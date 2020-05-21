День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать

День святого Николая в мае - что можно делать и нельзя, поверья / Икона Николая Чудотворца

День святого Николая в мае православные отмечают 22-го числа. Это один из двух главных праздников Николая Чудотворца – второй будет в декабре.

И если декабрьский, зимний Николай больше ассоциируется с подарками детворе – то Никола Вешний больше связан с исполнением желаний.

Святого недаром прозвали Чудотворцем: издревле именно молитва Николаю Чудотворцу спасала верующих от многих невзгод и помогала в осуществлении самых заветных желаний.

Святой Николай – покровитель влюбленных, детей, торговцев и моряков. К нему обращаются за помощью все, кто наказан без вины. И именно влюбленные и торговцы чаще всего спешат загадать желание в праздник Николая Чудотворца 22 мая.

Для этого верующие ходят в церковь (карантин в Украине как раз ослабляют с этой даты) и после молитвы святому просят об исполнении своего желания.

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Молитва Николаю Чудотворцу о богатстве, замужестве и не только

Есть молитва Николаю Чудотворцу о деньгах:

А есть и специальный обряд на деньги в День святого Николая. Чтобы приманить в свою жизнь деньги – в день святого Николая приносят из церкви свечку. Из нее нужно достать фитиль, затем поджечь тот с двух сторон и быстро проговорить:

"Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сребром и всяким добром. Аминь".

После чего фитиль тут же тушат, не дожидаясь пока тот прогорит до конца. Обожженный и наговоренный фитиль хранят в кошельке с деньгами.

Для всех влюбленных есть молитва Николаю Чудотворцу о замужестве:

И просто молитва Николаю Чудотворцу о любви:

Еще есть молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней, и иные призывы к Небу на праздник святого Николая – мы уже ранее публиковали в материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги.

Что можно делать, а что нельзя на святого Николая 22 мая

Многих интересует, можно ли работать в День святого Николая и можно ли купаться в День святого Николая. Да, это не возбраняется. Работа в праздник 22 мая вообще поощряется и благословляется святым.

Видимо, это связано с тем, что в эту пору в наших широтах как раз вовсю шли весенне-полевые работы, а еще, по народным поверьям, именно на Николу нужно высадить огурцы, картофель и гречиху, чтоб те дали отличный урожай. Тут явно не до отдыха.

Более того, в этот день зачастую работали "за себя и за того парня" – в том смысле, что на Николу нельзя никому отказывать в помощи.

Можно и нужно купаться в День святого Николая:

во-первых, после тяжелой работы стоит смыть с себя грязь,

во-вторых, по поверью, святой может лишить своего покровительства в делах семейных того, кто носит старую, грязную и неопрятную одежду в его праздник (а новую и просто чистую одежду все-таки не надевают на грязное тело).

А вот стричься и стричь ногти на святого Николая нельзя: в этот день стараются не брать в руки острые и режущие предметы, включая ножницы. Исключение из этого запрета – садовый инвентарь и кухонная утварь (так что отвертеться от посадки огурцов и приготовления обеда не получится).

Из общих запретов – нельзя грустить, ругаться и плохо обращаться с детьми и животными. Детальнее читайте в нашем материале День святого Николая 2020: какой сегодня праздник 22 мая, приметы.