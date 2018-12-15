Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать

15 декабря 2018, 11:24

Главред разобрался в приметах и традициях православного праздника Николая.

Святой Николай
Святой Николай. Икона / Правмир

Уже на следующей неделе православные отметят День святого Николая 2018 года.

День святого Николая – православный праздник, но есть и День святого Николая католический: его католики отметили 6 декабря.

Это волшебное время дарить подарки и загадывать желания. День святого Николая – праздник детей, но и взрослые от души веселились в этот день, устраивая застолья с пивом и гуляньями.

День святого Николая: какого числа

Читайте также"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в УкраинуПравославные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего – и есть День святого Николая зимнего. Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря. Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения. 

День святого Николая в Украине широко отмечают именно 19 декабря. В 2018 году праздник выпал на среду. День святого Николая 2019 выпадет на четверг.

День Николая 2018

Как выглядит святой Николай? Ну, достоверных фото не сохранилось, однако на иконах и открытках Николай Чудотворец изображен милым добрым дедушкой с бородой, в епископской митре (головной убор епископов), на светских изображениях – чаще всего с подарками для детей.

Впрочем, есть и более современные образы. К примеру, Св. Николай в Киеве представил перед детьми в мотоциклетных очках, шляпе и шарфе.

День святого Николая: что нельзя делать

Считается, что в День святого Николая Чудотворца нельзя делать работу по дому – но не церковный запрет, а, скорее, народная традиция: просто праздник уж очень народом любимый.

Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыДень святого Николая 2018 традиционно припадает на Рождественский пост: 19 декабря – в День святого Николая-чудотворца – на столе допускается горячая пища с растительным маслом и рыба, однако по-прежнему возбраняются мясные и молочные продукты, яйца. Так что соленья, вегетарианские салаты, супы и каши, кисели и постные сладости – лучший выбор блюд для праздничного стола на праздник святого Николая.

В этот день не давали в займы: считалось, что с деньгами можешь отдать удачу и прибыль из дома. Зато раздавали долги – иначе, мол, весь следующий год в долгах проведешь.

Многие интересуются, можно ли стричься в День Николая Чудотворца. Этот запрет относится скорее к Дню Святого Николая летнего: именно 22 мая есть примета – не брать ножниц в рук (соответственно, и постричься не получится).

День Николая Чудотворца: что нужно делать

Что делать в День Николая Чудотворца? Если кратко, то сходить в церковь, помолиться, одарить милостыней нищих, а детей – подарками.

В ряде регионов страны, включая Киевскую, есть обычай в этот праздник окроплять святой водой свою скотину – чтоб здоровые были. Заодно и для себя и всей своей семьи здоровья у святого просили. Подробнее читайте в нашем материале Приметы и поверья Дня святого Николая.

И, конечно же, загадать желание в День Николая Чудотворца

Как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца

Есть особая молитва святому Николаю на исполнение желаний. А есть еще даже и целый обряд День Николая Чудотворца на осуществление желаемого.

Молитва Николаю Чудотворцу на исполнение желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь.

Читайте такжеУ Филарета назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церквиДля обряда берут икону святого Николая Чудотворца, 40 свечей и широкую тарелку с песком или солью. Зажженные свечи ставят в тарелку.

Сначала читают молитву "Отче наш", затем "Николай, Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, на небесах и на Земле: заступись и сохрани от всякого зла. Аминь". В завершение нужно три раза перекреститься.

Затем необходимо прочитать свое покаянное письмо: "Я, раба Божия (имя), грешна в семи смертных грехах: гордости, сребролюбии, блуде, гневе, чревоугодии, зависти, унынии и многом другом.

Простите, ослабьте, оставьте Боже, Николай Чудотворец прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и не ведении, дневные и ночные, в уме и в помышлении, все мне прости Боже Милосердный и Николай Чудотворец. Милостивы будите ко мне грешной. Боже, Николай Чудотворец, очистите грехи мои и помилуйте меня. Не отвернитесь от меня, примите мое покояние и раскаяние.

В милосердии своем, даруйте Господи и Николай Чудотворец мне, рабе Божией (имя) здоровье. Прошу за своих детей, родителей, близких и дорогих мне людей – пусть они будут здоровы и счастливы. Не оставьте меня без Вашей помощи и наставляйте меня во всем. Пусть будет во всех делах моих Ваша воля. Пусть мой жизненный путь будет удачным и счастливым. Оберегите меня от злых, людей, от зависти, от насилия, от внезапной смерти, от несправедливости. Я хотел (а) бы принести как можно больше пользы людям, так пусть будет у меня достойная и интересная работа. Помогите мне быть поддержкой для моих детей, и дайте возможность содержать и наставлять их. Дайте познать любовь и быть любимой. Прошу Господи, Николай Чудотворец о своей Родине и о мире на Земле.

Особое прошение мое: тут нужно написать свое желание".

Затем это письмо сжигают в пламени свечей. Сами свечи должны догореть, задувать их нельзя.

Пепел от письма развеивают на ветру, чтобы оно попало на суд Божий и к святому на Небеса. Остатки от свечей на год оставляют за иконой святого Николая, а затем относят и оставляют в храме.

Акафист Николаю Чудотворцу

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праздник православие Святой Николай
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