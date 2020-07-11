Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла

На Петра і Павла привітання звучать 12 липня. Це свято на честь пам'яті двох улюблених у народі апостолів, коли прийнято бажати миру та душевного спокою, чесного справедливого життя та багато років щастя. Адже життя самих апостолів скінчилося до строку – стратою.
Раніше ми вже писали про день Петра і Павла в 2020 році – традиції дня і що не можна робити на Петра і Павла – у матеріалі Свято Петра і Павла в 2020 році – традиції та історія.
Цього разу ми підібрали найкращі привітання з Петром і Павлом – своїми словами в прозі, прикольні вірші, короткі смс та картинки з днем Петра і Павла.
А привітання зі святом Петра і Павла російською мовою – читайте у нашому матеріалі С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки.
Привітання з днем Петра і Павла
Від щирого серця вітаємо вас із великим святом – Петра й Павла! Бажаємо міцного здоров`я, щастя й добробуту кожній родині. Нехай завжди буде благословенна наша рідна земля, а свято ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.
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З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
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У свято святих апостолів Петра і Павла я хочу побажати, щоб вас не залишала віра і бадьорість духу. І щоб ваші молитви і найпотаємніші бажання були почуті. Здоров'я, щастя і миру вам і вашим родинам!
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Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
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Вітаємо, милий Павло,
Ми тебе від усієї душі!
Багато різних побажань
Ми сказати тобі поспішаємо.
Нехай тебе супроводжують
Щастя, радість і успіх,
Нехай любов не покидає,
Ти по життю краще за всіх!
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Вітаю зі святом первоверховних апостолів Петра і Павла! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!
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Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
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У цей святий день Петра і Павла бажаю вам захисту і заступництва апостолів. Нехай в душі оселиться Божа благодать. Нехай серце відкриється молитві. Нехай життя наповниться радістю і добром. Виженіть із себе недовіру, злість і сумнів, і тоді навколо вас завжди будуть світло щастя, довіри і взаєморозуміння.
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Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
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Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху трапляються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас повсякчас!
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Вітаємо вас зі світлим святом Петра і Павла! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.
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Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!
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Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!