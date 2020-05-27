Отдание Пасхи 2020: какой сегодня праздник 27 мая, приметы

27 мая праздник - отдание Пасхи 2020 - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 мая 2020 – сегодня праздник хорошей памяти.

В этот день проходит Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

В Киргизстане и России отмечается День библиотек.

По народному календарю, 27 мая – Сидор Бокогрей.

27 мая – праздник церковный

У православных сегодня Отдание праздника Пасхи. Также это предпразднство Вознесения Господня 2020.

Еще православные 27 мая почитают память святого Исидора.

Постный день.

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27 мая – приметы

Считается, что именно с Сидора устанавливается теплая погода.

Есть такие приметы 27 мая на погоду:

ясный день – к хорошему урожаю огурцов;

холодный день – к холодному лету;

пасмурный день – к неурожайному году;

стрижи прилетели – к потеплению;

ласточки высоко летают – к солнечной пригожей погоде.

27 мая – отдание Пасхи – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеВознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дняВ отдание Пасхи каждый человек должен лично для себя подвести свои духовные итоги года: в чем слаб духом, насколько сильна его вера и пр.

В этот день желательно посетить церковь. А глубо верующие люди ходят в храм даже дважды – и на утреннюю, и на вечернюю службы.

В память о покойных родственниках – души которых на Вознесение вернутся со Спасителем на Небо – стараются сделать какое-то доброе дело, поминают их самих добрым словом.

По народным поверьям, 27 мая нельзя:

работать по дому и в саду/огороде – так как отдание Пасхи является большим церковным праздником;

отказывать в помощи – особенно тем, кто в чем-то слабее тебя (в плане здоровья, в материальном положении и пр.);

есть мясные и молочные продукты, яйца – сегодня постный день;

грустить;

лгать себе и наговаривать на других;

ссориться и провоцировать негатив.

27 мая – именины

День ангела справляют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим и Марк, Никита, Петр и Тихон.

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27 мая – кто родился

27 мая родились такие знаменитости: