С Днем матери 2020: какой сегодня праздник 10 мая и как поздравлять

С Днем матери поздравления и открытки дарят 10 мая. А еще это День Семена, у которого свои приметы и традиции.
10 мая 2020 – сегодня праздник нежный. Это День матери 2020.
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Белоруссия отмечает День Государственного герба и Государственного флага, Германия – День книги, а Кыргызстан – День банковского работника.
По народному календарю, 10 мая – Семен Ранопашец.
10 мая – праздник церковный
10 мая православные почитают память священномученика Симеона сродника Господня. Он один из 70-ти апостолов. Симеон умер той же смертью, что и Спаситель – был распят на кресте.
Поста нет.
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10 мая – приметы
Есть такие приметы 10 мая на погоду:
- ясный рассвет – к ветреному лету;
- дождь – к богатому урожаю хлеба;
- вечерний туман в низинах – к потеплению;
- крик совы – к похолоданию;
- ясное утро, а затем днем кучевые облака появились и исчезли к вечеру – к заморозкам;
- облака быстро плывут – ненастье затянется.
10 мая – что нельзя делать, а что нужно
Это период пахоты. Также, если листья березы уже полностью развернулись, начинают сажать картофель.
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьТем, кто болеет, стоит сегодня хотя бы несколько минут погреться на солнышке – по примете, это даст силы для выздоровления.
По народным поверьям, 10 мая нельзя:
- ругаться, особенно с родней;
- петь возле поля – урожая, мол, не будет;
- есть зерно, что приготовили на посев – тоже к неурожаю;
- заниматься тяжелой работой по дому.
10 мая – именины
День ангела справляют Анастасия и Мария. А из парней – Георгий, Иван и Иларион, Николай, Павел и Петр, Семен, Сергей и Степан.
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10 мая – кто родился
10 мая родились такие знаменитости:
- 1938 — французская актриса Марина Влади.
- 1939 — советский, немецкий и американский композитор и дирижер Максим Шостакович
- 1956 — российский журналист, телеведущий Владислав Листьев.
- 1961 — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович.