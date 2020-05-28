Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением

Поздравления с праздником Вознесения своими словами – в прозе, стихах и смс – и красивые открытки с Вознесением Господним – в материале Главреда.
На Вознесение Господне 2020 поздравления дарят 28 мая. С праздником Вознесения Господня в этот день принято поздравлять всех православных христиан.
О том, как правильно отмечают Вознесение православные – мы уже писали в материале Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня.
В этом материале мы собрали красивые гиф-открытки с Вознесением Господним и просто картинки, а также поздравления с Вознесением Господним в прозе (своими словами), в стихах и короткие смс.
А поздравления с Вознесением Господним на украинском языке – мы собрали в материале Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші.
Поздравления с Вознесением Господним – своими словами (проза), стихи и смс
Поздравляю тебя, милая моя, с Вознесением Господним! Желаю тебе обрести спокойствие души на этой земле и понимание всего происходящего! Пусть в нашем доме царит любовь, пусть твоя красота освещает этот дом! Пусть благословение Отца нашего подарит тебе долгие годы счастливой жизни! С праздником тебя, во веки веков аминь!
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С Вознесением Господним
Поздравляет всех народ,
Пусть исправится негодник,
А хороший – мир найдет.
Почитаем день великий,
Веру все в душе хранят.
Поздравляем! Прочь же, лихо!
Здравствуй, праздничный обряд!
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С великим праздником Вознесения Господня! Пусть духовность всегда торжествует, а вера в Бога дарит нам надежду. Желаю вам счастья безбрежного, чистой совести, красивой любви, живите в мире и достатке.
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Вознесение Господне
Весть прекрасную несет.
Пусть же с радостью сегодня
Небо вам подарит все:
Да пребудет с вами счастье,
Приумножив благодать,
Чтобы всяческим ненастьям
Вас навеки миновать!
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Пусть солнечный, теплый праздник Вознесение Господне 2020 подарит вашей душе просветление и прекрасное настроение. Пусть ваша жизнь будет щедра на радость, полна тепла и добра.
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Вознесение Господне к нам пришло,
Надежду, радость всем нам принесло,
Молитвами мы Бога прославляем,
Здоровья, радости всем желаем.
С праздником великим поздравляем,
Счастья и здоровья вам от души желаем,
Пускай всегда сбывается заветная мечта,
Мира вам, удачи, радости, добра.
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В День Господне Вознесенья
Счастья, ласки, настроенья,
Благ душевных и любви
От меня в стихах прими.
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Пусть звон колоколов в день Вознесения Господня воскресит в ваших душах надежду на лучшее, если вдруг она пропала! Пусть этот праздник укрепит веру в Господа нашего, если вдруг она ослабла! Пусть не останется в вашем сердце сомнений, пусть вам удастся обрести тот путь, который выведет вас и вашу семью к счастью в этой жизни!
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С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.