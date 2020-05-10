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С Днем матери 2020: какой сегодня праздник 10 мая и как поздравлять

10 мая 2020, 00:18

С Днем матери поздравления и открытки дарят 10 мая. А еще это День Семена, у которого свои приметы и традиции.

10 мая - праздник День матери 2020 - поздравления, что нельзя делать
10 мая - праздник День матери 2020 - поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

10 мая 2020 – сегодня праздник нежный. Это День матери 2020.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами и Вітання з Днем матері ніжні – картинки, проза та вірші.

Белоруссия отмечает День Государственного герба и Государственного флага, Германия – День книги, а Кыргызстан – День банковского работника.

По народному календарю, 10 мая – Семен Ранопашец.

10 мая – праздник церковный

10 мая православные почитают память священномученика Симеона сродника Господня. Он один из 70-ти апостолов. Симеон умер той же смертью, что и Спаситель – был распят на кресте.

Поста нет.

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10 мая – приметы

Есть такие приметы 10 мая на погоду:

  • ясный рассвет – к ветреному лету;
  • дождь – к богатому урожаю хлеба;
  • вечерний туман в низинах – к потеплению;
  • крик совы – к похолоданию;
  • ясное утро, а затем днем кучевые облака появились и исчезли к вечеру – к заморозкам;
  • облака быстро плывут – ненастье затянется.

10 мая – что нельзя делать, а что нужно

Это период пахоты. Также, если листья березы уже полностью развернулись, начинают сажать картофель.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьТем, кто болеет, стоит сегодня хотя бы несколько минут погреться на солнышке – по примете, это даст силы для выздоровления.

По народным поверьям, 10 мая нельзя:

  • ругаться, особенно с родней;
  • петь возле поля – урожая, мол, не будет;
  • есть зерно, что приготовили на посев – тоже к неурожаю;
  • заниматься тяжелой работой по дому.

10 мая – именины

День ангела справляют Анастасия и Мария. А из парней – Георгий, Иван и Иларион, Николай, Павел и Петр, Семен, Сергей и Степан.

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10 мая – кто родился

10 мая родились такие знаменитости:

  • 1938 — французская актриса Марина Влади.
  • 1939 — советский, немецкий и американский композитор и дирижер Максим Шостакович
  • 1956 — российский журналист, телеведущий Владислав Листьев.
  • 1961 — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович.

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Сейчас вы просматриваете новость «С Днем матери 2020: какой сегодня праздник 10 мая и как поздравлять». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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