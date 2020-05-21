Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня

Вознесение 2020 - какого числа праздник и традиции / Вознесение Господне. Икона

Вознесение Господне 2020 – важнейший праздник для всех православных. Полное его название – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И именно этим торжеством заканчивается празднование Пасхи в 2020 году.

А так как дата у Пасхи каждый год разная – то и дата ее окончания, соответственно, тоже. Поэтому каждый год православные отмечают праздник Вознесение Господне в разные дни – но всегда на 40-й день после Воскресения Господнего.

Церковный православный календарь на май 2020 уже зафиксировал, когда отмечают Вознесение в 2020 году – это 28 мая. К слову, католики празднуют Вознесение уже сегодня, 21 мая.

Вознесение 2020 – что можно есть

Вознесение выпадает на четверг. В этот день недели поста у православных нет, поэтому на стол можно подавать любые блюда.

Вознесение 2020 – что нельзя делать, а что можно

Вознесение – это не только время ухода Христа на Небо, но и уход весны – эта пора времени, по народным приметам, в этот день сменяется летом.

Читайте такжеДень святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делатьПраздник принято проводить весело – с шумными массовыми народными гуляньями, что в этом году вряд ли удастся сделать из-за карантина.

Зато можно наполную оттянуться дома: приготовить вкусное застолье и позвать самых близких друзей. Правда, объедаться за столом на Вознесение – нельзя.

Из традиционных блюд на Вознесение стоит отметить лесенки (еще говорят лествицы) – особые пироги в форме семи перекладин, которые символизируют лестницу, по которой Господь поднялся на Небо. Их освящают в церкви и угощают ими затем всю родню.

В праздник Вознесение нельзя никому отказывать в помощи, особенно путешественникам и нищим.

Также действуют традиционные запреты всех больших церковных праздников на:

работу по дому и в огороде/саду;

ругань;

скандалы;

вынос мусора.

Из "личных" запретов праздника – нельзя плевать на землю в этот день, чтобы "не попасть во Христа".