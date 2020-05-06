УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника

6 мая 2020, 15:10

Какого числа День матери в 2020 году в Украине и как отмечают этот праздник – что подарит маме и как поздравить – узнал Главред.

День матери в Украине 2020 - когда дата праздника и традиции
День матери в Украине 2020 - когда дата праздника и традиции / 1zoom.ru

День матери 2020 Украина отметит в мае. Это Международный день матери, к празднованию которого присоединяется и наша страна.

К слову, перед Днем матери еще будет День дочери 2020. Красивые бесплатные открытки с Днем дочерей и поздравления с Днем дочечки своими словами – стихи и проза – читайте в наших материалах С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова и Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.

Читайте такжеДень матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами

Когда День матери 2020

Дата празднования Дня матери неизменна – это 10 мая (сразу за Днем Победы). И в 2020 году торжество выпало на воскресенье.

А вот День матери в России отмечается 29 ноября.

Читайте такжеВітання з Днем матері ніжні – картинки, проза та вірші

Что подарить на День матери

Лучший подарок в День матери – это внимание близких. Это вам любая мама скажет.

В этот праздник не принято дарить дорогих подарков. Тем более что у главных "дарильщиков" – маминых сыночков и дочурок – зачастую просто нет на это денег (если они не взрослые, уже самостоятельные люди, конечно).

Так что вымытая посуда и открытка на День матери своими руками – вполне подойдут в качестве презента. Можно еще приготовить маме завтрак или собрать букетик луговых цветов во дворе. И, конечно, не стоит забывать про поздравления с Днем матери – своими словами или в стихах.

День матери – история праздника

День матери праздновать начали в США. Первый раз американцы отметили его в 1907 году. Инициатором стала Анна Джарвис. Она учредила этот праздник в честь своей мамы – гражданской активистки, которая прославилась во времена Гражданской войны в США.

День матери – поздравления

анимационные открытки с днем матери живые
день матери открытки картинки

Праздники семьи 2020

  • 25 апреля – День дочери;
  • 10 мая – Международный день матери (это и День матери в Украине);
  • 15 мая – Международный день семей;
  • 1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;
  • 21 июня – День отца;
  • 7 сентября – День внучат в России;
  • 28 октября – День бабушек и дедушек в России;
  • 22 ноября – День сыновей;
  • 29 ноября – День матери в России.

День матери праздник традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:25
Тоннель, фонтаны и "золотой" бассейн: опубликованы новые фото дворца Ахметова под Киевом
15:20
Marvel снимает Железное сердце для Disney+
15:13
В PS Store стартовала распродажа под названием "Скрытые сокровища"
15:10
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
15:08
Уничтожили напрочь: в Сеть выложили новое видео боя ВСУ против террористов Видео
14:49
У Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад Победы
14:26
В Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры
13:54
Ослабление карантина: как в Киеве заработает общественный транспорт
13:47
От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о синоптических контрастах Видео
13:43
Саакашвили рассказал, на какую должность его назначит Зеленский
13:33
Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой
13:31
"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ Видео
13:21
"Положение очень печальное": в киевской больнице врачи массово увольняются из-за коронавируса
12:43
"Думал, мы единый народ": Усик и Ломаченко снялись в православном фильме о дружбе с россиянами Видео
12:40
Принц Гарри избавился от оружия на 62 тысячи долларов
12:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
12:16
Майские станут днями траура: России предрекли вспышку COVID-19
12:08
В Кривом Роге полиция задержала пенсионера, расклеивающего открытки к 9 мая
11:28
Бунт бизнесменов против карантина: перекрыто движение в центре Киева
11:25
Ослабление карантина в Украине: кто сможет выйти на работу Видео
10:48
Пессимистический прогноз: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в мае
10:26
Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое открытие
10:22
Открытие авиаперелетов: в МИД озвучили прогноз по дате Видео
10:04
Балтийская труба от Польши: будет ли она полезна Украине мнение
09:42
В РФ рассказали, что творится с больным коронавирусом премьером Мишустиным
09:24
Асфальт устал: в центре Киева на дороге из-за ливня зазияла громадная дыра - фото
09:22
Атака коронавируса в Украине: почти полтысячи новых зараженных и больше десятка смертей
08:57
"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым
08:42
Как Лукашенко с легкостью уделал Путина мнение
08:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
08:00
"Знаковый ход": названа должность Саакашвили
06:54
Почему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провал мнение
06:31
Откуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда
06:05
Дикий маникюр: некрасивый маникюр, который повторять нельзя - фото Фото
05:50
Названо самое опасное тесто во время пандемии коронавируса
05:36
Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина
05:08
"Остановите анархию и беспредел": Кравчук срочно обратился к Зеленскому
04:41
Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото Фото
04:12
День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца
03:25
Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс
03:04
Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры Видео
03:00
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
02:39
Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь
02:20
Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее Видео
02:05
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
01:29
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:53
Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс
00:31
В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии
00:19
День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая Видео
05 мая, вторник
23:49
"Не подписывать хе*ню от Пети": всплыла личная переписка Арахамии с депутатами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять