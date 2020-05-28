Вознесение Господне 2020: какой сегодня праздник 28 мая и поздравления

28 мая - праздник Вознесение 2020 - что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

28 мая 2020 – сегодня праздник возвышенный. Это Вознесение Господне 2020.

Поздравления с праздником Вознесения своими словами – в прозе, стихах и смс – и красивые открытки с Вознесением Господним – читайте в наших материалах Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением и Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші.

Заодно проходит День брюнеток (а День блондинок, к слову, отмечается через несколько дней – 31 мая). Поздравления с Днем брюнеток – в картинках, в прозе, стихах и смс – читайте в нашем материале С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные.

В России, Киргизстане и Беларуси отмечается День пограничника. Кроме того, РФ празднует День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).

Армения и Азербайджан отмечают День республики.

По народному календарю, 28 мая – Пахом Теплый, Пахом Бокогрей.

Читайте такжеДень пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки

28 мая – праздник церковный

28 мая у православных великий праздник – Вознесение Господне.

Вознесение отмечают 10 дней и еще 1 день накануне праздника – это предпразднство, которое совпадает с другим церковным событием – отданием Пасхи.

Также почитается память египетского монаха Пахома Великого.

Поста нет.

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

Вознесение Господне 2020 – онлайн трансляция службы

28 мая – приметы

Есть такие приметы 28 мая на погоду:

багряный рассвет – лето будет с грозами и пожарами;

много паутины в воздухе – к жаркому лету;

теплый день – к теплому лету.

28 мая – что нельзя делать, а что нужно

О том, как правильно отмечают Вознесение православные – мы уже писали в материале Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня. Напомним еще раз основные запреты.

По народным поверьям, 28 мая нельзя:

садить что-то, кроме пшеницы – считается, что любые другие растения, что посажены на Пахома, не взойдут или пропадут;

работать по дому: шить, стирать, гладить и пр.;

отказывать другим в помощи;

ругаться;

выносить мусор.

28 мая – именины

День ангела справляют Дмитрий, Макар, Памфил и Пахом.

28 мая – кто родился

28 мая родились такие знаменитости: