УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня

21 мая 2020, 03:19

Когда празднуется Вознесение Господне в 2020 году и как правильно отмечают Вознесение – в материале Главреда.

Вознесение 2020 - какого числа праздник и традиции
Вознесение 2020 - какого числа праздник и традиции / Вознесение Господне. Икона

Вознесение Господне 2020 – важнейший праздник для всех православных. Полное его название – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И именно этим торжеством заканчивается празднование Пасхи в 2020 году.

А так как дата у Пасхи каждый год разная – то и дата ее окончания, соответственно, тоже. Поэтому каждый год православные отмечают праздник Вознесение Господне в разные дни – но всегда на 40-й день после Воскресения Господнего.

Церковный православный календарь на май 2020 уже зафиксировал, когда отмечают Вознесение в 2020 году – это 28 мая. К слову, католики празднуют Вознесение уже сегодня, 21 мая.

Вознесение 2020 – что можно есть

Вознесение выпадает на четверг. В этот день недели поста у православных нет, поэтому на стол можно подавать любые блюда.

Вознесение 2020 – что нельзя делать, а что можно

Вознесение – это не только время ухода Христа на Небо, но и уход весны – эта пора времени, по народным приметам, в этот день сменяется летом.

Читайте такжеДень святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делатьПраздник принято проводить весело – с шумными массовыми народными гуляньями, что в этом году вряд ли удастся сделать из-за карантина.

Зато можно наполную оттянуться дома: приготовить вкусное застолье и позвать самых близких друзей. Правда, объедаться за столом на Вознесение – нельзя.

Из традиционных блюд на Вознесение стоит отметить лесенки (еще говорят лествицы) – особые пироги в форме семи перекладин, которые символизируют лестницу, по которой Господь поднялся на Небо. Их освящают в церкви и угощают ими затем всю родню.

В праздник Вознесение нельзя никому отказывать в помощи, особенно путешественникам и нищим.

Также действуют традиционные запреты всех больших церковных праздников на:

  • работу по дому и в огороде/саду;
  • ругань;
  • скандалы;
  • вынос мусора.

Из "личных" запретов праздника – нельзя плевать на землю в этот день, чтобы "не попасть во Христа".

Вознесение Господне праздник приметы традиции православие
Сейчас вы просматриваете новость «Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:19
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня
03:10
Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой
03:03
Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: чей кошелек станет полнее
02:15
Израильская модель без трусов появилась в журнале для взрослых Фото
01:29
Ученые придумали, как спасать и восстанавливать нервы
00:48
"Я ничего не боюсь": Зеленский отверг революцию и рассказал об импичменте
00:19
День вышиванки и Вознесение Господне: какой сегодня праздник 21 мая Видео
20 мая, среда
23:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 20 мая
23:31
Супрун поведала, как ее "сватали" в команду Саакашвили
23:00
"Зеленского съедят": Гончарук забил тревогу из-за ошибок президента
22:33
Санкции в действии: YouTube забанил каналы российских пропагандистов
22:05
Минобразования определилось с ВНО-2020: названы даты
21:58
Новый дипскандал: Киев протестует из-за вмешательства Софии во внутренние дела Украины
21:50
День Иоанна Богослова 2020 – что надо делать, мудрые цитаты святого
21:38
Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: легкие деньги и везение в любви Видео
21:35
Пора на работу: обнародованы правила работы и посещения офисов
21:20
Трем областям Украины "не светит" смягчение карантина: кому не повезет Видео
20:57
"Не уходил от диалога": Путина взбесила претензия Зеленского
20:32
Нынешнюю Украину нет смысла спасать мнение
20:31
"Тупое юношество": всплыли скандальные подробности пьяных похождений Беседина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять