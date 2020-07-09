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Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история

Когда празднуется день Петра и Павла в 2020 году – традиции дня и что нельзя делать на Петра и Павла – выяснил Главред.

9 июля 2020, 06:26
День Петра и Павла 2020 - когда праздник и что нельзя делать
День Петра и Павла 2020 - когда праздник и что нельзя делать / NewsTes

День Петра и Павла – праздник в честь памяти двух любимых в народе апостолов, которые оба приняли мученическую смерть в I веке нашей эры.

По характеру и происхождению они были разными: простой рыбак Петр был натурой пылкой и страстной, а знатный гражданин Рима Павел спокоен и уравновешен. Зато общей у них была искренняя и преданная любовь к Христу. И готовность помочь ближнему. В том числе – и христианам, которые молятся святым Петру и Павлу о помощи и защите и по сей день.

Праздник Петра и Павла 2020 – когда, какого числа дата праздника

Читайте такжеПетров пост 2020: календарь питания и традицииАпостолы умерли в один день с разницей с год – 12 июля по новому стилю (или 29 июня по юлианскому календарю). В этот день их и почитает Православная церковь.

В этот день у православных заканчивается Апостольский или Петров пост 2020.

День Петра и Павла – история и значение праздника

Святой Петр (при рождении его назвали Симон) – покровитель рыбаков, так как и сам до апостольства рыбачил.

Апостол Петр известен тем, что именно он трижды отрекся от Христа в ночь, когда Спасителя схватили в Гефсиманском саду. Однако искренне раскаялся в своем малодушии – и был прощен. В итоге именно он основал христианскую церковь и стал первым Папой Римским.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дниПо преданию, даже тень апостола Петра способна были исцелять больных.

Святой Петр умер на кресте – как и Христос – но распяли его вниз головой, по его собственной просьбе: Петр считал себя недостойным умереть умереть так же, как и Спаситель.

Святой Павел (при рождении Савл) был сначала гонителем христиан. За что Господь лишил его зрению – но позже излечил его слепоту, когда Павел излечился от слепоты духовной, приняв Бога.

Апостолу Павлу отрубили голову, так как граждан Рима, по закону, нельзя было распинать на кресте.

День Петра и Павла 2020 – что нельзя делать

Праздник Петра и Павла принято встречать в чистом доме, украсив жилище цветами и зеленью, а также вышитыми рушниками.

Букеты и венки из лечебных трав берут с собой даже на службу в церковь на Петра и Павла.

На праздничный стол в этот день принято подавать специальные пончики – мандрики.

Что нельзя делать на Петра и Павла, так это:

  • заниматься тяжелым и грязным трудом: убирать, шить, строить, стирать, копать и пр.,
  • проявлять по отношению друг к другу негатив: сквернословить, завидовать, ругаться и пр.

Напомним, в Украине появился новый праздник. Украинцы будут отмечать День виноградаря и винодела.

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