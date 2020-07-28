День крещения Руси: какой сегодня праздник 28 июля, приметы, именины

Крещение Руси - 28 июля праздник христианства - что нельзя делать / 1zoom.ru

28 июля 2020 – сегодня праздник торжества православия. Это Крещение Руси 2020.

Точная дата Крещения Руси неизвестна (ориентировочно называется 14 августа). Поэтому День крещения Руси отмечается в День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Крестителем Руси князь Владимир стал в 988 году. О том, как происходило крещение Руси, его причинах и первых храмах – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в этом году.

Мир проводит Всемирный день борьбы с гепатитом, Россия отмечает День PR-специалиста, Канада – День памяти жертв депортации франко-акадцев, а Перу – День независимости.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День загадывания желаний;

День бутылки мира;

День приказа "Ни шагу назад!" (День штрафника).

По народному календарю, 28 июля – День Улиты и Кирика.

28 июля – праздник церковный

Православные 28 июля празднуют День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Это главный День ангела Владимира в Украине (см. ниже).

Также почитается память раннехристианских святых Иулитты (Улиты) и сына ее Кирика. Они погибли за веру, причем Кирик на момент смерти был совсем маленьким мальчиком.

Святые Кирик и Улита почитаются как покровители старообрядцев.

День Крещения Руси – проповедь

Крещение Руси – открытки и поздравления

Пример жизни Владимира Красно Солнышко есть пример душеполезного устремления к обращению грешника в праведника. Не легок сей путь и многотруден ошибками и заблуждениями в соблазнах различных. Однако он, этот путь верный, необходим и неизбежен для тех, кто направляет стопы свои к вере истинной. С праздником вас, христиане православные.

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В День святого Владимира

Примите мои поздравления,

Пусть помогает вам божье благословение,

И жизнь наполняет счастливое провидение.

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Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю благодатной, доброй, красивой и счастливой жизни, в которой Господь всегда поможет выбрать верный путь, в которой будет много дней услады и радости.

28 июля – приметы

Считается, что солнце в этот день светит особенно ярко – так как в этот день почитается Владимир Красное Солнышко.

Впрочем, еще одно народное название дня – Кирики-мокродырики, так как в этот день часто бывает дождь.

Есть такие приметы 28 июля на погоду:

дождь с утра – к солнечному дню;

туман вечером – к дождю;

липа пожелтела – к ранней осени;

громко кузнечики стрекочут – к жаре.

28 июля – что нельзя делать, а что нужно

Этот день нужно провести в хорошем расположении духа, так как праздник считается радостным и светлым.

По народным поверьям, 28 июля нельзя:

много и тяжело работать, особенно женщинам (так как это день их заступницы – Улиты);

работать в поле;

ссориться, завидовать и сквернословить.

28 июля – именины

День ангела справляют Василий и Владимир, Петр.

Как как лучше всего поздравить Вову с именинами – читайте в наших материалах День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове и Привітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та тексти.

28 июля – кто родился

28 июля родились такие знаменитости: