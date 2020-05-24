День Кирилла и Мефодия и Ураза Байрам: какой сегодня праздник 24 мая

24 мая звучат поздравления с Днем Кирилла и Мефодия. Традиции дня связаны с замужеством.
24 мая 2020 – сегодня праздник словесный.
Украина, Россия, Болгария и ряд других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Он отмечается в церковный праздник – День святых Мефодия и Кирилла.
Об истории письменности и поздравления с праздником – читайте в нашем материале День Кирилла и Мефодия: как они создали славянскую письменность.
Также проходит Европейский день парков, а Россия еще празднует День кадровика.
По народному календарю, 24 мая – Мокий Мокрый.
24 мая – праздник церковный
Православные 24 мая почитают святых Мефодия и Кирилла, а также память священномученика Мокия.
Мусульмане отмечают Ураза Байрам – праздник разговения после священного месяца Рамадан. Его еще называют Ид аль-фитр или Рамадан Байрам.
Напомним, в Украине теперь на два госпраздника больше – благодаря исламу. Курбан-Байрам и Ураза-Байрам в Украине стали государственными праздниками, так решил президент Зеленский.
Поста нет.
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24 мая – приметы
Есть такие приметы 24 мая на погоду:
- дождь или туман – к сырому лету и наоборот – жаркий день сулит засушливое лето;
- дождь на Мокия – следующие 40 дней тоже дождливыми будут;
- багровый восход – к грозовому лету, с пожарами.
24 мая – что нельзя делать, а что нужно
Если на Мокия мокро – то есть идет дождь – то, по примете, нужно непременно намочить под ним голову. Наши предки верили, что волосы после такого ритуала станут сильными и красивыми.
Девушки в старину плели в этот день венки и пускали по воде, загадывая на будущее замужество: если не утонул – скоро посватаются.
По народным поверьям, 24 мая нельзя:
- работать с землей – иначе, по поверью, жди от града неприятностей;
- девушкам – тяжело работать, а то жизнь в замужестве тяжелой будет.
24 мая – именины
День ангела справляют Александр, Иосиф, Кирилл и Константин, Мефодий и Михаил, Ростислав.
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24 мая – кто родился
24 мая родились такие знаменитости:
- 827 — православный святой, отец славянской письменности Кирилл.
- 1801 — украинский греко-католический священник, общественно-культурный деятель, писатель и филолог, автор грамматики украинского языка и ряда школьных учебников Иосиф Левицкий.
- 1881 — украинский патофизиолог, президент Академии наук Украины Александр Богомолец.
- 1912 — украинский писатель, драматург, педагог, фольклорист Михаил Стельмах.
- 1941 — американский певец, поэт, композитор Боб Дилан.
- 1964 — украинский музыкант Олег Скрипка.
- 1973 — украинская певица, общественный деятель Руслана Лыжичко (победительница Евровидения-2004).