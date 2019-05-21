Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца

21 мая 2019, 03:10

Главред узнал, когда и как празднуют Николу Летнего.

Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца / Соцсети

В православии есть такие праздники в честь Николая Чудотворца, как Никола Вешний (то есть весенний), Никола Летний, Никола Осенний и Никола Зимний. И 22 мая верующие как раз отмечают День святого Николая в честь прибытия его мощей в итальянский город Бари.

Какого числа День святого Николая 2019

Помимо сегодняшнего праздника Николы православные в этом году также отметят день его рождения 11 августа и день смерти святого – 19 декабря (когда детворе, собственно и дарят подарки). У всех этих праздников даты фиксированные, то есть они непереходящие.

День святого Николая 2019: что можно и что нужно делать

В отличие от других религиозных праздников на Николу как раз поощряется работа, так как и сам святой весьма трудолюбив.

Читайте такжеВыходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019В этот день принято одеваться в новую красивую одежду (обязательно чистую и выглаженную), а влюбленные именно 22 мая стараются сыграть свадьбу – чтоб заручиться покровительством святого в семейной жизни.

Чтоб быть красивым и здоровым, в это утро умываются росой: считается, что она целебная.

Считается, что на святого Николая нужно обязательно помолиться – о своей судьбе, о родных и близких – ведь молитвы этого обладают особой силой. К слову, по традиции, именно на День святого Николая 22 мая, девушки молятся о суженном и добром замужестве.

День святого Николая: что можно есть

Традиционным считается и большой семейный ужин на День святого Николая.

Хозяйки испокон веку старались непременно подать на стол в этот вечер кашу или вареный картофель, блины и куриные яйца, молоко и сыр, сало – и всевозможные блюда, которые из этих продуктов готовятся.

Читайте такжеУспенский пост: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы

Что нельзя делать на Николая Чудотворца

До дня святого Николая стараются раздать все долги – иначе весь год финансовой удачи не будет.

Также на Николая Чудотворца 22 мая не принято:

  • брать колющие и режущие предметы в руки (нож, ножницы и т.п.) – исключение делается для кухонной утвари и садового инвентаря;
  • стричься – см. предыдущий запрет;
  • отказывать кому-либо в помощи, кто бы это ни был – иначе вся семья 7 лет будет терпеть нищету и беды.

Тут есть нюанс: особо стараются ни в чем не отказывать на Николу детям, ведь святой является их покровителем. Понятное дело, что меру тут знать надо. Однако в этот день, к примеру, им разрешалось не ложиться допоздна, празднуя вместе со всеми (тем более, что разврат, разгул и пьянство в этот день под запретом, как и на любой церковный праздник – так что на таком празднике и детям побыть можно).

Святой Николай Чудотворец: молитва

Люди верят, что молитвы, обращенные к Богу и святым именно 22 мая, обладают особой силой. Поэтому в этот день просят об исполнении самого заветного – исцелении от недугов, обретении любви, прибавлении в семействе, отпущении грехов. И святитель Никола обязательно донесет молитву верующего до Бога, заверяют священники.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, отвсяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист; радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райского прозабения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище! Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный! Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче! Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя! Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная. Радуйся, крепкое подающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, лютее страждущих помощниче! Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим! Радуйся, подовая требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие! Радуйся, многажды прошение предваряй; радуйся, старым сединам силу обновляй! Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю; радуйся, таин Божиих верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали; радуйся, богатство нетленное подаваяй! Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни! Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения освобождаяй! Радуйся, преславней в бедах заступниче; радуйся, превеликий в напастях защитниче! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света; радуйся, деннице незаходимого солнца! Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная; радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия! Радуйся, молние, ереси пожигающая; радуйся, громе, устрашающий соблазняющих! Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума! Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари; радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало! Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование; радуйся, телес наших здравие и душ спасение! Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся; радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

О, пресветлый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от геенны избавитися нам Господа умоли, богоприятным твоим ходатайством, да с тобою Воспеваем: Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник приметы традиции Святой Николай
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:14
Большой шанс: астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
03:10
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
01:10
Пугачева подарила квартиру племяннику-дебоширу
00:53
"Определил внешнеполитический курс": журналист рассказал о встрече Зеленского с делегацией из США
00:37
Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп Видео
00:24
Портнов подал первый иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе
20 мая, понедельник
23:57
Google запустила говорящий голосом пользователя переводчик
23:40
Совбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языке
23:12
Всех на всех: Лавров сделал предложение Зеленскому по обмену пленными
22:48
Супрун после инаугурации покинула Украину: опубликовано видео Видео
22:26
Путин помиловал осужденного за кражу гражданина Украины
22:07
Незаконная стройка вызвала оползень в Одессе: люди в панике за свои дома
21:54
"Позарились на чужое": Кадыров разочаровался в первой речи президента Зеленского
21:53
Кабмин решил урезать бюджетников в вузах
21:35
Порошенко показал свой новый стеклянный офис
21:34
"Он пахнет счастьем": у известного украинского футболиста родился сын Фото
21:19
Совсем расслабились: в финальной серии Игры престолов нашли очередной киноляп Видео
20:35
Bloomberg высчитал, насколько Порошенко обеднел за время своего президентства
20:23
Впервые официально: Зеленский встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы Видео
19:55
"Старый политический ширпотреб с мешками денег": Савченко высказалась о роспуске Рады
19:41
Порошенко снова собрался в президенты
19:39
Русский язык, сын и пеший поход: какие жесты выдали Зеленского на инаугурации
19:09
Первая леди выбрала для инаугурации наряд от украинского бренда Фото
18:46
У Вакарчука прокомментировали роспуск Рады
18:39
Волонтер пояснил нежелание Грицака и Лунева отдать честь главнокомандующему Зеленскому Видео
18:36
В Народном фронте считают, что Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Рады
18:00
Кернес и Труханов решили создать совместную "партию мэров"
17:58
Полторак в прощальном посте выложил изображение с собой на фоне взорванного Кремля
17:38
Гройсман уходит с поста премьера
16:43
"Нарушили устав": два генерала не отдали честь Зеленскому, опубликовано видео Видео
16:13
Елизавета II отреагировала на инаугурацию Зеленского Видео
16:03
Когда состоятся досрочные выборы в Раду: политолог рассказал, можно ли еще помешать Зеленскому
15:49
Зеленский раскрыл суть первого указа на посту президента Видео
15:25
В Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков
14:55
Мэй пообещала Зеленскому поддержку, а у Меркель анонсировали встречу "в скором времени"
14:40
Зеленский пришел в АП на Банковую и пообещал, что Украиной мир будет гордиться Фото
14:37
Первый день президентства Зеленского: такой инаугурации Украина еще не видела мнение
14:36
Вилла в Италии и квартира жены в Крыму: Зеленский опубликовал декларацию о доходах
14:33
Елена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди Украины Видео
14:26
"Самые красивые": первая леди Елена Зеленская презентовала свою страничку в Instagram Фото Видео
14:02
От грозы до +30⁰: синоптик дала прогноз погоды в Украине на вторник
13:45
Нардеп рассказал о новых шагах Зеленского к роспуску Рады Видео
13:43
Глава делегации США рассказал, какое "четкое" послание передал Зеленскому Трамп Видео
13:43
Парубий и Геращенко показали, насколько несладко будет Зеленскому мнение
13:15
Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского, роспуск Рады и поздравление Путина Видео
13:11
"Весело было бы, если бы Володя зарядил булавой по е*алу": журналист возмутился шуткой Парубия Видео
13:00
После речи Зеленского депутата БПП госпитализировала скорая
12:55
В Раде оценили заявление Зеленского о роспуске и указали на коллизию с отменой неприкосновенности
12:40
Инаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речи Фото Видео
12:38
"Хорошо написана, но плохо прочитана": политолог оценил речь Зеленского в Раде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять