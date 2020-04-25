С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова

Красивые открытки с Днем дочери и поздравления для дочечки своими словами подобрал Главред на самый нежный праздник 25 апреля.
День дочери 2020 празднуют в эту субботу – отмечается этот праздник 25 апреля.
День дочерей 2020 – это еще одно торжество из череды семейных праздников, как День матери, День отца или День братьев и сестер (последний мы отметили 10 апреля). Это главный день каждой дочечки – всех маленьких принцесс и важнейших девушек в жизни их родных и близких.
Лишь лучшие поздравления с Днем дочери – открытки, картинки, гиф и пожелания с Днем дочери в стихах и прозе – подобрал Главред на их праздник.
А ранее мы уже публиковали поздравления с Днем дочерей на украинском языке – в материале Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.
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Поздравления с Днем дочери – стихи, проза, смс
Дорогая дочь! К тебе у меня совет,
Не забывай родителей, дороже людей нет,
С Днем дочери хочу поздравить и поцеловать,
О моей любви хочу тебе напоминать!
И пусть твои руки будут согреты,
Пусть твои ножки будут в хрустальные туфельки одеты,
Пусть твоё сердце бушует от страсти,
Пусть твою семью обходят стороной ненастья!
***
С Днем дочери – поздравление своими словами:
Любимая моя дочка, когда я еще носила тебя под сердцем, я знала, что ты станешь в будущем успешным и талантливым человеком. Ты с детства радовала нас с папой своими успехами, усидчивостью и старательностью. Доченька мы гордимся тобой. Желаю тебе с каждым новым днем становиться еще красивей, счастливей и умнее. Пусть твое призвание приносит тебе чувство удовлетворения и, что немаловажно, рост материального благополучия. С праздником!
***
С Днем дочери – стихи красивые:
В День дочери к тебе в гости я приду,
Любимых пирожков для тебя напеку,
Обниму, поцелую и к сердцу прижму,
Скучаю, люблю, переживаю, думаю, жду!
Материнское сердце всегда будет волноваться,
Вот если б могла ты со мной навсегда рядом остаться,
Но личная жизнь тебя увела от меня,
Доченька, родная, я так люблю тебя!
***
С Днем дочери – поздравление короткое в смс:
Я поздравляю тебя с Днем дочери! Желаю тебе быть самой счастливой и здоровой! Пусть с твоего лица не сходит улыбка, а слезы будут только от счастья. Люблю тебя! Будь по-настоящему счастлива!
***
Доченька милая, солнышко ясное,
Самая-самая в мире прекрасная,
Чудный ребенок, принцесса моя,
Я поздравляю, родная, тебя.
Трепетно сердце так бьется в груди.
Девочка, только счастливой расти,
Будь во всём лучшей, во всём идеалом,
Чтобы всех целей своих достигала.
Будь жизнерадостной, непревзойденной,
От неурядиц любых закаленной,
Чтоб все мечты непременно сбылись,
К счастью все тропы по жизни сошлись!
***
Доченька, я тебе желаю, чтобы твоя жизнь стала океаном любви. Любовь это самое мирное, но самое эффективное оружие против зла. Пусть она защитит тебя от зависти, злобы и лжи. Улыбайся, моя девочка, назло недругам и сплетникам. С Днем дочерей!
***
Дана мне Богом в жизни дочка —
Каких богатств еще желать?
Ведь счастье есть, я знаю точно.
Быть мамой — это благодать.
Моя кровинка, лишь хочу я,
Чтоб у тебя сложилась жизнь:
Любовь чтоб встретила большую,
Свой отхватила главный приз!
С душой и с радостью трудилась,
Талант раскрыла, не тая.
Людей недобрых сторонилась.
И лучше чтоб была, чем я!
***
Моя славная, хорошая девочка, поздравляю с Днем доченьки! Пожелания – самые лучшие: пусть жизнь твоя будет всегда весела и красочна, пусть только добрые события происходят в ней. Пусть добрыми спутниками для тебя станут успех, любовь и надежда, и пусть твоя вера дарит тебе силы и терпение в трудностях. Будь очень счастлива, моя хорошая!