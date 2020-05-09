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Вітання з Днем матері ніжні – картинки, проза та вірші

9 мая 2020, 03:28

Найкращі привітання з Днем матері своїми словами та листівки з Днем матусі підібрав Главред на це світле на ніжне свято.

З Днем матері - картинки, гиф та привітання словами
З Днем матері - картинки, гиф та привітання словами / art-shop.com.ua

Вітання з Днем матері 2020 в Україні – як і в більшості інших країн – звучать 10 травня. Свято усіх матусь відзначають у другу неділю травня.

Картинки з Днем матері та привітання – прозою, у віршах та смс – дарують цього дня найдорожчим людям – жінкам, що подарували нам життя, виховали та продовжують допомагати та надихати нас своїми словами та вчинками кожного дня нашого будення.

До України День матері прийшов із Канади ще у 1928 році. Однак у 1939 році свято вилучили зі списку свят СРСР. І знову День матері Україна почала святкувати лише з 1990 року. А з 10 травня 1999 року це свято є офіційним святом нашої країни.

А привітання з Днем мами російською мовою читайте у нашому матеріалі День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами.

З Днем матері – привітання прозою, у віршах та смс

З Днем матері! Бажаю в будь-якій життєвій ситуації, в будь-який день тижня відчувати себе найулюбленішою і неповторною, чудовою та винахідливою, веселою і бадьорою мамою на світі. Нехай люблять і цінують діти, нехай радує і дарує щастя материнського серця кожен день!

***

Спасибі, матусю, тобі,

За те, що я живу на світі.

І в цей прекрасний світлий день

Я подарую тобі квіти.

Картинки з Днем матері гиф
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua

***

Від щирого серця вітаю вас зі святом – Днем матері! Мама – це найдорожче і світле, що є на світі. Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких! Кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями! Щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові! Миру і затишку вашому будинку!

***

Рідна мамо, подай мені руку,

Щоб не впасти, як тяжко мені.

Мою щиру любов на цім світі

З вдячним серцем дарую тобі!

***

Кохана матусю! У твоє свято я хочу тебе міцно обійняти і привітати з Днем матері! Залишайся такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай усмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!

***

З Днем матері сердечно я вітаю!

Хай серце материнське не щемить,

Хай діти люблять, радують, втішають,

І в кожнім дні щаслива буде мить.

***

Перший зубок, перші кроки, вперше вимовлене слово, перший раз в перший клас, перша нещасна любов – усе це свіжо у вашій пам'яті, тому що в ці важливі моменти ви завжди були поруч зі своїми дітьми! Дякуємо за вашу материнську любов! Будьте здорові, рідні мами! Живіть щасливо і довго! Зі святом!

привітання з днем матері листівки
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua

***

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська і повага!

***

Бажаю я поваги і віддачі,

Коли дорослі стануть дітлахи.

Хай переслідує здоров’я і удача,

Й до радості ведуть усі шляхи!

Картинки з Днем матері, фото та листівки

Картинки з Днем матері
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua
з днем мами картинки
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua
листівки з Днем матері
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua
привітання з Днем матері картинки
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua
Картинки з Днем матері
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua

привітання з днем матері картинки
Картинки з Днем матері / art-shop.com.ua
День матери праздник поздравления открытки
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