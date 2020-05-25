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День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять

25 мая 2020, 00:19

На День филолога поздравления дарят 25 мая. Сегодня нужно носить одежду определенного цвета – чтобы привлечь в жизнь удачу.

25 мая праздник - День филолога и Епифана - что нельзя делать, приметы
25 мая праздник - День филолога и Епифана - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

25 мая 2020 – сегодня праздник слова. Отмечается День филолога 2020.

Как красиво и грамотно поздравить с Днем филолога – читайте в нашем материале Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты.

Мир проводит Международный день пропавших детей и Всемирный день щитовидной железы.

Из забавных праздников стоит отметить День полотенца.

Иордания отмечает День независимости, а Перу – День клоуна. В США проходит День поминовения (Memorial Day).

По народному календарю, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.

25 мая – праздник церковный

25 мая в православии почитают память Епифания Кипрского. При жизни он ревностно изобличал всякую ересь.

Святому Епифанию молятся о защите дома от пожаров.

Поста нет.

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25 мая – приметы

Есть такие приметы 25 мая на погоду:

  • на пруду распустились кувшинки – заморозков больше не жди;
  • на рассвете солнце в "красном кафтане" – опасались летних пожаров;
  • рябина пышно цветет – к урожаю льна;
  • много майских жуков – к засушливому лету;
  • синие облака вечером – к перемене погоды.

25 мая – что нельзя делать, а что нужно

На Епифана девушкам стоит носить одежду красного цвета – по примете, это сулит удачу и счастье в жизни.

Читайте такжеКалендарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020Чтобы в доме была удача – нужно сегодня сорвать веточку рябины и поставить дома в воду: чем дольше та простоит, тем счастливее будет семья.

По народным поверьям, 25 мая нельзя:

  • срезать кувшинки – только срывать, а то кошмары мучить будут;
  • злоупотреблять алкоголем, напиваться.

25 мая – именины

День ангела справляют Евдокия, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

25 мая – кто родился

25 мая родились такие знаменитости:

  • 1889 — украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский.
  • 1963 — канадский актер Майк Майерс (больше всего известен по роли Остина Пауэрса).
  • 1976 — ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи (Начало, Острые козырьки и др.).
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Сейчас вы просматриваете новость «День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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