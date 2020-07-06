Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана

Привітання з днем ангела Івана дарують 7 липня – у містичне свято Івана Купала 2020.
Значення імені Іван – "Яхве (тобто Бог) помилував, змилостивився". Ці хлопці мають багато різноманітних інтересів. Їхній характер багато в чому залежить від виховання. З Івана може вийти як гарний лікар, так і талановитий поет.
Найкращі привітання Івана з днем ангела – своїми словами в прозі, прикольні вірші та короткі смс, картинки з днем ангела Івана та листівки – підготував Главред на іменини 7 липня.
Ми також підготували на день ангела Івана привітання російською – у матеріалі День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана.
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Привітання з днем ангела Івана прозою, у віршах та смс
В день твого Ангела, Іване, хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Іване, щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!
***
Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
З днем ангела Івана
Прийми мої вітання.
Хай ангел тебе оберігає,
У Господа долю для тебе благає.
Щоб завжди ти усміхався, радів,
Збувалося все чого ти хотів.
Хай легкою буде життєва дорога,
Оминає хай серце усяка тривога.
***
Цієї прекрасної днини,
Святкуєм твої іменини.
Іван Хреститель якого носиш ім’я,
Подарує щастя, здоров’я на усі літа.
Щоб була щасливою твоя сім’я,
Бажаю достатку, радості, добра.
Хай ангел в дорозі тебе проводжає,
Й від усякого лиха тебе захищає.
***
Дорогий Івасику, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!