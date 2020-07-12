С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки

С днем Петра и Павла поздравления православные дарят друг другу 12 июля. В 2020 году это воскресенье.
Праздник Петра и Павла – не самый великий в церковном календаре, но нежно любимый в народе. Потому и поздравления с днем Петра и Павла дарят от души – простые, но искренние.
Ранее мы уже писали про день Петра и Павла в 2020 году – традиции дня и что нельзя делать на Петра и Павла – в материале Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история.
На этот раз мы собрали самые красочные, яркие и душевные поздравления в праздник Петра и Павла – своими словами в прозе, христианские стихи, короткие смс и открытки с днем Петра и Павла.
А поздравления с праздником Петра и Павла на украинском языке – читайте в материале Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла.
Поздравления с праздником Петра и Павла – проза, стихи, смс
Сегодняшний великий православный праздник посвящен двум самым главным апостолам: Петру и Павлу. Поздравляем всех вас с этим великим днем, желаем благополучия в семье, любви в сердце, доброты в душе и разума в голове. Пусть Бог будет с каждым из вас! Поздравляем от всей души!
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Святые светлые апостолы,
Всю жизнь идущие за Господом,
На путь нас истинный наставьте
И сил душевных нам прибавьте.
Мы в праздник с самого утра!
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Все верующие встречают сегодня великий праздник – День Петра и Павла. Невозможно утаить добрые слова в столь светлую дату. Я хочу пожелать всем и каждому, чтобы два этих великих святых оберегали ваши сердца, защищали ваши дома и помогали в каждом добром деле. Наикрепчайшего здоровья и исполнения всех заветных желаний. Пусть солнышко греет свысока, а вера согревает душу!
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Под защитою Петра и Павла
Да будут наши дни спокойными.
Мы будем верить в них исправно
И жизнь вести, их покровительства достойную.
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Звенят во всех церквах колокола,
День Петра и Павла отмечаем,
Пусть в сердце вера в Господа будет всегда,
Всех благ вам, мира и добра желаем.
С праздником прекрасным поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пусть добрый ангел вас хранит всегда.
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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости — помыслам!
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Праздник Петра и Павла – день памяти святых,
Удивительные легенды ходят про них,
Петровки – конец великого поста,
Время, когда начинаются жнива.
С светлым праздником вас поздравляю,
Жизни сказочной вам от души желаю,
Пускай везет вам во всём, всегда,
Достатка и семейного тепла.
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Поздравляю со светлой датой – днем апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы эти святые всегда и всюду вас сопровождали в любом деле. Безоблачного счастья и крепкого здравия вам и вашим близким!
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В день Петра и Павла, я желаю тепла,
Вдохновения, радости, счастья!
Будут рядом друзья, процветает семья,
Чтоб души не коснулось ненастье!
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Лето подошло к своей золотой середине и сегодня мы отмечаем дорогой и светлый праздник – День Петра и Павла! Главные пожелания в эту святую дату – веруйте в Бога, веруйте в этих святых и тогда все ненастья будут обходить вас стороной. С праздником!
Поздравления с Днем ангела Петра и Павла
Я пожелать Петру хочу
Чтобы все было по плечу
А Павлу пожелать мечтаю
Чтоб жизнь была веселая такая!
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В этот день поздравить, Петр,
От души тебя хотим,
Пусть уходят все заботы,
Будь ты счастлив и любим,
Пусть тебя удача встретит,
Будет лишь успех во всем,
И пусть солнце ярче светит
Для тебя, Петр, с каждым днем!
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Сегодня Павла именины.
Его чудесней нет мужчины.
Но кроме славных именин,
Есть много и других причин,
Чтобы сегодня все друзья
Хотели поздравлять тебя!
Павел, скромный наш герой,
Светлый сердцем и душой,
Ты пленишь своим добром,
И за праздничным столом
Поздравленья принимай.
Тебя мы любим, так и знай!
Прославим Павла и Петра.