также отмечается День шотландского виски, в КНДР – День вечной победы, а во Вьетнаме – День памяти жертв.
Кроме того, проходит забавный праздник День пяти случайных встреч.
Смешные праздники на каждый день представлены торжествами в США: это День рождения гамбургера и День прогулки с домашними растениями.
По народному календарю, 27 июля – День Акилы (Дозоры).
27 июля – праздник церковный
У православных 27 июля День памяти святого преподобного Стефана Махрищского.
Также почитается память апостола Акила.
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27 июля – приметы
Есть такие приметы 27 июля на погоду:
- сухой день – к теплой осени;
- дождь сегодня пошел – всю неделю лить будет;
- ярко-красное солнце на восходе прячется в облака – к дождю;
- границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится;
- глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.
27 июля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеБоль в пояснице: причины, диагностика, лечениеНазвание Дозоры день получил за то, что в старину в этот день принято было по вечерам ходить на поля сторожить урожай (чтоб нечисть не попортила).
Считается, что в этот день целебной силой обладает солома: ею лечат поясницу и головные боли (прикладывают к больным местам).
В целом, лучше день провести на природе – чтобы зарядиться природной энергетикой.
Можно смело отправляться в дорогу: путешествия будут удачными.
Также в этот день принято ходить в лес по грибы.
По народным поверьям, 27 июля нельзя:
- выбрасывать остатки еды со стола (лучше скормить животному, хлеб, к примеру, засушить на сухари и пр.) – к нищете;
- вести деловые переговоры – к неудачной сделке.
27 июля – именины
День ангела справляют Акила, Иван и Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.
27 июля – кто родился
27 июля родились такие знаменитости:
- 1824 – французский писатель Александр Дюма-сын.
- 1902 – украинский писатель Ярослав Галан.
- 1936 – известный артист балета Марис Лиепа.
- 1969 – украинский политик Михаил Ливинский.