Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки

День доньки - зворушливі привітання з Днем дочки - слова й картинки / Колаж Главреда

Всесвітній день доньки у 2020 році святкують цієї суботи – відзначається це свято 25 квітня.

День дочки 2020 – це ще одне свято з череди сімейних свят, як то День матері, День батька або День братів і сестер (останнє свято відзначили 10 квітня). Це головне торжество маленьких принцес і найважливіших дівчат у житті їхніх батьків.

Лише найкращі вітання з Днем донечки підібрав Главред на свято: це й привітання з Днем доньки у прозі своїми словами, й зворушливі привітання для донечки у віршах, і красиві картинки на День доньки.

До речі, ми також дбайливо підібрали найкращі привітання з Днем дочерей російською мовою – у матеріалі С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова.

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Привітання з Днем доньки у прозі, віршах та смс

Привітання з Днем доньки своїми словами – зворушливі слова для донечки:

Мила донька, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.

***

Вітаю тебе з Днем дочки, дорога дитино! Бажаю залишатися завжди таким же яскравим і теплим сонечком, милою, доброю і щирою! Бажаю приємних життєвих сюрпризів, радості, вірних друзів та чистого кохання.

***

Вітання з Днем дочки у віршах – вірш присвячений донечці:

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Доню, красуня моя,

Ти, як пісня дзвінка і чиста.

Від душі дякую тобі,

Що ти змогла вирости доброю людиною.

Я люблю тебе і чесно кажу,

У світі немає тебе миліш і привабливіше.

Я тебе так палко люблю,

Ти ангел мій золотий, мій маленький!

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Прикольне смс з Днем доньки коротке:

Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде олл інклюзів.

***

Бажаю найкращій доньці, щоб мрії всі виконувалися. Хай завжди усі твої проекти тобі на славу вдаються!

***

Тебе, кохана, поспішаємо привітати,

Нехай, доню, співає твоя душа,

Тебе ми любимо, що ще додати,

Те, що ти красива, на диво гарна!

Картинки з Днем доньки – листівки й відкритки

Картинки з Днем доньки / Колаж Главреда