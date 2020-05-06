Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника

Какого числа День матери в 2020 году в Украине и как отмечают этот праздник – что подарит маме и как поздравить – узнал Главред.
День матери 2020 Украина отметит в мае. Это Международный день матери, к празднованию которого присоединяется и наша страна.
К слову, перед Днем матери еще будет День дочери 2020. Красивые бесплатные открытки с Днем дочерей и поздравления с Днем дочечки своими словами – стихи и проза – читайте в наших материалах С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова и Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.
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Когда День матери 2020
Дата празднования Дня матери неизменна – это 10 мая (сразу за Днем Победы). И в 2020 году торжество выпало на воскресенье.
А вот День матери в России отмечается 29 ноября.
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Что подарить на День матери
Лучший подарок в День матери – это внимание близких. Это вам любая мама скажет.
В этот праздник не принято дарить дорогих подарков. Тем более что у главных "дарильщиков" – маминых сыночков и дочурок – зачастую просто нет на это денег (если они не взрослые, уже самостоятельные люди, конечно).
Так что вымытая посуда и открытка на День матери своими руками – вполне подойдут в качестве презента. Можно еще приготовить маме завтрак или собрать букетик луговых цветов во дворе. И, конечно, не стоит забывать про поздравления с Днем матери – своими словами или в стихах.
День матери – история праздника
День матери праздновать начали в США. Первый раз американцы отметили его в 1907 году. Инициатором стала Анна Джарвис. Она учредила этот праздник в честь своей мамы – гражданской активистки, которая прославилась во времена Гражданской войны в США.
День матери – поздравления
Праздники семьи 2020
- 25 апреля – День дочери;
- 10 мая – Международный день матери (это и День матери в Украине);
- 15 мая – Международный день семей;
- 1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;
- 21 июня – День отца;
- 7 сентября – День внучат в России;
- 28 октября – День бабушек и дедушек в России;
- 22 ноября – День сыновей;
- 29 ноября – День матери в России.