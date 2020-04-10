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День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки

10 апреля 2020, 05:16

С Днем братьев и сестер поздравления отправляют сегодня, 10 апреля. Самые душевные стихи про братьев и сестер, прозу и прикольные открытки подобрал Главред.

День братьев и сестер 2020 – поздравления, картинки и гиф
День братьев и сестер 2020 – поздравления, картинки и гиф

На День братьев и сестер 2020 поздравления пора дарить сегодня – в праздник 10 апреля. Впрочем, если в семье только братья или только сестры – они тоже могут отмечать этот праздник как День сестры 2020 или День брата в 2020 году.

Поздравление с Днем брата и сестры – это отличный способ выразить свою любовь и нежность, поблагодарить за надежное братское плечо или доброе сестринское сочувствие и совет.

С Днем братьев и сестер поздравления в прозе дарят чаще всего мальчики, их сестренки больше любят красивые и душевные стихи про братьев и сестер. Парни выбирают солидные и стильные картинки на День братьев и сестер, а вот девушки очень любят мерцающие анимационные открытки с Днем братьев и сестер – гиф или гифки, как их еще называют.

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К слову, впереди нас ждут и другие праздники семьи:

  • 25 апреля – День дочери;
  • 10 мая – Международный день матери (отмечается и в Украине);
  • 15 мая – Международный день семей;
  • 1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;
  • 21 июня – День отца;
  • 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности;
  • 7 сентября – День внучат в России;
  • 30 сентября – День усыновления в Украине;
  • 25 октября – Международный день тещи;
  • 28 октября – День бабушек и дедушек в России;
  • 7 ноября – Всемирный день мужчин;
  • 19 ноября – Международный мужской день;
  • 22 ноября – День сыновей;
  • 29 ноября – День матери в России.

День братьев и сестер – поздравления в прозе своими словами, стихах и смс

Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, тёплых семейных отношений, толерантности и взаимопонимания. Берегите друг друга!

день братьев и сестер гиф

***

Теплые слова брату от сестры в прозе:

Как здорово, когда есть брат! Ты у меня самый лучший, самый смелый и самый сильный! Я тобой горжусь и всегда буду на твоей стороне – как ты с детства заступаешься за меня и прикрываешь перед родителями. С днем братьев и сестер! Люблю тебя, братишка!

***

Поздравление с Днем братьев и сестер короткое:

С днем сестер и братьев тебя

Я хочу сегодня поздравить.

И пусть счастье, любовь и радость

Будут в жизни твоей править!

***

Кровные родственники, примите поздравления в прекрасный праздник братьев и сестер. Живите дружно, без ссор и обид. Пусть ваш семейный костер не угасает, а в доме звенит веселый смех. С праздником!

***

Братья и сестры! Желаем вам дружбы нераздельной,

Желаем любви между собой искренней и не поддельной,

Желаем родных вам чаще навещать,

И за семейные традиции в рутине повседневности не забывать!

Собирайтесь чаще за семейным столом,

Не забывайте отчий, родительский дом,

Целуйте родителей, цените каждый миг,

Пусть никогда не высохнет семьи вашей родник!

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***

С Днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в сердечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

***

Праздник сегодня хороший,

И на другие не похожий,

Очень теплый и душевный

Он такой родной, семейный!

В этот день не будет ссор -

Праздник братьев и сестер!

Эта связь всегда сильна,

И родителям важна!

В этот день вы позвоните,

Брата в гости пригласите,

Иль с сестрою вы встречайте,

Праздник этот отмечайте!

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День братьев и сестер 2020 – поздравления-картинки
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Сейчас вы просматриваете новость «День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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