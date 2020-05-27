Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші

Найкращі поздоровлення з Вознесінням Господнім 2020 – у картинках, прозою та у віршах – підібрав Главред на свято.
Привітання з Вознесінням Господнім лунають 28 травня. Саме цього дня всі православні християни зичуть один одному усякого щастя, вітаючи зі святом Вознесіння.
Раніше ми вже писали про те, як правильно відзначають Вознесіння – у матеріалі Вознесіння Господнє 2020 – дата свята і заборони дня.
Ми також обрали найкращі поздоровлення з Вознесінням Господнім 2020 – у картинках, прозою (своїми словами) та у віршах. Короткі та зворушливі, християнські та прикольні – у нас є вітання з Вознесінням Христовим на будь-який смак.
А привітання з Вознесінням Господнім 2020 російською мовою – ми зібрали у матеріалі Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением.
Привітання з Вознесінням Господнім – проза, вірша, смс
Вітаю всіх віруючих з Вознесінням Господнім, нехай у цей день прийде світло і радість, нехай віра в майбутнє порятунок вкриє Вас від негараздів і допоможе не втрачати надії навіть у найтемнішу годину.
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Вознесіння Господнє
Звістку радісну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам дарує все:
Хай буде з вами щастя,
Велика благодать,
Щоб усіляким негодам
Вас ніколи не здлолать!
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Зі святом Вознесіння і нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри і любові до Бога.
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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня і прийшло свято Вознесіння Господнього. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, прощення гріхів. Нехай кожний ваш крок буде спрямований лише на добро, а від невірних рішень зберігає і оберігає Вас Бог.
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Нехай велика Христова жертва пробудить світло в наших душах та розуміння того, що потрібно щиро молитися і просити прощення за наші гріхи! Нехай велике свято Вознесіння Христового пробудить в наших душах сильну і непереможну віру в Господа та щиру надію на краще і світле майбутнє!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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У велике свято – Вознесіння Господнього – бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими, чого б це не коштувало!
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Сьогодні Вознесіння,
Хай щастя к вам прийде!
Тривога, гнів і сумнів
З оселі хай піде.