День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления

День суда Украина назначила на 15 декабря: именно в этот день принимают поздравления с Днем суда все работники судебной системы.

Однако в 2019 году праздник выпал на воскресенье, так что многие рассылать открытки с Днем суда или раздаривать поздравления с Днем суда – официальные в прозе или прикольные в стихах – будут уже сегодня, в последний рабочий день этой недели.

Напомним, чуть позже в этом месяце свой праздник отгуляют представители адвокатуры: День адвоката 2019 Украина отметит 19 декабря (то есть на День святого Николая). День адвокатуры в России прошел еще 31 мая.

А День юриста Украина отпраздновала 8 октября (День юриста в России тоже уже прошел: он 3 декабря). А 1 декабря был День работников прокуратуры Украины (в России День прокуратуры – 12 января).

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Поздравление с Днем суда в прозе

Поздравляю с Днем работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.

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Искренне поздравляем Вас с профессиональными праздниками – Днем работников суда! Примите, уважаемые работники судов, адвокатуры, пожелания крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и семейного тепла.

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Дорогие судьи! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!

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С Днем суда! Пусть человеческое уважение и доверие станут достойным ориентиром в Вашей ежедневной работе. Мы верим в Вашу беспристрастность и честность!

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Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть наш почетный труд всегда сопровождает успех, а каждый день полнится плодотворным содержанием и приближает нас к общей цели – утверждению верховенства права в нашем государстве!

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С Днем суда! Пусть не предадут вас выдержка и сила духа, не исчерпываются источники вдохновения и оптимизма и всегда наполняются солнечным теплом и достатком ваши дома!

Поздравления с Днем суда в стихах

К тебе всегда идут с поклоном,

Ведь ты – не очень-то простой,

Стоишь на страже ты закона,

Хоть паренек и холостой.

Я пожелаю тебе нынче,

В денек морозный декабря

Чтобы решались на отлично

Твои судебные дела,

Чтобы преступность в Украине

Снижаться стала день за днем,

Чтоб лучшую нашел дивчыну

И чтобы было "все путем!"

***

Суд Украины, день вновь настал!

Все банды сгинут! Прочь весь аврал!

Мы поздравляем с праздником вас!

Быть вам желаем в правде тотчас!

***

Смелость берет города!

Смелости вам, господа

Судьи! Поклон и почет,

Пусть вам во многом везет,

Будет пусть четким закон,

Платят пусть вам миллион,

Ну и бесплатно дают

Транспорт на дальний маршрут,

Чтоб провести выходной

На море вместе с женой

Вы могли каждый разок!

Вам от души — поздравок!

***

Этот стих – не ерунда!

Нынче есть причина

Всех работников суда

Рідной України

Поздравлять и так, и сяк,

Теплых слов сказать немало,

Много благ им пожелать:

Чтобы взятки в виде сала

Им преступники носили,

И зарплату чтоб платили.

Чтоб им боги помогали,

Ну а люди – уважали!

***

Примите наши поздравленья,

А вместе с ними уверенья,

Что суд мы Украины уважаем,

И верить в его силы продолжаем.

Желаем судьям Украины всем,

Чтоб были счастливы совсем.

Чтоб рассмотренье дела не тормозилось,

Карьера ваша вверх стремилась.

Привітання з Днем суду

Привітання з Днем суду прозою:

Шановні судді та працівники апаратів судів! Зичимо й надалі віддано служити закону із невичерпною енергією, наснагою та витримкою! Нехай вас завжди та в усьому супроводжує успіх!

***

Привітання з Днем суду прикольні:

У суді завжди все не так просто.

Можливо, це лише слова.

Але вам, у ваш свято, потрібно просто,

Щоб відпочивала голова.

Ми вам бажаємо тільки щастя,

Щоб було в житті лише добро.

Щоб промчали повз негоди,

У любові все добре було.

***

О, суддя, Ваша честь!

Ваших "плюсів" не злічити.

Справедливих вердиктів гарантія –

Непідкупній суддя!

Не вважайте за лесть,

Вам так личить ця мантія!

***

Привітання з Днем суду в прозі:

Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем працівників суду! Прийміть побажання добра, міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди вам і вашим родинам! Бажаємо усім нам виправдати надії і сподівання українців на ефективне функціонування судової системи.

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Привітання з Днем суду судді:

З днем суду України! Бажаємо вам, шановні судді, повноцінної реалізації планів і задумів у правовій царині, творчої наснаги. Нехай професіоналізм, відповідальність і об’єктивність у прийнятті рішень, щоденне служіння Закону піднімають авторитет вітчизняної судової системи.

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Привітання з Днем суду своїми словами:

Шановні судді, працівники судів! Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем працівників суду! З нагоди професійного свята прийміть найщиріші привітання й побажання вірного служіння ідеалам добра та справедливості, енергії та наснаги, міцного здоров’я й родинного затишку!

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Привітання з Днем суду у віршах:

День працівників суду

Ми сьогодні відзначаємо,

І з відкритою душею

Вас щиро вітаємо!

І бажаємо вам добра,

Миру і благополуччя,

Щоб тілом і душею

Були ви завжди могутні!

Щоб щастя мимо вас

Ніколи не проходило!

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Привітання з Днем працівника суду:

З Днем суду! Хай не зрадять вас витримка та сила духу, не вичерпуються джерела наснаги та оптимізму й завжди повняться сонячним теплом та достатком ваші оселі!