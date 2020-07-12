С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки

С днем Петра и Павла - открытки и картинки, поздравления на Петров день

С днем Петра и Павла поздравления православные дарят друг другу 12 июля. В 2020 году это воскресенье.

Праздник Петра и Павла – не самый великий в церковном календаре, но нежно любимый в народе. Потому и поздравления с днем Петра и Павла дарят от души – простые, но искренние.

Ранее мы уже писали про день Петра и Павла в 2020 году – традиции дня и что нельзя делать на Петра и Павла – в материале Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история.

На этот раз мы собрали самые красочные, яркие и душевные поздравления в праздник Петра и Павла – своими словами в прозе, христианские стихи, короткие смс и открытки с днем Петра и Павла.

А поздравления с праздником Петра и Павла на украинском языке – читайте в материале Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла.

Поздравления с праздником Петра и Павла – проза, стихи, смс

Сегодняшний великий православный праздник посвящен двум самым главным апостолам: Петру и Павлу. Поздравляем всех вас с этим великим днем, желаем благополучия в семье, любви в сердце, доброты в душе и разума в голове. Пусть Бог будет с каждым из вас! Поздравляем от всей души!

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Святые светлые апостолы,

Всю жизнь идущие за Господом,

На путь нас истинный наставьте

И сил душевных нам прибавьте.

Мы в праздник с самого утра!

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Все верующие встречают сегодня великий праздник – День Петра и Павла. Невозможно утаить добрые слова в столь светлую дату. Я хочу пожелать всем и каждому, чтобы два этих великих святых оберегали ваши сердца, защищали ваши дома и помогали в каждом добром деле. Наикрепчайшего здоровья и исполнения всех заветных желаний. Пусть солнышко греет свысока, а вера согревает душу!

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Под защитою Петра и Павла

Да будут наши дни спокойными.

Мы будем верить в них исправно

И жизнь вести, их покровительства достойную.

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Звенят во всех церквах колокола,

День Петра и Павла отмечаем,

Пусть в сердце вера в Господа будет всегда,

Всех благ вам, мира и добра желаем.

С праздником прекрасным поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пусть добрый ангел вас хранит всегда.

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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости — помыслам!

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Праздник Петра и Павла – день памяти святых,

Удивительные легенды ходят про них,

Петровки – конец великого поста,

Время, когда начинаются жнива.

С светлым праздником вас поздравляю,

Жизни сказочной вам от души желаю,

Пускай везет вам во всём, всегда,

Достатка и семейного тепла.

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Поздравляю со светлой датой – днем апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы эти святые всегда и всюду вас сопровождали в любом деле. Безоблачного счастья и крепкого здравия вам и вашим близким!

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В день Петра и Павла, я желаю тепла,

Вдохновения, радости, счастья!

Будут рядом друзья, процветает семья,

Чтоб души не коснулось ненастье!

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Лето подошло к своей золотой середине и сегодня мы отмечаем дорогой и светлый праздник – День Петра и Павла! Главные пожелания в эту святую дату – веруйте в Бога, веруйте в этих святых и тогда все ненастья будут обходить вас стороной. С праздником!

Поздравления с Днем ангела Петра и Павла

Я пожелать Петру хочу

Чтобы все было по плечу

А Павлу пожелать мечтаю

Чтоб жизнь была веселая такая!

***

В этот день поздравить, Петр,

От души тебя хотим,

Пусть уходят все заботы,

Будь ты счастлив и любим,

Пусть тебя удача встретит,

Будет лишь успех во всем,

И пусть солнце ярче светит

Для тебя, Петр, с каждым днем!

***

Сегодня Павла именины.

Его чудесней нет мужчины.

Но кроме славных именин,

Есть много и других причин,

Чтобы сегодня все друзья

Хотели поздравлять тебя!

Павел, скромный наш герой,

Светлый сердцем и душой,

Ты пленишь своим добром,

И за праздничным столом

Поздравленья принимай.

Тебя мы любим, так и знай!

Прославим Павла и Петра.

Картинки на Петра и Павла и открытки с праздником Петра и Павла