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День святого Николая 2020: какой сегодня праздник 22 мая, приметы

22 мая 2020, 00:19

22 мая празднуется Николин день 2020. Именно сегодня принято молиться о замужестве и здоровье родных.

22 мая - праздник Никола Вешний - что нельзя делать, приметы
22 мая - праздник Никола Вешний - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 мая 2020 – сегодня праздник чудес. Это Никола Вешний, или летний День памяти святого Николая Чудотворца.

Как загадать желание в день Николая Чудотворца, можно ли купаться в День святого Николая, можно ли работать и другие поверья – мы уже писали в материале День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать.

А как поздравить с праздником – читайте в материале Поздравления с Днем святого Николая – открытки и тексты красивые.

ООН проводит Международный день биологического разнообразия.

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По народному календарю, 22 мая – Никола Вешний.

22 мая – праздник церковный

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники22 мая православные почитают одного из самых любимых своих святых. Это святитель Николай, он же Николай Чудотворец, он же Николай Угодник. Как легко догадаться по его прозвищам – этот святой способен выполнить любое заветное желание и просьбу человека, говорят в народе.

Святой Николай – покровитель детей, влюбленных, моряков и торговцев. Также святой Николай помогает всем, кто наказан без вины.

Всего у него четыре дня памяти в году, но самые главные – два. Второй главный праздник святого Николая отмечают зимой – 19 декабря.

Постный день.

Молитва святому Николаю Чудотворцу

Читайте такжеМолитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньгиСчитается, что молитва Николаю Чудотворцу в день его памяти – изменяющая судьбу, о родных и друзьях – обладает особой силой: Небо непременно отзовется на такой призыв.

Незамужние девушки именно в День святого Николая 22 мая молятся о суженом и удачном замужестве.

Акафист святому Николаю Чудотворцу читают перед его иконой на протяжении 40 дней (каждый день, не пропуская ни одной молитвы) – после каждого акафиста принято излагать просьбу своими словами. Такое молитвенное правило называют домашний сорокоуст, оно считается наиболее сильным обращением к святому Николаю.

22 мая – приметы

Есть такие приметы 22 мая на погоду:

  • дождливый день – к отличному урожаю;
  • кваканье лягушек – к богатому урожаю овса;
  • на следующий день после Николая дождь пошел – к дождливому и холодному лету.

22 мая – что нельзя делать, а что нужно

Если на Николу выдается влажное утро с туманом – нужно умыться росой, чтобы человеку быть здоровым, а земля чтоб дала богатый урожай.

Как уже упоминалось, на Николая молятся о своей судьбе – от замужества до здоровья. А подкрепляют молитвы добрыми делами: стараются накормить бедняков и калек.

После похода в церковь с самого утра купаются и переодеваются в чистое.

В огороде на Николу высаживают огурцы. Также сажают картофель и гречиху.

По народным поверьям, 22 мая нельзя:

  • грустить;
  • отказывать в чем-либо детям;
  • отказывать людям в помощи – к 7 годам нищеты и бед;
  • лениться;
  • плохо обращаться с животными;
  • носить старую, грязную и неопрятную одежду – иначе покровительства святого в семейных делах не жди;
  • брать в руки что-то колющее и режущее (исключение – кухонная утварь и садовый инвентарь);
  • стричься;
  • ругаться и скандалить – к несчастьям.

22 мая – именины

Главный именинник – Николай.

День ангела также справляют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф и Семен.

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22 мая – кто родился

22 мая родились такие знаменитости:

  • 1813 — немецкий композитор Рихард Вагнер.
  • 1840 — украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра, Марко Кропивницкий.
  • 1859 — английский писатель Артур Конан Дойл (автор рассказов о Шерлоке Холмсе).
  • 1879 — государственный и военный деятель, третий глава Украинской Народной Республики Симон Петлюра (еще один вариант – 23 мая).
  • 1879 — украинский художник и педагог, один из основателей и первый ректор Украинской Академии изобразительного искусства Федор Кричевский.
  • 1907 — британский актер театра и кино, режиссер, продюсер, один из величайших актеров XX века Лоуренс Оливье.
  • 1945 — украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский.
День святого Николая праздник приметы традиции
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