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С Днем адвоката 2019 – поздравления и картинки прикольные

19 декабря 2019, 07:09

Поздравления с Днем адвоката на их профессиональный праздник 19 декабря Главред подобрал с юридической скрупулезностью, но от души.

День адвоката 2019 – поздравления с Днем адвоката в прозе, стихи адвокату и прикольные
День адвоката 2019 – поздравления с Днем адвоката в прозе, стихи адвокату и прикольные / Fresh-Cards.ru

19 декабря праздник Украина 2019 отмечает особо правильный, можно сказать, юридически дотошный – День адвоката 2019. Или, официально, День адвокатуры.

Адвокаты со своим профессиональным праздником всего на несколько дней отстали от работников судебной системы: День суда 2019 Украина отметила 15 декабря. 1 декабря был День работников прокуратуры Украины (в России День прокуратуры – 12 января).

А вот День юриста Украина отгуляла 8 октября (День юриста в России прошел 3 декабря). 

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Поздравления с Днем адвоката в прозе

Ты выбрал для себя достойную дорогу — защищать людей, их интересы и права. Сегодня, в День адвоката, я желаю не сворачивать никогда с этого пути и обходить стороной все неровности. Пусть радость от побед подкрепляется внушительными гонорарами, твое красноречие завораживает каждого человека, а везение не устает сопутствовать в любых делах! Поздравляю тебя с Днем адвоката!

***

Поздравление с Днем адвокатуры в прозе:

С Днем адвокатуры, адвокат! Карьерного роста тебе, благодарных и честных клиентов, а также справедливых судебных решений! А дома – уюта и покоя!

***

Спешу поздравить блестящего адвоката с профессиональным праздником. Желаю, чтобы талант беспристрастного толкования закона и умение добираться сути вещей неустанно приносили свои плоды. Пусть жизнь всегда будет безоблачной, и во всех делах тебе непременно сопутствует успех.

***

Поздравляю с Днем адвоката! Желаю тебе новых карьерных высот, успехов на жизненном пути и смелости в принятии решений! Здоровья крепкого, любви взаимной, а удачи – верной и преданной!

Стихи адвокату

В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

***

Поздравления с Днем адвокатуры прикольные:

Чтобы от Фемиды получать сюрпризы,

Надо быть серьезным, умным, не капризным,

Знать законов своды, ясно говорить

И свою профессию искренне любить...

Вот таким прекрасным, мудрым адвокатом

Мы желаем стать вам, дамы и ребята,

А еще, конечно, с совестью дружить.

Вот тогда клиенты будут вас любить!

***

Как известно, адвокат –

Он тебе и друг, и брат,

Разрешит любые споры,

Очень правильно и скоро.

Чтоб обиженный сосед

Не смотрел со злобой вслед,

Без конфликтов и упреков

Все дела решатся в сроки.

***

Поздравления женщине-адвокату:

Вы – женщина и адвокат одновременно.

Все это совмещать ужасно трудно, несомненно.

Но Вы мудры – Вам это как-то удается.

Успехов и любви! Пусть жизнь Вам улыбнется!

***

Что, как не женское плечо,

Нас защитит в суде,

Оспорив право горячо,

Поможет нам в беде?

Желаем мудрых мыслей вам,

Стремительной карьеры,

Оплаты честной по делам,

Преодолеть барьеры.

Вы защищайте только тех,

Кто чист, не виноват,

И вас порадует успех.

С Днем славным, адвокат!

***

3 смс - 194 символа:

Адвокатов поздравляем,

Разных благ мы им желаем,

Легких дел, хороших клиентов,

Расторопных ассистентов.

Огромного терпения,

В работе вдохновения,

Мира любви, уюта в семье,

Всем, всегда и везде.

День адвоката: картинки

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