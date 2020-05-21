Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня

Когда празднуется Вознесение Господне в 2020 году и как правильно отмечают Вознесение – в материале Главреда.
Вознесение Господне 2020 – важнейший праздник для всех православных. Полное его название – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И именно этим торжеством заканчивается празднование Пасхи в 2020 году.
А так как дата у Пасхи каждый год разная – то и дата ее окончания, соответственно, тоже. Поэтому каждый год православные отмечают праздник Вознесение Господне в разные дни – но всегда на 40-й день после Воскресения Господнего.
Церковный православный календарь на май 2020 уже зафиксировал, когда отмечают Вознесение в 2020 году – это 28 мая. К слову, католики празднуют Вознесение уже сегодня, 21 мая.
Вознесение 2020 – что можно есть
Вознесение выпадает на четверг. В этот день недели поста у православных нет, поэтому на стол можно подавать любые блюда.
Вознесение 2020 – что нельзя делать, а что можно
Вознесение – это не только время ухода Христа на Небо, но и уход весны – эта пора времени, по народным приметам, в этот день сменяется летом.
Читайте такжеДень святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делатьПраздник принято проводить весело – с шумными массовыми народными гуляньями, что в этом году вряд ли удастся сделать из-за карантина.
Зато можно наполную оттянуться дома: приготовить вкусное застолье и позвать самых близких друзей. Правда, объедаться за столом на Вознесение – нельзя.
Из традиционных блюд на Вознесение стоит отметить лесенки (еще говорят лествицы) – особые пироги в форме семи перекладин, которые символизируют лестницу, по которой Господь поднялся на Небо. Их освящают в церкви и угощают ими затем всю родню.
В праздник Вознесение нельзя никому отказывать в помощи, особенно путешественникам и нищим.
Также действуют традиционные запреты всех больших церковных праздников на:
- работу по дому и в огороде/саду;
- ругань;
- скандалы;
- вынос мусора.
Из "личных" запретов праздника – нельзя плевать на землю в этот день, чтобы "не попасть во Христа".