Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла

Петра і Павла - привітання та гарні картинки зі святом Петра і Павла

На Петра і Павла привітання звучать 12 липня. Це свято на честь пам'яті двох улюблених у народі апостолів, коли прийнято бажати миру та душевного спокою, чесного справедливого життя та багато років щастя. Адже життя самих апостолів скінчилося до строку – стратою.

Раніше ми вже писали про день Петра і Павла в 2020 році – традиції дня і що не можна робити на Петра і Павла – у матеріалі Свято Петра і Павла в 2020 році – традиції та історія.

Цього разу ми підібрали найкращі привітання з Петром і Павлом – своїми словами в прозі, прикольні вірші, короткі смс та картинки з днем Петра і Павла.

А привітання зі святом Петра і Павла російською мовою – читайте у нашому матеріалі С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки.

Привітання з днем Петра і Павла

Від щирого серця вітаємо вас із великим святом – Петра й Павла! Бажаємо міцного здоров`я, щастя й добробуту кожній родині. Нехай завжди буде благословенна наша рідна земля, а свято ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.

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З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

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У свято святих апостолів Петра і Павла я хочу побажати, щоб вас не залишала віра і бадьорість духу. І щоб ваші молитви і найпотаємніші бажання були почуті. Здоров'я, щастя і миру вам і вашим родинам!

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Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Вітаємо, милий Павло,

Ми тебе від усієї душі!

Багато різних побажань

Ми сказати тобі поспішаємо.

Нехай тебе супроводжують

Щастя, радість і успіх,

Нехай любов не покидає,

Ти по життю краще за всіх!

***

Вітаю зі святом первоверховних апостолів Петра і Павла! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

У цей святий день Петра і Павла бажаю вам захисту і заступництва апостолів. Нехай в душі оселиться Божа благодать. Нехай серце відкриється молитві. Нехай життя наповниться радістю і добром. Виженіть із себе недовіру, злість і сумнів, і тоді навколо вас завжди будуть світло щастя, довіри і взаєморозуміння.

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху трапляються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас повсякчас!

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Вітаємо вас зі світлим святом Петра і Павла! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.

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Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

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Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Привітання з святом Петра і Павла – картинки та листівки