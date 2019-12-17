Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги

Молитва Николаю Чудотворцу – на удачу, о детях, о работе, о замужестве – на праздник 19 декабря

Приближается День святого Николая 2019.

Многие уже готовятся загадать желание в ночь с 18 на 19 декабря. А самый верный и простой способ сделать это – почесть молитву Николая Чудотворцу. Недаром он ведь прозван Николаем Угодником или Вторым после Бога заступником. Говорят, что на искренние призывы верующий святой Николай отзывается непременно.

Потому и так много молитв сложено святому – и молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней, и молитва Николаю Чудотворцу на удачу, и молитва Николаю Чудотворцу о детях, и многие другие.

Главред решило в одном материале собрать их все.

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Молитва Николаю Чудотворцу о работе

Прошу тебя, Николай Угодник, помочь мне в усердных делах и избавить от неудачи в работе. Да будет так. Аминь.

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Обращаюсь к тебе, святой Николай Угодник. Ты славишься чудесами и благодатной помощью в сложных делах. Не откажи мне в милости и помоги справиться с тяжелыми задачами, непосильной ношей рухнувшими на мои усталые плечи. Хочу, чтобы дело спорилось, не рушилось, а строилось, чтоб на пути не встретились враги и злопыхатели. Ты попроси у Господа заступничества верного, отринь с меня все промахи и трудности проблемные. Да будет так. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу

Молитва Николаю Чудотворцу о детях

Чаще всего даровать детям здоровье, успех и благополучие просят матери.

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней

Читается перед иконой святого Николая трижды (вслух, вполголоса и мысленно) на протяжении всех 40 дней. При этом человек должен поститься и вести праведный образ жизни.

Также мы ранее публиковали сам текст молитвы Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней.

Молитва Николаю Чудотворцу о деньгах

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

Молитва Николаю Чудотворцу о любви