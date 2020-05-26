День Лукерьи: какой сегодня праздник 26 мая и кого поздравлять

26 мая - праздник матери и предпринимателей - что нельзя делать / 1zoom.ru

26 мая 2020 – сегодня праздник многообразный.

В РФ отмечается День российского предпринимательства. Грузия празднует День независимости, а Польша – День матери.

По народному календарю, 26 мая – Лукерья Комарница.

26 мая – праздник церковный

Православные 26 мая почитают память праведной девы Гликерии Новгородской. После ее смерти на могиле девы начали происходить чудесные исцеления.

Поста нет.

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26 мая – приметы

Есть такие приметы 26 мая на погоду:

комары уже появились – значит, теплая пора долго продлится;

много комаров – к урожаю ягод;

много мошек – к урожаю грибов;

много ласточек и стрижей носится – к потеплению.

26 мая – что нельзя делать, а что нужно

Комарницей день в народе прозвали за то, что, по приметам, с этой поры и начинали злобствовать комары.

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День благоприятен для сбора лекарственных трав.

На Лукерью читают заговор на здоровье зубов (чтобы никогда не болели). Читают его 3 раза – на сучок, который отломили возле какого-нибудь дупла, прикладывают тот к зубам, после чего сам сучок оставляют в дупле:

"Месяц на небе, червяк в дереве, щука в воде, а зубная боль в дупле. Пусть у меня, раба Божьего (имя), зубы не болят, десны не кровят, не горят и не ноют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

По народным поверьям, 26 мая нельзя:

убивать комаров – вплоть до летнего солнцестояния 22 июня – а то, мол, их только прибавится;

находится возле открытых водоемов – а то, мол, водяная нечисть напакостит.

26 мая – именины

День ангела справляют Гликерия и Ирина. А среди парней – Александр и Василий, Георгий, Егор и Ефим, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.

26 мая – кто родился

26 мая родились такие знаменитости: