Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением

Поздравления с Вознесением Господним – открытки, гиф и словами

На Вознесение Господне 2020 поздравления дарят 28 мая. С праздником Вознесения Господня в этот день принято поздравлять всех православных христиан.

О том, как правильно отмечают Вознесение православные – мы уже писали в материале Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня.

В этом материале мы собрали красивые гиф-открытки с Вознесением Господним и просто картинки, а также поздравления с Вознесением Господним в прозе (своими словами), в стихах и короткие смс.

А поздравления с Вознесением Господним на украинском языке – мы собрали в материале Чудові вітання зі святом Вознесіння – листівки, гіф, проза та вірші.

Поздравления с Вознесением Господним – своими словами (проза), стихи и смс

Поздравляю тебя, милая моя, с Вознесением Господним! Желаю тебе обрести спокойствие души на этой земле и понимание всего происходящего! Пусть в нашем доме царит любовь, пусть твоя красота освещает этот дом! Пусть благословение Отца нашего подарит тебе долгие годы счастливой жизни! С праздником тебя, во веки веков аминь!

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С Вознесением Господним

Поздравляет всех народ,

Пусть исправится негодник,

А хороший – мир найдет.

Почитаем день великий,

Веру все в душе хранят.

Поздравляем! Прочь же, лихо!

Здравствуй, праздничный обряд!

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С великим праздником Вознесения Господня! Пусть духовность всегда торжествует, а вера в Бога дарит нам надежду. Желаю вам счастья безбрежного, чистой совести, красивой любви, живите в мире и достатке.

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Вознесение Господне

Весть прекрасную несет.

Пусть же с радостью сегодня

Небо вам подарит все:

Да пребудет с вами счастье,

Приумножив благодать,

Чтобы всяческим ненастьям

Вас навеки миновать!

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Пусть солнечный, теплый праздник Вознесение Господне 2020 подарит вашей душе просветление и прекрасное настроение. Пусть ваша жизнь будет щедра на радость, полна тепла и добра.

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Вознесение Господне к нам пришло,

Надежду, радость всем нам принесло,

Молитвами мы Бога прославляем,

Здоровья, радости всем желаем.

С праздником великим поздравляем,

Счастья и здоровья вам от души желаем,

Пускай всегда сбывается заветная мечта,

Мира вам, удачи, радости, добра.

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В День Господне Вознесенья

Счастья, ласки, настроенья,

Благ душевных и любви

От меня в стихах прими.

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Пусть звон колоколов в день Вознесения Господня воскресит в ваших душах надежду на лучшее, если вдруг она пропала! Пусть этот праздник укрепит веру в Господа нашего, если вдруг она ослабла! Пусть не останется в вашем сердце сомнений, пусть вам удастся обрести тот путь, который выведет вас и вашу семью к счастью в этой жизни!

***

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Красивые открытки с Вознесением Господним и картинки