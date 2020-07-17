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С Днем металлурга – картинки и тексты красивые и смешные

Лучшие поздравления с Днем металлурга – официальные в прозе, душевные своими словами, прикольные стихи и открытки, что можно скачать бесплатно – собрал Главред.

17 июля 2020, 06:06
День металлурга 2020 - открытки и поздравления с Днем металлурга прикольные
День металлурга 2020 - открытки и поздравления с Днем металлурга прикольные

День металлурга 2020 Украина отмечает 19 июля: поздравления с Днем металлурга – прикольные и официальные – дарить принято в третье июльское воскресенье.

Из-за коронавируса на День металлурга 2020 никто не приедет в наши города. Поэтому поздравления с Днем металлурга своими словами или прикольная картинка на День металлурга в этом году для представителей профессии особо важны и нужны. Ведь как еще выразить всё уважение и признательность близкому или родному человеку в его профессиональный праздник?

Поэтому только самые лучшие поздравления с Днем металлурга – официальные в прозе, трогательные своими словами, прикольные стихи и открытки, которые можно скачать бесплатно – собрал Главред в своем материале.

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Прикольные поздравления с Днем металлурга в прозе, стихах и смс

Многие из нас, наверное, никогда и не задумывались о профессии металлурга. А зря, ведь это сложнейшего рода профессия, которая заставляет не только попотеть, но и забирает много сил и терпения. Которая не допустит к себе слабых. Люди этой профессии настоящие титаны, настоящие храбрецы. Которые отданы своему делу полностью. Которые не бояться трудностей! Вы металлурги наша гордость, наша опора. И пример для подражания многим из нас. С праздником вас, наши родные металлурги. Желаем вам процветания и успехов во всем.

скачать бесплатно открытку с днем металлурга

***

Металл везде нас окружает,

Хочу тебя поздравить, друг,

Я радости тебе желаю,

Великолепный металлург.

Пускай все в жизни удается,

Мечты сбываются всегда,

Пускай удача улыбнется

И не покинет никогда.

***

С Днём металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надежным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А еще хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

***

Люди самой "жаркой" профессии, вам огромный привет,

Тяжелей работы, на свете просто нет,

Вы неподатливую руду в сталь превращаете,

И нас, скажем честно, только удивляете.

С Днем металлурга поздравляем от души,

Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,

Желаем вам здоровья крепкого, добра,

Пусть будет благосклонною к вам судьба.

***

Поздравление с Днем металлурга короткое:

С Днем металлурга, дорогие друзья! Дай Бог вам счастья, здоровья удачи и процветания родного предприятия. Желаю, чтобы ваша работа всегда была востребована!

***

День металлурга! -

Праздник твой! -

Тебе пою, пишу стихи я:

Металл и черный, и цветной -

Твоя могучая стихия!

Шлак и руда – прокатный стан,

В огне и дыме – рельсы, трубы…

Восторг людской к тебе не слаб:

Приветы шлют, целуют в губы.

Хочу, чтоб до ста лет ты смог

На благо Родины трудиться,

Чтоб не закрыли дым и смог

Дома любимые и лица!

***

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

***

В честь металлургов не дают салют.

Они с салютом каждый день живут,

Когда в литейном сталь в опоки льют,

Металл для нашей жизни создают.

Работа ваша и опасна, и трудна —

Средь пекла, пара, грохота она.

Гордится металлургами страна

И воздает им почести сполна.

***

Оригинальноепоздравление с Днем металлурга:

Дети Гермеса огнеупорные,

Сталелитейщики чудопроворные,

Рыцари черных металлов, цветных,

Вам посвящаем сегодня мы стих.

Вас, металлургов, что сил не жалеют,

Ради развития нашей планеты,

Мы поздравляем с праздником вашим -

Садим на праздничную диету!

Мы вам желаем здорового духа

В теле здоровом, счастливой житухи,

Жаркой любви и удовлетворения,

И на работе во всем вдохновения!

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***

Поздравление с Днем металлурга официальное:

В этот торжественный день, хочется поздравить вас с профессиональным праздником – Днем металлурга, и пожелать, чтобы профессия, которой вы решили посвятить свою жизнь, только развивалась и укрепляла могущество нашей страны и благополучие ее граждан, в частности вас и ваших семей.

***

Сталевары! Сплав труда и риска!

За работу спасибо вам!

Мы от сердца и с чувством чистым,

В праздник счастья желаем вам!

Ваше племя пусть чтут веками,

Вы куете счастье страны!

На пороге цеха цветами

И улыбками лица полны!

***

Ваш праздник в жаркий летний день

Недаром люди отмечают.

Рабочих с пламенной душой

С Днем металлурга поздравляют.

Пусть будут крепкими, как сталь

Здоровье ваше и семья,

Пусть не стучится в дом печаль,

С Днем металлурга вас, друзья!

***

Металлурги, поздравляем вас с профессиональным днем,

Вы верны своему делу, горит оно в руках огнем!

В труде желаем вам успеха, везенья в жизни и удач,

Побольше позитива, смеха, поменьше трудных вам задач!

Здоровья крепкого и счастья, любви бескрайний океан,

И праздничного настроенья, неиссякаемый фонтан!

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