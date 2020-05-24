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День Кирилла и Мефодия и Ураза Байрам: какой сегодня праздник 24 мая

24 мая 2020, 00:19

24 мая звучат поздравления с Днем Кирилла и Мефодия. Традиции дня связаны с замужеством.

24 мая - праздник Ураза Байрам и день Кирилла и Мефодия - приметы
24 мая - праздник Ураза Байрам и день Кирилла и Мефодия - приметы / 1zoom.ru

24 мая 2020 – сегодня праздник словесный.

Украина, Россия, Болгария и ряд других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Он отмечается в церковный праздник – День святых Мефодия и Кирилла.

Об истории письменности и поздравления с праздником – читайте в нашем материале День Кирилла и Мефодия: как они создали славянскую письменность.

Также проходит Европейский день парков, а Россия еще празднует День кадровика.

По народному календарю, 24 мая – Мокий Мокрый.

24 мая – праздник церковный

Православные 24 мая почитают святых Мефодия и Кирилла, а также память священномученика Мокия. 

Мусульмане отмечают Ураза Байрам – праздник разговения после священного месяца Рамадан. Его еще называют Ид аль-фитр или Рамадан Байрам.

Напомним, в Украине теперь на два госпраздника больше – благодаря исламу. Курбан-Байрам и Ураза-Байрам в Украине стали государственными праздниками, так решил президент Зеленский.

Поста нет.

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

24 мая – приметы

Есть такие приметы 24 мая на погоду:

  • дождь или туман – к сырому лету и наоборот – жаркий день сулит засушливое лето;
  • дождь на Мокия – следующие 40 дней тоже дождливыми будут;
  • багровый восход – к грозовому лету, с пожарами.

24 мая – что нельзя делать, а что нужно

Если на Мокия мокро – то есть идет дождь – то, по примете, нужно непременно намочить под ним голову. Наши предки верили, что волосы после такого ритуала станут сильными и красивыми.

Девушки в старину плели в этот день венки и пускали по воде, загадывая на будущее замужество: если не утонул – скоро посватаются.

По народным поверьям, 24 мая нельзя:

  • работать с землей – иначе, по поверью, жди от града неприятностей;
  • девушкам – тяжело работать, а то жизнь в замужестве тяжелой будет.

24 мая – именины

День ангела справляют Александр, Иосиф, Кирилл и Константин, Мефодий и Михаил, Ростислав.

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24 мая – кто родился

24 мая родились такие знаменитости:

  • 827 — православный святой, отец славянской письменности Кирилл.
  • 1801 — украинский греко-католический священник, общественно-культурный деятель, писатель и филолог, автор грамматики украинского языка и ряда школьных учебников Иосиф Левицкий.
  • 1881 — украинский патофизиолог, президент Академии наук Украины Александр Богомолец.
  • 1912 — украинский писатель, драматург, педагог, фольклорист Михаил Стельмах.
  • 1941 — американский певец, поэт, композитор Боб Дилан.
  • 1964 — украинский музыкант Олег Скрипка.
  • 1973 — украинская певица, общественный деятель Руслана Лыжичко (победительница Евровидения-2004).
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Сейчас вы просматриваете новость «День Кирилла и Мефодия и Ураза Байрам: какой сегодня праздник 24 мая». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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