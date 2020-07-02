В Украине появился новый праздник - что и когда отмечать

В Украине будут отмечать День виноградаря и винодела / 1zoom.ru

В Кабмине решили, что украинцам скучно живется и добавили в календарь очередной новый праздник - День виноградаря и винодела.

Сие событие будет ежегодно отмечаться во второе воскресенье ноября. Праздник призван поддержать работников в этой сфере.

Так или иначе, в Украине пытаются поддержать работников разных сфер, поэтому в календаре и появляются новые праздники. Теперь же глава украинского государства Владимир Зеленский решил ввести новый праздник, а правительство, в свою очередь, уже утвердило необходимый законопроект.

Как писал Главред, праздник Ивана Купалы в 2020 году отмечается в ночь на 7 июля. По старому стилю следовало бы отмечать этот праздник в день летнего солнцестояния – 21 июня. Или в день рождения Иоанна Крестителя (в честь которого Купайла и обзавелся именем Иван) – 24 июня. Последняя дата установилась после крещения Руси.