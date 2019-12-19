19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая

Что нельзя делать в праздник 19 декабря – на Николу Зимнего – чтоб не спугнуть удачу и чтоб деньги водились, выяснил Главред.
19 декабря 2019 – сегодня праздник подарочный и справедливый.
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А дети радуются подаркам на День святого Николая 2019. Лучшие и саміе красивые поздравления с Николаем вы найдете в наших материалах День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца и Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі.
По народному календарю, 19 декабря – Никола Зимний.
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19 декабря: праздник церковный
19 декабря православные отмечают День святителя Николая Чудотворца, в народе прозванного Николаем Угодником или Вторым после Бога заступником. Такое прозвище святой заработал за то, что, как говорят, всегда-всегда откликается на молитвы верующих.
О том, как вымолить удачу, любовь и деньги в день святого Николая – читайте в нашем материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги. Мы собрали в одном материале молитву Николаю Чудотворцу, изменяющую судьбу за 40 дней, молитву о замужестве, молитву о детях и многие другие.
Святой Николай – покровитель путешественников и мореплавателей.
Идет Рождественский пост 2019. При этом в День святого Николая можно есть рыбу.
19 декабря: приметы
Считается, что судить о зиме до Николы рано: мол, истинное лица зимушка покажет лишь после 19 декабря, тогда и можно будет говорить – холодной или теплой выдалась зима в Украине.
Есть такие приметы 19 декабря на погоду:
- холодный День святого Николая – к студеной зиме;
- теплая погода – к зиме ясной и без особых морозов;
- иней – к отличному урожаю льна и злаковых;
- каков Никола Зимний – таков и Никола Летний (22 мая).
19 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Накануне в доме делали уборку, чтоб встретить праздник святого Николая в чистоте, ведь грязнуль Николай Чудотворец не любит.
С утра хозяин первым делом обходил все свое хозяйство: считалось, что если этого не сделать – то жди беды в новом году.
Затем вся семья ходила в церковь. Причем непременно сходить в храм нужно тем, кто собрался играть вскорости свадьбу – чтоб брак удачным выдался.
Читайте такжеДень Николая: что нужно делать, а что нельзя – для замужества и денегС Николая вообще начиналась пора сватовства (хотя сами венчания проводили уже после Рождества, на Красную горку и т.д.). Так что девушки заранее наводили в своих вещах порядок, подготавливая приданое и ту одежду, в которой собрались сватов встречать.
Стол, несмотря Рождественский пост, накрывали богатый (хоть и без мясомолочных блюд). Непременно подавали пиво – чтоб наступающий год урожайным стал.
День святого Николая в народе считается долговым дедлайном – последним днем года раздачи долгов. В народе даже говорили: "Не віддасть до Миколи – не віддасть вже ніколи". По поверью, если не успеть рассчитаться по долгам, то семья в грядущем году станет бедствовать.
Также в День святого Николая нельзя делать что-то лишь для себя – а лишь для нуждающихся.
По народным поверьям, 19 декабря нельзя:
- женщинам – шить и стирать;
- мужчинам – заниматься ремонтом;
- отказывать нищим – иначе вся семья 7 лет убытки терпеть станет;
- просить в долг – можно отнять удачу у близких;
- ругаться и ссориться – ведь сам святой Николая был человеком очень добрым;
- стричься и вообще брать ножницы в руки – особенно беременным;
- всем подряд – нельзя грустить, а то жуткие морозы вдарят.
Зато день святого Николая Чудотворца как никогда подходит для того, чтобы загадать желание.
19 декабря: именины
День ангела справляют Николай и Максим. Подробнее читайте в нашем материале День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца.
19 декабря: кто родился
19 декабря родились такие знаменитости:
- 1906 — генсек ЦК КПСС, руководитель СССР в 1964-1982 годы Леонид Брежнев.
- 1913 — украинский торакальный хирург, ученый-медик, писатель Николай Амосов.
- 1915 — французская певица, шансонье Эдит Пиаф.
- 1944 — актриса Анастасия Вертинская (Человек-амфибия, Алые паруса, Гамлет, Безымянная звезда и др.).
- 1963 — немецкий актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер (Босиком по мостовой, Красавчик, Бесславные ублюдки, Взрывная блондинка и др.).
- 1972 — американская актриса и певица Алисса Милано (Зачарованные, Мелроуз-Плейс и др.).
- 1980 — американский актер Джейк Джилленхол (Горбатая гора, Донни Дарко, Принц Персии: Пески времени, Человек-паук: Вдали от дома и др.).