День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять

На День филолога поздравления дарят 25 мая. Сегодня нужно носить одежду определенного цвета – чтобы привлечь в жизнь удачу.
25 мая 2020 – сегодня праздник слова. Отмечается День филолога 2020.
Как красиво и грамотно поздравить с Днем филолога – читайте в нашем материале Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты.
Мир проводит Международный день пропавших детей и Всемирный день щитовидной железы.
Из забавных праздников стоит отметить День полотенца.
Иордания отмечает День независимости, а Перу – День клоуна. В США проходит День поминовения (Memorial Day).
По народному календарю, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.
25 мая – праздник церковный
25 мая в православии почитают память Епифания Кипрского. При жизни он ревностно изобличал всякую ересь.
Святому Епифанию молятся о защите дома от пожаров.
Поста нет.
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25 мая – приметы
Есть такие приметы 25 мая на погоду:
- на пруду распустились кувшинки – заморозков больше не жди;
- на рассвете солнце в "красном кафтане" – опасались летних пожаров;
- рябина пышно цветет – к урожаю льна;
- много майских жуков – к засушливому лету;
- синие облака вечером – к перемене погоды.
25 мая – что нельзя делать, а что нужно
На Епифана девушкам стоит носить одежду красного цвета – по примете, это сулит удачу и счастье в жизни.
Читайте такжеКалендарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020Чтобы в доме была удача – нужно сегодня сорвать веточку рябины и поставить дома в воду: чем дольше та простоит, тем счастливее будет семья.
По народным поверьям, 25 мая нельзя:
- срезать кувшинки – только срывать, а то кошмары мучить будут;
- злоупотреблять алкоголем, напиваться.
25 мая – именины
День ангела справляют Евдокия, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.
25 мая – кто родился
25 мая родились такие знаменитости:
- 1889 — украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский.
- 1963 — канадский актер Майк Майерс (больше всего известен по роли Остина Пауэрса).
- 1976 — ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи (Начало, Острые козырьки и др.).