Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки

На День доньки 2020 привітання отримують найдорожчі для їхніх батьків янголятка – дочки сім’ї. Тільки найкращі вітання з Днем донечки підібрав Главред на свято.
Всесвітній день доньки у 2020 році святкують цієї суботи – відзначається це свято 25 квітня.
День дочки 2020 – це ще одне свято з череди сімейних свят, як то День матері, День батька або День братів і сестер (останнє свято відзначили 10 квітня). Це головне торжество маленьких принцес і найважливіших дівчат у житті їхніх батьків.
Лише найкращі вітання з Днем донечки підібрав Главред на свято: це й привітання з Днем доньки у прозі своїми словами, й зворушливі привітання для донечки у віршах, і красиві картинки на День доньки.
До речі, ми також дбайливо підібрали найкращі привітання з Днем дочерей російською мовою – у матеріалі С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова.
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Привітання з Днем доньки у прозі, віршах та смс
Привітання з Днем доньки своїми словами – зворушливі слова для донечки:
Мила донька, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.
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Вітаю тебе з Днем дочки, дорога дитино! Бажаю залишатися завжди таким же яскравим і теплим сонечком, милою, доброю і щирою! Бажаю приємних життєвих сюрпризів, радості, вірних друзів та чистого кохання.
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Вітання з Днем дочки у віршах – вірш присвячений донечці:
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
Доню, красуня моя,
Ти, як пісня дзвінка і чиста.
Від душі дякую тобі,
Що ти змогла вирости доброю людиною.
Я люблю тебе і чесно кажу,
У світі немає тебе миліш і привабливіше.
Я тебе так палко люблю,
Ти ангел мій золотий, мій маленький!
***
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
***
Прикольне смс з Днем доньки коротке:
Завжди щаслива будь, кохана,
Щоб всі здійснились твої плани,
Бажаю вірних поруч друзів,
В житті все буде олл інклюзів.
***
Бажаю найкращій доньці, щоб мрії всі виконувалися. Хай завжди усі твої проекти тобі на славу вдаються!
***
Тебе, кохана, поспішаємо привітати,
Нехай, доню, співає твоя душа,
Тебе ми любимо, що ще додати,
Те, що ти красива, на диво гарна!