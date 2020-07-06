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Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана

Найкращі привітання Івана з днем ангела – своїми словами прозою, прикольні вірші та короткі смс, картинки з днем ангела Івана та листівки – підготував Главред.

6 июля 2020, 01:37
З днем ангела Івана - привітання дивовижні, картинки і значення імені
З днем ангела Івана - привітання дивовижні, картинки і значення імені

Привітання з днем ангела Івана дарують 7 липня – у містичне свято Івана Купала 2020.

Значення імені Іван – "Яхве (тобто Бог) помилував, змилостивився". Ці хлопці мають багато різноманітних інтересів. Їхній характер багато в чому залежить від виховання. З Івана може вийти як гарний лікар, так і талановитий поет.

Найкращі привітання Івана з днем ангела – своїми словами в прозі, прикольні вірші та короткі смс, картинки з днем ангела Івана та листівки – підготував Главред на іменини 7 липня.

Ми також підготували на день ангела Івана привітання російською – у матеріалі День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана.

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Привітання з днем ангела Івана прозою, у віршах та смс

В день твого Ангела, Іване, хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

Привітання День ангела Іван gif - З днем ангела, Іван

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Іване, щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

З днем ангела Івана

Прийми мої вітання.

Хай ангел тебе оберігає,

У Господа долю для тебе благає.

Щоб завжди ти усміхався, радів,

Збувалося все чого ти хотів.

Хай легкою буде життєва дорога,

Оминає хай серце усяка тривога.

Привітання День ангела Іван gif - З днем ангела, Іван

***

Цієї прекрасної днини,

Святкуєм твої іменини.

Іван Хреститель якого носиш ім’я,

Подарує щастя, здоров’я на усі літа.

Щоб була щасливою твоя сім’я,

Бажаю достатку, радості, добра.

Хай ангел в дорозі тебе проводжає,

Й від усякого лиха тебе захищає.

***

Дорогий Івасику, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Відкритки з днем ангела Івана – картинки та листівки з Днем Івана

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Сейчас вы просматриваете новость «Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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