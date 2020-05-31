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С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова

31 мая 2020, 01:33

Поздравления с Днем блондинок – картинки и открытки, в прозе и в стихах – подобрал Главред для всех светлых голов нашей планеты.

31 мая - День блондинок - поздравления, открытки и гиф превосходные
31 мая - День блондинок - поздравления, открытки и гиф превосходные

На День блондинок 2020 поздравления – картинки и открытки, в прозе и в стихах – все обладательницы светлых шевелюр принимают 31 мая, в день рождения Мерлин Монро.

С каждым годом блондинистых людей становится всё меньше. Только за 50 лет число обладателей светлых волос в мире сократилось с 49% до 14%. После обнародования таких данных и возникла идея создать специальный праздник – Всемирный день блондинок (иногда еще говорят: Международный день блондинок). И дарить поздравления с Днем блондинок как поощрение за их природный дар.

Это не официальный праздник (как и День брюнеток, что прошел 28 мая) – но забавный и веселый. Потому на День блондинок и поздравления прикольные подойдут лучше всего.

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День блондинок – поздравления в прозе, стихах, смс, гифки с Днем блондинок

Всех красавиц белокурых поздравляем с чудесным днем, когда солнечные блики, играя на волосах, зажгут искорки в ваших глазах. Желаем, чтобы на вас всегда обращали внимание, чтобы ценили вас не за цвет волос, а за оптимизм, жизнерадостность и прекрасный характер.

гифки с днем блондинок

***

О блондинках можно много говорить.

Но никто не может их секрет раскрыть.

Тайна в них какая-то таится,

И в глазах загадочность искрится.

Каждая блондинка, как звезда,

Знойна, величава и горда.

Неприступна крепость красоты!

Ей к ногам бросают все цветы.

Всем блондинкам – громкого успеха,

Популярности, любви и смеха!

***

Женщины-блондинки – самые очаровательные и милые создания на всей планете! И хотя блондинки – героини множества добродушных анекдотов, все равно мужчины любой национальности перед ними преклоняются, не скрывая своего восхищения! Желаем всем блондинкам неувядающей красоты, взаимной любви, исполнения заветных желаний и настоящего женского счастья!

анимационные открытки с днем блондинок

***

Я поздравляю с Днем блондинок!

Желаю радости чудесной,

Побольше классных вечеринок

И жизни самой интересной!

***

Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.

***

Светлые головы – это блондинки.

Словно с журнальной сбежали картинки,

Яркие, смелые и откровенные –

Смогут весь мир подчинить, наверное.

Казаться чуть глупой – оружие умных,

Казаться смешной – оружие мудрых,

Казаться чуть слабой – оружие сильных –

Есть весь арсенал у самых красивых.

Открытки с днем блондинок - гиф открытки поздравления

***

С Днем блондинок тебя поздравляю!

Будь всегда ослепительно яркой,

Пусть тебе говорят комплименты,

Шлют цветы, преподносят подарки!

Пожелаю тебе много в жизни

Счастья, денег, красивых романов.

Пусть в судьбе будут взлеты, удача,

И не будет предательств, обманов!

День блондинок – картинки и открытки

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