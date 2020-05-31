С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова

Поздравления с Днем блондинок – картинки и открытки, в прозе и в стихах – подобрал Главред для всех светлых голов нашей планеты.
На День блондинок 2020 поздравления – картинки и открытки, в прозе и в стихах – все обладательницы светлых шевелюр принимают 31 мая, в день рождения Мерлин Монро.
С каждым годом блондинистых людей становится всё меньше. Только за 50 лет число обладателей светлых волос в мире сократилось с 49% до 14%. После обнародования таких данных и возникла идея создать специальный праздник – Всемирный день блондинок (иногда еще говорят: Международный день блондинок). И дарить поздравления с Днем блондинок как поощрение за их природный дар.
Это не официальный праздник (как и День брюнеток, что прошел 28 мая) – но забавный и веселый. Потому на День блондинок и поздравления прикольные подойдут лучше всего.
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День блондинок – поздравления в прозе, стихах, смс, гифки с Днем блондинок
Всех красавиц белокурых поздравляем с чудесным днем, когда солнечные блики, играя на волосах, зажгут искорки в ваших глазах. Желаем, чтобы на вас всегда обращали внимание, чтобы ценили вас не за цвет волос, а за оптимизм, жизнерадостность и прекрасный характер.
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О блондинках можно много говорить.
Но никто не может их секрет раскрыть.
Тайна в них какая-то таится,
И в глазах загадочность искрится.
Каждая блондинка, как звезда,
Знойна, величава и горда.
Неприступна крепость красоты!
Ей к ногам бросают все цветы.
Всем блондинкам – громкого успеха,
Популярности, любви и смеха!
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Женщины-блондинки – самые очаровательные и милые создания на всей планете! И хотя блондинки – героини множества добродушных анекдотов, все равно мужчины любой национальности перед ними преклоняются, не скрывая своего восхищения! Желаем всем блондинкам неувядающей красоты, взаимной любви, исполнения заветных желаний и настоящего женского счастья!
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Я поздравляю с Днем блондинок!
Желаю радости чудесной,
Побольше классных вечеринок
И жизни самой интересной!
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Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.
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Светлые головы – это блондинки.
Словно с журнальной сбежали картинки,
Яркие, смелые и откровенные –
Смогут весь мир подчинить, наверное.
Казаться чуть глупой – оружие умных,
Казаться смешной – оружие мудрых,
Казаться чуть слабой – оружие сильных –
Есть весь арсенал у самых красивых.
***
С Днем блондинок тебя поздравляю!
Будь всегда ослепительно яркой,
Пусть тебе говорят комплименты,
Шлют цветы, преподносят подарки!
Пожелаю тебе много в жизни
Счастья, денег, красивых романов.
Пусть в судьбе будут взлеты, удача,
И не будет предательств, обманов!