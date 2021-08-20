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Письменниця, педагогиня, громадська діячка
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Андрій Ілларіонов
Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки в Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу
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Продюсер, медиамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany
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