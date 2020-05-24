День Кирилла и Мефодия и Ураза Байрам: какой сегодня праздник 24 мая

24 мая - праздник Ураза Байрам и день Кирилла и Мефодия - приметы / 1zoom.ru

24 мая 2020 – сегодня праздник словесный.

Украина, Россия, Болгария и ряд других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Он отмечается в церковный праздник – День святых Мефодия и Кирилла.

Об истории письменности и поздравления с праздником – читайте в нашем материале День Кирилла и Мефодия: как они создали славянскую письменность.

Также проходит Европейский день парков, а Россия еще празднует День кадровика.

По народному календарю, 24 мая – Мокий Мокрый.

24 мая – праздник церковный

Православные 24 мая почитают святых Мефодия и Кирилла, а также память священномученика Мокия.

Мусульмане отмечают Ураза Байрам – праздник разговения после священного месяца Рамадан. Его еще называют Ид аль-фитр или Рамадан Байрам.

Напомним, в Украине теперь на два госпраздника больше – благодаря исламу. Курбан-Байрам и Ураза-Байрам в Украине стали государственными праздниками, так решил президент Зеленский.

Поста нет.

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24 мая – приметы

Есть такие приметы 24 мая на погоду:

дождь или туман – к сырому лету и наоборот – жаркий день сулит засушливое лето;

дождь на Мокия – следующие 40 дней тоже дождливыми будут;

багровый восход – к грозовому лету, с пожарами.

24 мая – что нельзя делать, а что нужно

Если на Мокия мокро – то есть идет дождь – то, по примете, нужно непременно намочить под ним голову. Наши предки верили, что волосы после такого ритуала станут сильными и красивыми.

Девушки в старину плели в этот день венки и пускали по воде, загадывая на будущее замужество: если не утонул – скоро посватаются.

По народным поверьям, 24 мая нельзя:

работать с землей – иначе, по поверью, жди от града неприятностей;

девушкам – тяжело работать, а то жизнь в замужестве тяжелой будет.

24 мая – именины

День ангела справляют Александр, Иосиф, Кирилл и Константин, Мефодий и Михаил, Ростислав.

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24 мая – кто родился

24 мая родились такие знаменитости: