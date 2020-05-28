С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные

День брюнеток 2020 – яркие открытки, страстные гифки и поздравления словами

День брюнеток 2020 отмечается 28 мая. И на несколько дней опережает День блондинок, который пройдет 31 мая.

Это неофициальный праздник. Но поздравления с Днем брюнеток – в картинках, в прозе, стихах и смс – принимают в этот день миллионы девушек по всей планете. Это праздник веселых красоток и застенчивых леди.

На День брюнеток 2020 яркие открытки, страстные гифки и поздравления своими словами подобрал Главред.

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День брюнеток – поздравления и гифки

Жгучих красавиц поздравляю с днем брюнеток! Пусть ваша грация привлекает и очаровывает. Ум притягивает и околдовывает. Шарм — оборачивает прохожих. Всегда оставайтесь собой, вы идеальны в ореоле темных волос. Счастья вам, красавицы!

***

Красавицы, но вовсе не кокетки,

Не легкомысленны, но моде вы верны,

Мудры и соблазнительны брюнетки

И светом искренним улыбки их полны.

Желаем в этот день мы всем брюнеткам

Не растерять природной силы, красоты,

Не прятаться по золоченым клеткам,

А всем дарить частичку вашей теплоты!

***

С днем брюнеток поздравляю,

Женщинам сейчас желаю,

Быть прекрасными всегда,

Чтоб душа была полна:

Счастьем, радостью, здоровьем,

Чистой, искренней любовью.

Мамы, сестры, жены и коллеги,

Искупайтесь в жизненном успехе.

На руках носить будут мужчины,

И для этого, нам не нужны причины.

***

В день брюнеток поздравляем всех обладательниц потрясающих темных волос. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте обаятельны, неповторимы и загадочны!

***

Поздравляем с Днем брюнеток!

Красота, шагай вперед!

Кто-то явно, кто-то тайно

Сохнет ведь по вам народ!

Вы красивы. Ярки. Жгучи.

Непреступны и горды.

Жаль блондинок, не допрыгнуть

Им до вашей высоты!

***

А сегодня – День брюнеток,

Вы не знали этого?

Так скорее поздравляйте

Милых дам букетами,

Тех, кто волосами темен,

Или чуть каштановый,

Тем сегодня пожеланья

Прозвучат пространные.

Мы их сравнивать не станем

С разными блондинками,

Просто пусть им будет счастье

С вторыми половинками!

День брюнеток – картинки и открытки