Вознесение Господне 2020: какой сегодня праздник 28 мая и поздравления

28 мая – в праздник Вознесение Господне 2020 – поздравления получают все православные христиане.
28 мая 2020 – сегодня праздник возвышенный. Это Вознесение Господне 2020.
Поздравления с праздником Вознесения своими словами – в прозе, стихах и смс – и красивые открытки с Вознесением Господним – читайте в наших материалах Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением и Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші.
Заодно проходит День брюнеток (а День блондинок, к слову, отмечается через несколько дней – 31 мая). Поздравления с Днем брюнеток – в картинках, в прозе, стихах и смс – читайте в нашем материале С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные.
В России, Киргизстане и Беларуси отмечается День пограничника. Кроме того, РФ празднует День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).
Армения и Азербайджан отмечают День республики.
По народному календарю, 28 мая – Пахом Теплый, Пахом Бокогрей.
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28 мая – праздник церковный
28 мая у православных великий праздник – Вознесение Господне.
Вознесение отмечают 10 дней и еще 1 день накануне праздника – это предпразднство, которое совпадает с другим церковным событием – отданием Пасхи.
Также почитается память египетского монаха Пахома Великого.
Поста нет.
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Вознесение Господне 2020 – онлайн трансляция службы
28 мая – приметы
Есть такие приметы 28 мая на погоду:
- багряный рассвет – лето будет с грозами и пожарами;
- много паутины в воздухе – к жаркому лету;
- теплый день – к теплому лету.
28 мая – что нельзя делать, а что нужно
О том, как правильно отмечают Вознесение православные – мы уже писали в материале Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня. Напомним еще раз основные запреты.
По народным поверьям, 28 мая нельзя:
- садить что-то, кроме пшеницы – считается, что любые другие растения, что посажены на Пахома, не взойдут или пропадут;
- работать по дому: шить, стирать, гладить и пр.;
- отказывать другим в помощи;
- ругаться;
- выносить мусор.
28 мая – именины
День ангела справляют Дмитрий, Макар, Памфил и Пахом.
28 мая – кто родился
28 мая родились такие знаменитости:
- 1738 — французский врач, изобретатель гильотины Жозеф Гильотен.
- 1972 — украинский рок-певец и шоумен, лидер группы Тартак Александр Положинский.
- 1985 — британская актриса Кэри Маллиган (Великий Гэтсби, Внутри Льюина Дэвиса, Суфражистка и др.).