С Днем адвоката 2019 – поздравления и картинки прикольные

Поздравления с Днем адвоката на их профессиональный праздник 19 декабря Главред подобрал с юридической скрупулезностью, но от души.
19 декабря праздник Украина 2019 отмечает особо правильный, можно сказать, юридически дотошный – День адвоката 2019. Или, официально, День адвокатуры.
Адвокаты со своим профессиональным праздником всего на несколько дней отстали от работников судебной системы: День суда 2019 Украина отметила 15 декабря. 1 декабря был День работников прокуратуры Украины (в России День прокуратуры – 12 января).
А вот День юриста Украина отгуляла 8 октября (День юриста в России прошел 3 декабря).
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Поздравления с Днем адвоката в прозе
Ты выбрал для себя достойную дорогу — защищать людей, их интересы и права. Сегодня, в День адвоката, я желаю не сворачивать никогда с этого пути и обходить стороной все неровности. Пусть радость от побед подкрепляется внушительными гонорарами, твое красноречие завораживает каждого человека, а везение не устает сопутствовать в любых делах! Поздравляю тебя с Днем адвоката!
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Поздравление с Днем адвокатуры в прозе:
С Днем адвокатуры, адвокат! Карьерного роста тебе, благодарных и честных клиентов, а также справедливых судебных решений! А дома – уюта и покоя!
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Спешу поздравить блестящего адвоката с профессиональным праздником. Желаю, чтобы талант беспристрастного толкования закона и умение добираться сути вещей неустанно приносили свои плоды. Пусть жизнь всегда будет безоблачной, и во всех делах тебе непременно сопутствует успех.
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Поздравляю с Днем адвоката! Желаю тебе новых карьерных высот, успехов на жизненном пути и смелости в принятии решений! Здоровья крепкого, любви взаимной, а удачи – верной и преданной!
Стихи адвокату
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
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Поздравления с Днем адвокатуры прикольные:
Чтобы от Фемиды получать сюрпризы,
Надо быть серьезным, умным, не капризным,
Знать законов своды, ясно говорить
И свою профессию искренне любить...
Вот таким прекрасным, мудрым адвокатом
Мы желаем стать вам, дамы и ребята,
А еще, конечно, с совестью дружить.
Вот тогда клиенты будут вас любить!
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Как известно, адвокат –
Он тебе и друг, и брат,
Разрешит любые споры,
Очень правильно и скоро.
Чтоб обиженный сосед
Не смотрел со злобой вслед,
Без конфликтов и упреков
Все дела решатся в сроки.
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Поздравления женщине-адвокату:
Вы – женщина и адвокат одновременно.
Все это совмещать ужасно трудно, несомненно.
Но Вы мудры – Вам это как-то удается.
Успехов и любви! Пусть жизнь Вам улыбнется!
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Что, как не женское плечо,
Нас защитит в суде,
Оспорив право горячо,
Поможет нам в беде?
Желаем мудрых мыслей вам,
Стремительной карьеры,
Оплаты честной по делам,
Преодолеть барьеры.
Вы защищайте только тех,
Кто чист, не виноват,
И вас порадует успех.
С Днем славным, адвокат!
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3 смс - 194 символа:
Адвокатов поздравляем,
Разных благ мы им желаем,
Легких дел, хороших клиентов,
Расторопных ассистентов.
Огромного терпения,
В работе вдохновения,
Мира любви, уюта в семье,
Всем, всегда и везде.