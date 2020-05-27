Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші

Привітання з Вознесінням Господнім – картинки та тексти на Вознесіння

Привітання з Вознесінням Господнім лунають 28 травня. Саме цього дня всі православні християни зичуть один одному усякого щастя, вітаючи зі святом Вознесіння.

Раніше ми вже писали про те, як правильно відзначають Вознесіння – у матеріалі Вознесіння Господнє 2020 – дата свята і заборони дня.

Ми також обрали найкращі поздоровлення з Вознесінням Господнім 2020 – у картинках, прозою (своїми словами) та у віршах. Короткі та зворушливі, християнські та прикольні – у нас є вітання з Вознесінням Христовим на будь-який смак.

А привітання з Вознесінням Господнім 2020 російською мовою – ми зібрали у матеріалі Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением.

Привітання з Вознесінням Господнім – проза, вірша, смс

Вітаю всіх віруючих з Вознесінням Господнім, нехай у цей день прийде світло і радість, нехай віра в майбутнє порятунок вкриє Вас від негараздів і допоможе не втрачати надії навіть у найтемнішу годину.

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Вознесіння Господнє

Звістку радісну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам дарує все:

Хай буде з вами щастя,

Велика благодать,

Щоб усіляким негодам

Вас ніколи не здлолать!

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Зі святом Вознесіння і нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри і любові до Бога.

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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня і прийшло свято Вознесіння Господнього. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, прощення гріхів. Нехай кожний ваш крок буде спрямований лише на добро, а від невірних рішень зберігає і оберігає Вас Бог.

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Нехай велика Христова жертва пробудить світло в наших душах та розуміння того, що потрібно щиро молитися і просити прощення за наші гріхи! Нехай велике свято Вознесіння Христового пробудить в наших душах сильну і непереможну віру в Господа та щиру надію на краще і світле майбутнє!

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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У велике свято – Вознесіння Господнього – бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими, чого б це не коштувало!

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Сьогодні Вознесіння,

Хай щастя к вам прийде!

Тривога, гнів і сумнів

З оселі хай піде.

Листівки з Вознесінням Господнім та картинки