Вітання з Днем матері ніжні – картинки, проза та вірші

Найкращі привітання з Днем матері своїми словами та листівки з Днем матусі підібрав Главред на це світле на ніжне свято.
Вітання з Днем матері 2020 в Україні – як і в більшості інших країн – звучать 10 травня. Свято усіх матусь відзначають у другу неділю травня.
Картинки з Днем матері та привітання – прозою, у віршах та смс – дарують цього дня найдорожчим людям – жінкам, що подарували нам життя, виховали та продовжують допомагати та надихати нас своїми словами та вчинками кожного дня нашого будення.
До України День матері прийшов із Канади ще у 1928 році. Однак у 1939 році свято вилучили зі списку свят СРСР. І знову День матері Україна почала святкувати лише з 1990 року. А з 10 травня 1999 року це свято є офіційним святом нашої країни.
А привітання з Днем мами російською мовою читайте у нашому матеріалі День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами.
З Днем матері – привітання прозою, у віршах та смс
З Днем матері! Бажаю в будь-якій життєвій ситуації, в будь-який день тижня відчувати себе найулюбленішою і неповторною, чудовою та винахідливою, веселою і бадьорою мамою на світі. Нехай люблять і цінують діти, нехай радує і дарує щастя материнського серця кожен день!
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Спасибі, матусю, тобі,
За те, що я живу на світі.
І в цей прекрасний світлий день
Я подарую тобі квіти.
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Від щирого серця вітаю вас зі святом – Днем матері! Мама – це найдорожче і світле, що є на світі. Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких! Кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями! Щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові! Миру і затишку вашому будинку!
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Рідна мамо, подай мені руку,
Щоб не впасти, як тяжко мені.
Мою щиру любов на цім світі
З вдячним серцем дарую тобі!
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Кохана матусю! У твоє свято я хочу тебе міцно обійняти і привітати з Днем матері! Залишайся такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай усмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!
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З Днем матері сердечно я вітаю!
Хай серце материнське не щемить,
Хай діти люблять, радують, втішають,
І в кожнім дні щаслива буде мить.
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Перший зубок, перші кроки, вперше вимовлене слово, перший раз в перший клас, перша нещасна любов – усе це свіжо у вашій пам'яті, тому що в ці важливі моменти ви завжди були поруч зі своїми дітьми! Дякуємо за вашу материнську любов! Будьте здорові, рідні мами! Живіть щасливо і довго! Зі святом!
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Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська і повага!
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Бажаю я поваги і віддачі,
Коли дорослі стануть дітлахи.
Хай переслідує здоров’я і удача,
Й до радості ведуть усі шляхи!