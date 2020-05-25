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Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты

25 мая 2020, 04:46

Самые лучшие поздравления на День филолога в 2020 году – своими словами в прозе, стихах, гиф и в картинках – подобрал Главред.

День филолога 2020 - картинки и бойкие поздравления с Днем филолога
День филолога 2020 - картинки и бойкие поздравления с Днем филолога / Fresh-Cards

На день филолога 2020 поздравления дарят 25 мая.

В этот день поздравления с Днем филолога – своими словами в прозе, стихах, гиф и в картинках – принимают преподаватели и учителя, переводчики и работники библиотек. С Днем филолога поздравления дарят и тем, кто просто ценит и хранит родной язык и литературу.

Это праздник всех, кто бережно хранит и красиво передает будущим поколениям культурные познания народа – с помощью нашего языка и благодаря занимательным путешествиям по страницам литературы.

О том, какие еще праздники отмечаются сегодня, приметах и традициях дня – читайте в нашем материале День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять.

День филолога – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!

гифки с днем филолога

***

Нам филолог много дал

Хотя сам не ожидал

Поздравляем мы его

И желаем мы всего!

***

Ты – филолог от Бога,

Ты душою чиста!

А стезя педагога

Нелегка, непроста!

С Днём филолога дружно

Поздравляем тебя!

Ты встречаешь радушно,

Всех на свете любя!

Будь такой же потешной,

Анекдоты трави,

Во всех планах успешной

И счастливой в любви!

***

Жизнь филолога полна глубин науки, ярких красок истории и ясности речи. Вы в идеале знаете, как пишутся слова, ошибку в написании вы вмиг найдете, мы с вами научились правильно произносить обычные фразы, чтобы иметь возможность красноречиво изъясняться. Пусть ваш талант поможет вам добиться в жизни всех поставленных целей, обрести счастье и моральное удовлетворение от работы.

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***

Филолог грамотен всегда, воспитан и красноречив,

Видно в своеё время правила усердно он учил,

Мысли свои грамотно, красиво излагает,

В письме ошибок никогда не допускает.

С Днем филолога разрешите вас поздравить,

Настроения отличного в праздник пожелать,

Слова красивые пусть всегда вас окружают,

Дай бог вам в жизни никогда не унывать.

***

Ваш труд порой не оценен по достоинству, а ведь в ваших руках культура речи и письма всего населения. Вы — хранители чистоты и правильности нашего языка. Спасибо вам за самоотдачу и душу, которую вы вкладываете в каждого человека. Дай вам Бог здоровья и счастья на долгие годы.

***

Филолог может найти выход

Из лабиринта разных слов,

Ведь невозможно знать суть речи

Без изучения основ.

С днем филолога! Желаем

Вам, по правде говоря,

Все хорошее, что можно

Вычитать из словаря!

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***

Тексты изучаете,

Обо всем всё знаете,

Стиль, язык и содержанье,

Только это не все знанья.

У филологов ряд плюсов,

Но не каждый станет им,

Рифмой смело поздравляя,

Удачи вам! — мы говорим.

День филолога – картинки и открытки

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День филолога – картинки и открытки / Fresh-Cards
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День филолога – картинки и открытки / Fresh-Cards
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День филолога – картинки и открытки / Fresh-Cards
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День филолога – картинки и открытки / Fresh-Cards
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Сейчас вы просматриваете новость «Веселые поздравления с Днем филолога 2020 – открытки и тексты». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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