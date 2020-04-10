День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки

День братьев и сестер 2020 – поздравления, картинки и гиф

На День братьев и сестер 2020 поздравления пора дарить сегодня – в праздник 10 апреля. Впрочем, если в семье только братья или только сестры – они тоже могут отмечать этот праздник как День сестры 2020 или День брата в 2020 году.

Поздравление с Днем брата и сестры – это отличный способ выразить свою любовь и нежность, поблагодарить за надежное братское плечо или доброе сестринское сочувствие и совет.

С Днем братьев и сестер поздравления в прозе дарят чаще всего мальчики, их сестренки больше любят красивые и душевные стихи про братьев и сестер. Парни выбирают солидные и стильные картинки на День братьев и сестер, а вот девушки очень любят мерцающие анимационные открытки с Днем братьев и сестер – гиф или гифки, как их еще называют.

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К слову, впереди нас ждут и другие праздники семьи:

25 апреля – День дочери;

10 мая – Международный день матери (отмечается и в Украине);

15 мая – Международный день семей;

1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;

21 июня – День отца;

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности;

7 сентября – День внучат в России;

30 сентября – День усыновления в Украине;

25 октября – Международный день тещи;

28 октября – День бабушек и дедушек в России;

7 ноября – Всемирный день мужчин;

19 ноября – Международный мужской день;

22 ноября – День сыновей;

29 ноября – День матери в России.

День братьев и сестер – поздравления в прозе своими словами, стихах и смс

Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, тёплых семейных отношений, толерантности и взаимопонимания. Берегите друг друга!

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Теплые слова брату от сестры в прозе:

Как здорово, когда есть брат! Ты у меня самый лучший, самый смелый и самый сильный! Я тобой горжусь и всегда буду на твоей стороне – как ты с детства заступаешься за меня и прикрываешь перед родителями. С днем братьев и сестер! Люблю тебя, братишка!

***

Поздравление с Днем братьев и сестер короткое:

С днем сестер и братьев тебя

Я хочу сегодня поздравить.

И пусть счастье, любовь и радость

Будут в жизни твоей править!

***

Кровные родственники, примите поздравления в прекрасный праздник братьев и сестер. Живите дружно, без ссор и обид. Пусть ваш семейный костер не угасает, а в доме звенит веселый смех. С праздником!

***

Братья и сестры! Желаем вам дружбы нераздельной,

Желаем любви между собой искренней и не поддельной,

Желаем родных вам чаще навещать,

И за семейные традиции в рутине повседневности не забывать!

Собирайтесь чаще за семейным столом,

Не забывайте отчий, родительский дом,

Целуйте родителей, цените каждый миг,

Пусть никогда не высохнет семьи вашей родник!

***

С Днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в сердечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

***

Праздник сегодня хороший,

И на другие не похожий,

Очень теплый и душевный

Он такой родной, семейный!

В этот день не будет ссор -

Праздник братьев и сестер!

Эта связь всегда сильна,

И родителям важна!

В этот день вы позвоните,

Брата в гости пригласите,

Иль с сестрою вы встречайте,

Праздник этот отмечайте!

День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки

День братьев и сестер – картинки и открытки прикольные

День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки

День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки

День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки

День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки