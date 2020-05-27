Отдание Пасхи 2020: какой сегодня праздник 27 мая, приметы

27 мая – в праздник Сидора – принято следить за погодой, чтоб узнать, каким будет лето. Также официально подходит к концу празднование Пасхи 2020.
27 мая 2020 – сегодня праздник хорошей памяти.
В этот день проходит Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.
В Киргизстане и России отмечается День библиотек.
По народному календарю, 27 мая – Сидор Бокогрей.
27 мая – праздник церковный
У православных сегодня Отдание праздника Пасхи. Также это предпразднство Вознесения Господня 2020.
Еще православные 27 мая почитают память святого Исидора.
Постный день.
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27 мая – приметы
Считается, что именно с Сидора устанавливается теплая погода.
Есть такие приметы 27 мая на погоду:
- ясный день – к хорошему урожаю огурцов;
- холодный день – к холодному лету;
- пасмурный день – к неурожайному году;
- стрижи прилетели – к потеплению;
- ласточки высоко летают – к солнечной пригожей погоде.
27 мая – отдание Пасхи – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеВознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дняВ отдание Пасхи каждый человек должен лично для себя подвести свои духовные итоги года: в чем слаб духом, насколько сильна его вера и пр.
В этот день желательно посетить церковь. А глубо верующие люди ходят в храм даже дважды – и на утреннюю, и на вечернюю службы.
В память о покойных родственниках – души которых на Вознесение вернутся со Спасителем на Небо – стараются сделать какое-то доброе дело, поминают их самих добрым словом.
По народным поверьям, 27 мая нельзя:
- работать по дому и в саду/огороде – так как отдание Пасхи является большим церковным праздником;
- отказывать в помощи – особенно тем, кто в чем-то слабее тебя (в плане здоровья, в материальном положении и пр.);
- есть мясные и молочные продукты, яйца – сегодня постный день;
- грустить;
- лгать себе и наговаривать на других;
- ссориться и провоцировать негатив.
27 мая – именины
День ангела справляют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим и Марк, Никита, Петр и Тихон.
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27 мая – кто родился
27 мая родились такие знаменитости:
- 1859 — украинский актер и режиссер, театральный деятель, основатель Народного театра в Киеве Панас Саксаганский (брат Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского и Марии Садовской-Барилотти).
- 1970 — английский актер Джозеф Файнс (Елизавета, Влюбленный Шекспир, Враг у ворот и др.).
- 1971 — английский актер Пол Беттани (Код да Винчи, Уимблдон, Легион, Мстители и др.).
- 1979 — украинский хоккеист Дмитрий Толкунов.