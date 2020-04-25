С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова

День дочери 2020 - открытки и поздравления трогательные для дочерей

День дочери 2020 празднуют в эту субботу – отмечается этот праздник 25 апреля.

День дочерей 2020 – это еще одно торжество из череды семейных праздников, как День матери, День отца или День братьев и сестер (последний мы отметили 10 апреля). Это главный день каждой дочечки – всех маленьких принцесс и важнейших девушек в жизни их родных и близких.

Лишь лучшие поздравления с Днем дочери – открытки, картинки, гиф и пожелания с Днем дочери в стихах и прозе – подобрал Главред на их праздник.

А ранее мы уже публиковали поздравления с Днем дочерей на украинском языке – в материале Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.

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Поздравления с Днем дочери – стихи, проза, смс

Дорогая дочь! К тебе у меня совет,

Не забывай родителей, дороже людей нет,

С Днем дочери хочу поздравить и поцеловать,

О моей любви хочу тебе напоминать!

И пусть твои руки будут согреты,

Пусть твои ножки будут в хрустальные туфельки одеты,

Пусть твоё сердце бушует от страсти,

Пусть твою семью обходят стороной ненастья!

***

С Днем дочери – поздравление своими словами:

Любимая моя дочка, когда я еще носила тебя под сердцем, я знала, что ты станешь в будущем успешным и талантливым человеком. Ты с детства радовала нас с папой своими успехами, усидчивостью и старательностью. Доченька мы гордимся тобой. Желаю тебе с каждым новым днем становиться еще красивей, счастливей и умнее. Пусть твое призвание приносит тебе чувство удовлетворения и, что немаловажно, рост материального благополучия. С праздником!

***

С Днем дочери – стихи красивые:

В День дочери к тебе в гости я приду,

Любимых пирожков для тебя напеку,

Обниму, поцелую и к сердцу прижму,

Скучаю, люблю, переживаю, думаю, жду!

Материнское сердце всегда будет волноваться,

Вот если б могла ты со мной навсегда рядом остаться,

Но личная жизнь тебя увела от меня,

Доченька, родная, я так люблю тебя!

***

С Днем дочери – поздравление короткое в смс:

Я поздравляю тебя с Днем дочери! Желаю тебе быть самой счастливой и здоровой! Пусть с твоего лица не сходит улыбка, а слезы будут только от счастья. Люблю тебя! Будь по-настоящему счастлива!

***

Доченька милая, солнышко ясное,

Самая-самая в мире прекрасная,

Чудный ребенок, принцесса моя,

Я поздравляю, родная, тебя.

Трепетно сердце так бьется в груди.

Девочка, только счастливой расти,

Будь во всём лучшей, во всём идеалом,

Чтобы всех целей своих достигала.

Будь жизнерадостной, непревзойденной,

От неурядиц любых закаленной,

Чтоб все мечты непременно сбылись,

К счастью все тропы по жизни сошлись!

***

Доченька, я тебе желаю, чтобы твоя жизнь стала океаном любви. Любовь это самое мирное, но самое эффективное оружие против зла. Пусть она защитит тебя от зависти, злобы и лжи. Улыбайся, моя девочка, назло недругам и сплетникам. С Днем дочерей!

***

Дана мне Богом в жизни дочка —

Каких богатств еще желать?

Ведь счастье есть, я знаю точно.

Быть мамой — это благодать.

Моя кровинка, лишь хочу я,

Чтоб у тебя сложилась жизнь:

Любовь чтоб встретила большую,

Свой отхватила главный приз!

С душой и с радостью трудилась,

Талант раскрыла, не тая.

Людей недобрых сторонилась.

И лучше чтоб была, чем я!

***

Моя славная, хорошая девочка, поздравляю с Днем доченьки! Пожелания – самые лучшие: пусть жизнь твоя будет всегда весела и красочна, пусть только добрые события происходят в ней. Пусть добрыми спутниками для тебя станут успех, любовь и надежда, и пусть твоя вера дарит тебе силы и терпение в трудностях. Будь очень счастлива, моя хорошая!

Поздравления с Днем дочери – картинки и открытки