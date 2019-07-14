Клевые и прикольные поздравления с Днем рыбака 2019

14 июля 2019, 05:47

Главред узнал, как оригинально поздравить рыбака, собрав короткие пожелания рыбаку и поздравления с Днем рыбака.

  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем рыбака – картинки Fresh-Cards.ru

День рыбака Украина празднует каждое второе воскресенье июля. Так что День рыбака 2019 выпал на 14 июля.

Это не просто праздник работников рыбного хозяйства и профсоюзов – но и всех любителей рыбной ловли.

Главред узнал, как оригинально поздравить рыбака, собрав короткие пожелания рыбаку и поздравления с Днем рыбака. 

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Поздравления с Днем рыбака в прозе

Поздравления с Днем рыбака официальные

Поздравляю всех профессиональных рыбаков и просто любителей посидеть с удочкой. Пускай вас, всегда ждет хороший улов. Пускай каждый из вас, однажды вытащит свою золотую рыбку. Желаю превосходного клева, всегда быть здоровыми и никогда не унывать. С праздником!

***

Поздравляю с Днем рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

***

Поздравляю с Днем рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

Короткие пожелания рыбаку в смс

3 смс - 186 символов:

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клева,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

***

3 смс - 187 символов:

Поздравляю с Днем рыбака и желаю в свои сети ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду для души и полноценный отдых для тела.

***

3 смс - 143 символа:

Удачного клева, большого улова,

Отличной погодки, спокойной реки.

Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —

За вас и до дна пью сейчас, мужики!

***

Сегодня, в День Рыбака,

Всех рыбаков – поздравляем!

Удачной рыбалки желаем,

Улова – наверняка.

***

Пусть поплавок не подведет,

Пустой надеждой не обманет;

Пусть леску черт не оборвет,

А рыболов улов – достанет.

День рыбака: поздравления прикольные в стихах

В день чудесный рыбака

Мы поймали судака,

Щучек, карасей, плотву,

И бутылку поутру!

Так поднимем же бокалы,

Чтоб рыбачить лучше стало,

Чтобы рыбонька водилась,

Чтобы быстренько плодилась!

Рыбакам — здоровья много,

К речке — ровную дорогу,

Дома — добрую жену,

И рыбалку — не одну!

***

Рыбка плещется в воде,

Но от вас не скроется нигде.

Рыбак сумеет быстро изловить,

И нам ее ж скорее подарить.

Желаем вам удачи в лове,

Удочку держать уж наготове.

Пусть счастье вверх взлетит,

Удача ярко заблестит.

***

Пусть, как в сказке, в синем море

В невод рыбка попадет,

И исполнит все желания,

Счастье, радость принесет!

В этот день я поздравляю

Тебя с праздником, рыбак!

Будет пусть всегда удача!

И по жизни только так!

***

С Днем рыбака мужу:

Муж любимый, ты заядлый,

Видный у меня рыбак.

В деле ловли ты, бесспорный,

Виртуознейший мастак.

Я желаю тебе клева,

Чтоб солидным был улов.

Пусть рыбалка дарит радость,

Счастлив будь и будь здоров.

***

С Днем рыбака папе:

Мой любимый, добрый папа —

Замечательный рыбак,

И в день рыбака сегодня

Я скажу ему вот так:

Будь удачливым, счастливым,

Приноси большой улов,

Я люблю тебя, родной мой,

Ты достоин добрых слов!

***

С Днем рыбака коллеге:

Знаю я, что вы, коллега,

Любите рыбалку.

Мастер в деле этом знатный,

Мощной вы закалки.

Вас поздравить я хочу

С днем рыбацким славным.

Титул вам присвою я

"Рыболов наш главный".

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праздник поздравления открытки День рыбака
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