День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки

С Днем братьев и сестер поздравления отправляют сегодня, 10 апреля. Самые душевные стихи про братьев и сестер, прозу и прикольные открытки подобрал Главред.
На День братьев и сестер 2020 поздравления пора дарить сегодня – в праздник 10 апреля. Впрочем, если в семье только братья или только сестры – они тоже могут отмечать этот праздник как День сестры 2020 или День брата в 2020 году.
Поздравление с Днем брата и сестры – это отличный способ выразить свою любовь и нежность, поблагодарить за надежное братское плечо или доброе сестринское сочувствие и совет.
С Днем братьев и сестер поздравления в прозе дарят чаще всего мальчики, их сестренки больше любят красивые и душевные стихи про братьев и сестер. Парни выбирают солидные и стильные картинки на День братьев и сестер, а вот девушки очень любят мерцающие анимационные открытки с Днем братьев и сестер – гиф или гифки, как их еще называют.
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К слову, впереди нас ждут и другие праздники семьи:
- 25 апреля – День дочери;
- 10 мая – Международный день матери (отмечается и в Украине);
- 15 мая – Международный день семей;
- 1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;
- 21 июня – День отца;
- 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности;
- 7 сентября – День внучат в России;
- 30 сентября – День усыновления в Украине;
- 25 октября – Международный день тещи;
- 28 октября – День бабушек и дедушек в России;
- 7 ноября – Всемирный день мужчин;
- 19 ноября – Международный мужской день;
- 22 ноября – День сыновей;
- 29 ноября – День матери в России.
День братьев и сестер – поздравления в прозе своими словами, стихах и смс
Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, тёплых семейных отношений, толерантности и взаимопонимания. Берегите друг друга!
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Теплые слова брату от сестры в прозе:
Как здорово, когда есть брат! Ты у меня самый лучший, самый смелый и самый сильный! Я тобой горжусь и всегда буду на твоей стороне – как ты с детства заступаешься за меня и прикрываешь перед родителями. С днем братьев и сестер! Люблю тебя, братишка!
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Поздравление с Днем братьев и сестер короткое:
С днем сестер и братьев тебя
Я хочу сегодня поздравить.
И пусть счастье, любовь и радость
Будут в жизни твоей править!
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Кровные родственники, примите поздравления в прекрасный праздник братьев и сестер. Живите дружно, без ссор и обид. Пусть ваш семейный костер не угасает, а в доме звенит веселый смех. С праздником!
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Братья и сестры! Желаем вам дружбы нераздельной,
Желаем любви между собой искренней и не поддельной,
Желаем родных вам чаще навещать,
И за семейные традиции в рутине повседневности не забывать!
Собирайтесь чаще за семейным столом,
Не забывайте отчий, родительский дом,
Целуйте родителей, цените каждый миг,
Пусть никогда не высохнет семьи вашей родник!
***
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
***
Праздник сегодня хороший,
И на другие не похожий,
Очень теплый и душевный
Он такой родной, семейный!
В этот день не будет ссор -
Праздник братьев и сестер!
Эта связь всегда сильна,
И родителям важна!
В этот день вы позвоните,
Брата в гости пригласите,
Иль с сестрою вы встречайте,
Праздник этот отмечайте!