День крещения Руси: какой сегодня праздник 28 июля, приметы, именины

Сегодня празднуется Крещение Киевской Руси. Приметы 28 июля подскажут, что нельзя делать сегодня.
28 июля 2020 – сегодня праздник торжества православия. Это Крещение Руси 2020.
Точная дата Крещения Руси неизвестна (ориентировочно называется 14 августа). Поэтому День крещения Руси отмечается в День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Крестителем Руси князь Владимир стал в 988 году. О том, как происходило крещение Руси, его причинах и первых храмах – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в этом году.
Мир проводит Всемирный день борьбы с гепатитом, Россия отмечает День PR-специалиста, Канада – День памяти жертв депортации франко-акадцев, а Перу – День независимости.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День загадывания желаний;
- День бутылки мира;
- День приказа "Ни шагу назад!" (День штрафника).
По народному календарю, 28 июля – День Улиты и Кирика.
28 июля – праздник церковный
Православные 28 июля празднуют День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Это главный День ангела Владимира в Украине (см. ниже).
Также почитается память раннехристианских святых Иулитты (Улиты) и сына ее Кирика. Они погибли за веру, причем Кирик на момент смерти был совсем маленьким мальчиком.
Святые Кирик и Улита почитаются как покровители старообрядцев.
День Крещения Руси – проповедь
Крещение Руси – открытки и поздравления
Пример жизни Владимира Красно Солнышко есть пример душеполезного устремления к обращению грешника в праведника. Не легок сей путь и многотруден ошибками и заблуждениями в соблазнах различных. Однако он, этот путь верный, необходим и неизбежен для тех, кто направляет стопы свои к вере истинной. С праздником вас, христиане православные.
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В День святого Владимира
Примите мои поздравления,
Пусть помогает вам божье благословение,
И жизнь наполняет счастливое провидение.
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Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю благодатной, доброй, красивой и счастливой жизни, в которой Господь всегда поможет выбрать верный путь, в которой будет много дней услады и радости.
28 июля – приметы
Считается, что солнце в этот день светит особенно ярко – так как в этот день почитается Владимир Красное Солнышко.
Впрочем, еще одно народное название дня – Кирики-мокродырики, так как в этот день часто бывает дождь.
Есть такие приметы 28 июля на погоду:
- дождь с утра – к солнечному дню;
- туман вечером – к дождю;
- липа пожелтела – к ранней осени;
- громко кузнечики стрекочут – к жаре.
28 июля – что нельзя делать, а что нужно
Этот день нужно провести в хорошем расположении духа, так как праздник считается радостным и светлым.
По народным поверьям, 28 июля нельзя:
- много и тяжело работать, особенно женщинам (так как это день их заступницы – Улиты);
- работать в поле;
- ссориться, завидовать и сквернословить.
28 июля – именины
День ангела справляют Василий и Владимир, Петр.
Как как лучше всего поздравить Вову с именинами – читайте в наших материалах День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове и Привітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та тексти.
28 июля – кто родился
28 июля родились такие знаменитости:
- 1909 — немецкая издательница Энне Бурда (создатель журнала Burda moden).
- 1925 — американский химик Барух Бламберг (открыл вирус гепатита B).
- 1929 — первая леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.
- 1987 — украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди.