С Днем металлурга – картинки и тексты красивые и смешные

День металлурга 2020 Украина отмечает 19 июля: поздравления с Днем металлурга – прикольные и официальные – дарить принято в третье июльское воскресенье.
Из-за коронавируса на День металлурга 2020 никто не приедет в наши города. Поэтому поздравления с Днем металлурга своими словами или прикольная картинка на День металлурга в этом году для представителей профессии особо важны и нужны. Ведь как еще выразить всё уважение и признательность близкому или родному человеку в его профессиональный праздник?
Поэтому только самые лучшие поздравления с Днем металлурга – официальные в прозе, трогательные своими словами, прикольные стихи и открытки, которые можно скачать бесплатно – собрал Главред в своем материале.
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Прикольные поздравления с Днем металлурга в прозе, стихах и смс
Многие из нас, наверное, никогда и не задумывались о профессии металлурга. А зря, ведь это сложнейшего рода профессия, которая заставляет не только попотеть, но и забирает много сил и терпения. Которая не допустит к себе слабых. Люди этой профессии настоящие титаны, настоящие храбрецы. Которые отданы своему делу полностью. Которые не бояться трудностей! Вы металлурги наша гордость, наша опора. И пример для подражания многим из нас. С праздником вас, наши родные металлурги. Желаем вам процветания и успехов во всем.
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Металл везде нас окружает,
Хочу тебя поздравить, друг,
Я радости тебе желаю,
Великолепный металлург.
Пускай все в жизни удается,
Мечты сбываются всегда,
Пускай удача улыбнется
И не покинет никогда.
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С Днём металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надежным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А еще хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.
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Люди самой "жаркой" профессии, вам огромный привет,
Тяжелей работы, на свете просто нет,
Вы неподатливую руду в сталь превращаете,
И нас, скажем честно, только удивляете.
С Днем металлурга поздравляем от души,
Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,
Желаем вам здоровья крепкого, добра,
Пусть будет благосклонною к вам судьба.
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Поздравление с Днем металлурга короткое:
С Днем металлурга, дорогие друзья! Дай Бог вам счастья, здоровья удачи и процветания родного предприятия. Желаю, чтобы ваша работа всегда была востребована!
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День металлурга! -
Праздник твой! -
Тебе пою, пишу стихи я:
Металл и черный, и цветной -
Твоя могучая стихия!
Шлак и руда – прокатный стан,
В огне и дыме – рельсы, трубы…
Восторг людской к тебе не слаб:
Приветы шлют, целуют в губы.
Хочу, чтоб до ста лет ты смог
На благо Родины трудиться,
Чтоб не закрыли дым и смог
Дома любимые и лица!
***
В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
***
В честь металлургов не дают салют.
Они с салютом каждый день живут,
Когда в литейном сталь в опоки льют,
Металл для нашей жизни создают.
Работа ваша и опасна, и трудна —
Средь пекла, пара, грохота она.
Гордится металлургами страна
И воздает им почести сполна.
***
Оригинальноепоздравление с Днем металлурга:
Дети Гермеса огнеупорные,
Сталелитейщики чудопроворные,
Рыцари черных металлов, цветных,
Вам посвящаем сегодня мы стих.
Вас, металлургов, что сил не жалеют,
Ради развития нашей планеты,
Мы поздравляем с праздником вашим -
Садим на праздничную диету!
Мы вам желаем здорового духа
В теле здоровом, счастливой житухи,
Жаркой любви и удовлетворения,
И на работе во всем вдохновения!
***
Поздравление с Днем металлурга официальное:
В этот торжественный день, хочется поздравить вас с профессиональным праздником – Днем металлурга, и пожелать, чтобы профессия, которой вы решили посвятить свою жизнь, только развивалась и укрепляла могущество нашей страны и благополучие ее граждан, в частности вас и ваших семей.
***
Сталевары! Сплав труда и риска!
За работу спасибо вам!
Мы от сердца и с чувством чистым,
В праздник счастья желаем вам!
Ваше племя пусть чтут веками,
Вы куете счастье страны!
На пороге цеха цветами
И улыбками лица полны!
***
Ваш праздник в жаркий летний день
Недаром люди отмечают.
Рабочих с пламенной душой
С Днем металлурга поздравляют.
Пусть будут крепкими, как сталь
Здоровье ваше и семья,
Пусть не стучится в дом печаль,
С Днем металлурга вас, друзья!
***
Металлурги, поздравляем вас с профессиональным днем,
Вы верны своему делу, горит оно в руках огнем!
В труде желаем вам успеха, везенья в жизни и удач,
Побольше позитива, смеха, поменьше трудных вам задач!
Здоровья крепкого и счастья, любви бескрайний океан,
И праздничного настроенья, неиссякаемый фонтан!