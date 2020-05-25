День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять

25 мая праздник - День филолога и Епифана - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 мая 2020 – сегодня праздник слова. Отмечается День филолога 2020.

Как красиво и грамотно поздравить с Днем филолога – читайте в нашем материале Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты.

Мир проводит Международный день пропавших детей и Всемирный день щитовидной железы.

Из забавных праздников стоит отметить День полотенца.

Иордания отмечает День независимости, а Перу – День клоуна. В США проходит День поминовения (Memorial Day).

По народному календарю, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.

25 мая – праздник церковный

25 мая в православии почитают память Епифания Кипрского. При жизни он ревностно изобличал всякую ересь.

Святому Епифанию молятся о защите дома от пожаров.

Поста нет.

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25 мая – приметы

Есть такие приметы 25 мая на погоду:

на пруду распустились кувшинки – заморозков больше не жди;

на рассвете солнце в "красном кафтане" – опасались летних пожаров;

рябина пышно цветет – к урожаю льна;

много майских жуков – к засушливому лету;

синие облака вечером – к перемене погоды.

25 мая – что нельзя делать, а что нужно

На Епифана девушкам стоит носить одежду красного цвета – по примете, это сулит удачу и счастье в жизни.

Читайте такжеКалендарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020Чтобы в доме была удача – нужно сегодня сорвать веточку рябины и поставить дома в воду: чем дольше та простоит, тем счастливее будет семья.

По народным поверьям, 25 мая нельзя:

срезать кувшинки – только срывать, а то кошмары мучить будут;

злоупотреблять алкоголем, напиваться.

25 мая – именины

День ангела справляют Евдокия, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

25 мая – кто родился

25 мая родились такие знаменитости: