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День вышиванки и Вознесение Господне: какой сегодня праздник 21 мая

21 мая 2020, 00:19

21 мая звучат поздравления с Днем вышиванки, все православные отмечают праздник Иоанна Богослова, а приметы дня помогут избавиться от болезней и бедности.

21 мая - праздник Иоанна Богослова и День вишиванки 2020 - приметы
21 мая - праздник Иоанна Богослова и День вишиванки 2020 - приметы / oboitut.com

21 мая 2020 – сегодня праздник стильный и патриотичный. Это День вышиванки 2020 в Украине.

Детальнее о том, как отмечать в карантин, открытки, картинки и видео к празднику – читайте в нашем материале День вышиванки 2020: когда и как отмечают праздник украинцы.

А как поздравлять с праздником – читайте в нашем материале Мальовничі вітання з Днем вишиванки – листівки та патріотичні тексти.

Тем временем ООН проводит Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Германия гуляет в честь семейного торжества: там нынче День отца.

Россия празднует День полярника, День Тихоокеанского флота ВМФ РФ и День военного переводчика. Также там проходит День инвентаризатора (День работника БТИ).

Черногория отмечает День независимости, а Казахстан – День работников культуры и искусства.

По народному календарю, 21 мая – Иван Долгий.

21 мая – праздник церковный

Православные 21 мая отмечают День памяти Иоанна Богослова. Детальнее о том, чем прославился святой, что можно и нельзя делать в праздник Иоанна Богослова – читайте в нашем материале День Иоанна Богослова 2020 – что надо делать, мудрые цитаты святого.

Святой Иоанн Богослов – покровитель писателей и редакторов, книгопечатников и издателей, а также просто продавцов книг и работников бумажной промышленности. Его самого считают автором пяти книг Нового Завета: откровения Иоанна Богослова, Евангелия от Иоанна и трех посланий.

Сегодня большой церковный праздник у западных христиан – это Вознесение Господне 2020. К торжеству присоединилась и вся Армения.

А вот восточные христиане Вознесение Господне 2020 отметят ровно через неделю – 28 мая. Детальнее про православное Вознесение читайте в нашем материале Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня.

Поста нет.

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21 мая – приметы

Есть такие приметы 21 мая на погоду:

  • дождь – к урожаю грибов;
  • черемуха вся в цветах – к дождливому лету;
  • тучи в одну собрались – жди ненастья;
  • облака плывут вверх – к ясному дню;
  • Луна в дымке – жди ухудшения погоды;
  • радугу увидеть утром – к дождю, вечером – наоборот, а сразу три – к ветру.

21 мая – что нельзя делать, а что нужно

День прозвали Долгим, ведь в эти сутки нужно было многое успеть, так что работать приходилось от зари до зари. Главные традиции дня – начинать сеять пшеницу и печь обетные пироги.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо примете, чтобы получить хороший урожай – а с ним и достаток в доме – нужно обязательно в этот день приготовить пирог и отдать его нищим. Если бедный человек в этот день не встретился – то пирог скармливали птичкам. Сами такое блюдо никогда не ели – это, наоборот, к бедности.

Также на Ивана Долгого старались посеять огурцы – чтоб те тоже выросли долгими.

По народным поверьям, 21 мая нельзя:

  • гадать и заниматься любой другой ритуальной магией;
  • лениться;
  • откладывать дела на потом;
  • ругаться, особенно в доме.

21 мая – именины

День ангела справляют Адриан и Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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21 мая – кто родился

21 мая родились такие знаменитости:

  • 427 — греческий философ-идеалист, ученик Сократа и учитель Аристотеля Платон.
  • 1471 — немецкий график и живописец Альбрехт Дюрер.
  • 1857 — выдающийся украинский ученый, физик-теоретик, экспериментатор Николай Пильчиков.
  • 1902 — американский кинорежиссер украинского происхождения Анатоль Литвак (Змеиная яма, Анастасия, Глубокое синее море и др.).
  • 1906 — украинский актер, режиссер Михаил Покотило.
  • 1937 — грузинская киноактриса Софико Чиаурели (известна по фильмам Цвет граната, Дерево желания, Покаяние и др).

Интересные факты про вышиванку

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