Клевые и прикольные поздравления с Днем рыбака 2019

Главред узнал, как оригинально поздравить рыбака, собрав короткие пожелания рыбаку и поздравления с Днем рыбака.
День рыбака Украина празднует каждое второе воскресенье июля. Так что День рыбака 2019 выпал на 14 июля.
Это не просто праздник работников рыбного хозяйства и профсоюзов – но и всех любителей рыбной ловли.
Главред узнал, как оригинально поздравить рыбака, собрав короткие пожелания рыбаку и поздравления с Днем рыбака.
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Поздравления с Днем рыбака в прозе
Поздравления с Днем рыбака официальные
Поздравляю всех профессиональных рыбаков и просто любителей посидеть с удочкой. Пускай вас, всегда ждет хороший улов. Пускай каждый из вас, однажды вытащит свою золотую рыбку. Желаю превосходного клева, всегда быть здоровыми и никогда не унывать. С праздником!
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Поздравляю с Днем рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.
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Поздравляю с Днем рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.
Короткие пожелания рыбаку в смс
3 смс - 186 символов:
Поздравляю я тебя,
От души с днем рыбака!
Я тебе желаю клева,
И всегда хорошего улова.
Чтобы спиннинг не ломался,
Чтоб лосось тебе попался.
Чтобы леска не рвалась,
Чтоб рыбалка удалась!
***
3 смс - 187 символов:
Поздравляю с Днем рыбака и желаю в свои сети ловить удачу, желаю никогда не возвращаться с рыбалки с пустыми руками. Пусть любимое дело дарит отраду для души и полноценный отдых для тела.
***
3 смс - 143 символа:
Удачного клева, большого улова,
Отличной погодки, спокойной реки.
Всех с днем рыбака! И без лишнего слова —
За вас и до дна пью сейчас, мужики!
***
Сегодня, в День Рыбака,
Всех рыбаков – поздравляем!
Удачной рыбалки желаем,
Улова – наверняка.
***
Пусть поплавок не подведет,
Пустой надеждой не обманет;
Пусть леску черт не оборвет,
А рыболов улов – достанет.
День рыбака: поздравления прикольные в стихах
В день чудесный рыбака
Мы поймали судака,
Щучек, карасей, плотву,
И бутылку поутру!
Так поднимем же бокалы,
Чтоб рыбачить лучше стало,
Чтобы рыбонька водилась,
Чтобы быстренько плодилась!
Рыбакам — здоровья много,
К речке — ровную дорогу,
Дома — добрую жену,
И рыбалку — не одну!
***
Рыбка плещется в воде,
Но от вас не скроется нигде.
Рыбак сумеет быстро изловить,
И нам ее ж скорее подарить.
Желаем вам удачи в лове,
Удочку держать уж наготове.
Пусть счастье вверх взлетит,
Удача ярко заблестит.
***
Пусть, как в сказке, в синем море
В невод рыбка попадет,
И исполнит все желания,
Счастье, радость принесет!
В этот день я поздравляю
Тебя с праздником, рыбак!
Будет пусть всегда удача!
И по жизни только так!
***
С Днем рыбака мужу:
Муж любимый, ты заядлый,
Видный у меня рыбак.
В деле ловли ты, бесспорный,
Виртуознейший мастак.
Я желаю тебе клева,
Чтоб солидным был улов.
Пусть рыбалка дарит радость,
Счастлив будь и будь здоров.
***
С Днем рыбака папе:
Мой любимый, добрый папа —
Замечательный рыбак,
И в день рыбака сегодня
Я скажу ему вот так:
Будь удачливым, счастливым,
Приноси большой улов,
Я люблю тебя, родной мой,
Ты достоин добрых слов!
***
С Днем рыбака коллеге:
Знаю я, что вы, коллега,
Любите рыбалку.
Мастер в деле этом знатный,
Мощной вы закалки.
Вас поздравить я хочу
С днем рыбацким славным.
Титул вам присвою я
"Рыболов наш главный".