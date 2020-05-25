Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты

Самые лучшие поздравления на День филолога в 2020 году – своими словами в прозе, стихах, гиф и в картинках – подобрал Главред.
На день филолога 2020 поздравления дарят 25 мая.
В этот день поздравления с Днем филолога – своими словами в прозе, стихах, гиф и в картинках – принимают преподаватели и учителя, переводчики и работники библиотек. С Днем филолога поздравления дарят и тем, кто просто ценит и хранит родной язык и литературу.
Это праздник всех, кто бережно хранит и красиво передает будущим поколениям культурные познания народа – с помощью нашего языка и благодаря занимательным путешествиям по страницам литературы.
О том, какие еще праздники отмечаются сегодня, приметах и традициях дня – читайте в нашем материале День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять.
День филолога – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!
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Нам филолог много дал
Хотя сам не ожидал
Поздравляем мы его
И желаем мы всего!
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Ты – филолог от Бога,
Ты душою чиста!
А стезя педагога
Нелегка, непроста!
С Днём филолога дружно
Поздравляем тебя!
Ты встречаешь радушно,
Всех на свете любя!
Будь такой же потешной,
Анекдоты трави,
Во всех планах успешной
И счастливой в любви!
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Жизнь филолога полна глубин науки, ярких красок истории и ясности речи. Вы в идеале знаете, как пишутся слова, ошибку в написании вы вмиг найдете, мы с вами научились правильно произносить обычные фразы, чтобы иметь возможность красноречиво изъясняться. Пусть ваш талант поможет вам добиться в жизни всех поставленных целей, обрести счастье и моральное удовлетворение от работы.
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Филолог грамотен всегда, воспитан и красноречив,
Видно в своеё время правила усердно он учил,
Мысли свои грамотно, красиво излагает,
В письме ошибок никогда не допускает.
С Днем филолога разрешите вас поздравить,
Настроения отличного в праздник пожелать,
Слова красивые пусть всегда вас окружают,
Дай бог вам в жизни никогда не унывать.
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Ваш труд порой не оценен по достоинству, а ведь в ваших руках культура речи и письма всего населения. Вы — хранители чистоты и правильности нашего языка. Спасибо вам за самоотдачу и душу, которую вы вкладываете в каждого человека. Дай вам Бог здоровья и счастья на долгие годы.
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Филолог может найти выход
Из лабиринта разных слов,
Ведь невозможно знать суть речи
Без изучения основ.
С днем филолога! Желаем
Вам, по правде говоря,
Все хорошее, что можно
Вычитать из словаря!
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Тексты изучаете,
Обо всем всё знаете,
Стиль, язык и содержанье,
Только это не все знанья.
У филологов ряд плюсов,
Но не каждый станет им,
Рифмой смело поздравляя,
Удачи вам! — мы говорим.