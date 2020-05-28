С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные

Поздравления с Днем брюнеток – в картинках, в прозе, стихах и смс – от Главреда поднимут настроение и зададут веселый тон празднику.
День брюнеток 2020 отмечается 28 мая. И на несколько дней опережает День блондинок, который пройдет 31 мая.
Это неофициальный праздник. Но поздравления с Днем брюнеток – в картинках, в прозе, стихах и смс – принимают в этот день миллионы девушек по всей планете. Это праздник веселых красоток и застенчивых леди.
На День брюнеток 2020 яркие открытки, страстные гифки и поздравления своими словами подобрал Главред.
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День брюнеток – поздравления и гифки
Жгучих красавиц поздравляю с днем брюнеток! Пусть ваша грация привлекает и очаровывает. Ум притягивает и околдовывает. Шарм — оборачивает прохожих. Всегда оставайтесь собой, вы идеальны в ореоле темных волос. Счастья вам, красавицы!
***
Красавицы, но вовсе не кокетки,
Не легкомысленны, но моде вы верны,
Мудры и соблазнительны брюнетки
И светом искренним улыбки их полны.
Желаем в этот день мы всем брюнеткам
Не растерять природной силы, красоты,
Не прятаться по золоченым клеткам,
А всем дарить частичку вашей теплоты!
***
С днем брюнеток поздравляю,
Женщинам сейчас желаю,
Быть прекрасными всегда,
Чтоб душа была полна:
Счастьем, радостью, здоровьем,
Чистой, искренней любовью.
Мамы, сестры, жены и коллеги,
Искупайтесь в жизненном успехе.
На руках носить будут мужчины,
И для этого, нам не нужны причины.
***
В день брюнеток поздравляем всех обладательниц потрясающих темных волос. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте обаятельны, неповторимы и загадочны!
***
Поздравляем с Днем брюнеток!
Красота, шагай вперед!
Кто-то явно, кто-то тайно
Сохнет ведь по вам народ!
Вы красивы. Ярки. Жгучи.
Непреступны и горды.
Жаль блондинок, не допрыгнуть
Им до вашей высоты!
***
А сегодня – День брюнеток,
Вы не знали этого?
Так скорее поздравляйте
Милых дам букетами,
Тех, кто волосами темен,
Или чуть каштановый,
Тем сегодня пожеланья
Прозвучат пространные.
Мы их сравнивать не станем
С разными блондинками,
Просто пусть им будет счастье
С вторыми половинками!