Привітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та тексти

З Днем ангела Володимира - вітання та картинки на іменини Володимира

З Днем ангела Володимира привітання дарують серед іншого й 28 липня – на головні іменини Володимира за церковним календарем: адже цього дня православна церква відзначає хрещення Київської Русі й вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира.

Святий Володимир – покровитель військових і правоохоронців. За характером Володя – людина вірна, справедлива, але сувора. Подарунки полюбляє практичні та дорогі. Тож розмінюватися на дрібниці не варто.

У День святого Володимира 28 липня категорично не можна сваритися та тяжко працювати (інакше, мовляв, кошмари снитися будуть). Треба помолитися у церкві та не забути надіслати вітання з Днем Володимира знайомим Володям – другу, колезі, брату, батьку чи іншому родичу.

З друзями Володимир не проти пожартувати, то ж стануть у нагоді привітання з Днем ангела Володимира прикольні. А родичам можна подарувати зворушливе вітання з Днем Володимира.

Саме красиві та зворушливі вітання з Днем Володимира – своїми словами в прозі, прикольні у віршах, короткі смс та картинки на іменини Володимира – підібрав Главред у матеріалі.

Привітання з Днем ангела Володимира у прозі, віршах та смс

З Днем ангела Володимира! І цього дня тобі, Вовчику, я хочу від щирого серця побажати щасливих миттєвостей, веселих друзів і величезного везіння! Нехай любов заповнює твоє серце, а гроші – гаманець! Будь здоровим, не хворій і завжди заряджайся позитивом!

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Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

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Дорогий Володимире, я тебе щиро вітаю з твоїми іменинами і бажаю від душі ніколи не збиватися з правильного курсу до успіху і щастя, впевнено долати всі бар'єри і перешкоди, досягати всіх цілей і поставлених завдань, жити в задоволення і щоб тебе щиро кохали.

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Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

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У день ангела Володимира хочемо побажати тобі його захисту і любові. Щоб ти завжди відчував його присутність і допомогу. Нехай вказує тобі вірний шлях і відводить від тебе неприємності. Нехай він захистить твоє життя від злих, заздрісних людей. І молиться за твоє благополуччя перед Господом.

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Вітаю із днем ангела, Володя,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

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Вітаю, Володимире, з Днем ангела! Бажаю бути сміливим, гордим, великим, як мудрий князь Володимир! Бажаю завжди досягати поставленої мети, ніколи не втрачати своєї сили, кожен день свого життя заповнювати гідними вчинками, знатними успіхами і хорошими справами. І нехай у всьому тобі, Володя, супроводжує удача!

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Хай щастя зародить виноградними гронами,

Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,

З красою весни мелодійними струнами,

Вітаю, Володю, тебе з іменинами!

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У День святого Володимира я хочу привітати тебе з іменинами. Нехай небесний покровитель не залишає тебе ані на хвилину. Хай Небеса дарують світ, здоров'я, радість. Хай тебе Бог береже від бід та образ. Щастя тобі, Володю!

Картинки з Днем ангела Володимира та листівки