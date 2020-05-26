День Лукерьи: какой сегодня праздник 26 мая и кого поздравлять

26 мая в мире звучат поздравления с Днем матери, с Днем предпринимателей – а приметы дня связаны с комарами.
26 мая 2020 – сегодня праздник многообразный.
В РФ отмечается День российского предпринимательства. Грузия празднует День независимости, а Польша – День матери.
По народному календарю, 26 мая – Лукерья Комарница.
26 мая – праздник церковный
Православные 26 мая почитают память праведной девы Гликерии Новгородской. После ее смерти на могиле девы начали происходить чудесные исцеления.
Поста нет.
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26 мая – приметы
Есть такие приметы 26 мая на погоду:
- комары уже появились – значит, теплая пора долго продлится;
- много комаров – к урожаю ягод;
- много мошек – к урожаю грибов;
- много ласточек и стрижей носится – к потеплению.
26 мая – что нельзя делать, а что нужно
Комарницей день в народе прозвали за то, что, по приметам, с этой поры и начинали злобствовать комары.
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День благоприятен для сбора лекарственных трав.
На Лукерью читают заговор на здоровье зубов (чтобы никогда не болели). Читают его 3 раза – на сучок, который отломили возле какого-нибудь дупла, прикладывают тот к зубам, после чего сам сучок оставляют в дупле:
"Месяц на небе, червяк в дереве, щука в воде, а зубная боль в дупле. Пусть у меня, раба Божьего (имя), зубы не болят, десны не кровят, не горят и не ноют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
По народным поверьям, 26 мая нельзя:
- убивать комаров – вплоть до летнего солнцестояния 22 июня – а то, мол, их только прибавится;
- находится возле открытых водоемов – а то, мол, водяная нечисть напакостит.
26 мая – именины
День ангела справляют Гликерия и Ирина. А среди парней – Александр и Василий, Георгий, Егор и Ефим, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.
26 мая – кто родился
26 мая родились такие знаменитости:
- 1053 — великий князь киевский князь Черниговский и Переяславский Владимир Мономах.
- 1265 — флорентийский поэт, один из основоположников литературного итальянского языка, мыслитель, богослов, политический деятель Данте Алигьери (автор знаменитой Божественной комедии).
- 1957 — украинский актер Богдан Бенюк.
- 1966 — английская актриса Хелена Бонэм Картер.
- 1969 — эстрадная певица, заслуженная артистка России Анжелика Варум.