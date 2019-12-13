День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления

Поздравления с Днем суда – в картинках и пожелания своими словами – подготовил Главред на их профессиональный праздник 15 декабря.
День суда Украина назначила на 15 декабря: именно в этот день принимают поздравления с Днем суда все работники судебной системы.
Однако в 2019 году праздник выпал на воскресенье, так что многие рассылать открытки с Днем суда или раздаривать поздравления с Днем суда – официальные в прозе или прикольные в стихах – будут уже сегодня, в последний рабочий день этой недели.
Напомним, чуть позже в этом месяце свой праздник отгуляют представители адвокатуры: День адвоката 2019 Украина отметит 19 декабря (то есть на День святого Николая). День адвокатуры в России прошел еще 31 мая.
А День юриста Украина отпраздновала 8 октября (День юриста в России тоже уже прошел: он 3 декабря). А 1 декабря был День работников прокуратуры Украины (в России День прокуратуры – 12 января).
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Поздравление с Днем суда в прозе
Поздравляю с Днем работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.
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Искренне поздравляем Вас с профессиональными праздниками – Днем работников суда! Примите, уважаемые работники судов, адвокатуры, пожелания крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и семейного тепла.
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Дорогие судьи! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!
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С Днем суда! Пусть человеческое уважение и доверие станут достойным ориентиром в Вашей ежедневной работе. Мы верим в Вашу беспристрастность и честность!
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Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть наш почетный труд всегда сопровождает успех, а каждый день полнится плодотворным содержанием и приближает нас к общей цели – утверждению верховенства права в нашем государстве!
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С Днем суда! Пусть не предадут вас выдержка и сила духа, не исчерпываются источники вдохновения и оптимизма и всегда наполняются солнечным теплом и достатком ваши дома!
Поздравления с Днем суда в стихах
К тебе всегда идут с поклоном,
Ведь ты – не очень-то простой,
Стоишь на страже ты закона,
Хоть паренек и холостой.
Я пожелаю тебе нынче,
В денек морозный декабря
Чтобы решались на отлично
Твои судебные дела,
Чтобы преступность в Украине
Снижаться стала день за днем,
Чтоб лучшую нашел дивчыну
И чтобы было "все путем!"
***
Суд Украины, день вновь настал!
Все банды сгинут! Прочь весь аврал!
Мы поздравляем с праздником вас!
Быть вам желаем в правде тотчас!
***
Смелость берет города!
Смелости вам, господа
Судьи! Поклон и почет,
Пусть вам во многом везет,
Будет пусть четким закон,
Платят пусть вам миллион,
Ну и бесплатно дают
Транспорт на дальний маршрут,
Чтоб провести выходной
На море вместе с женой
Вы могли каждый разок!
Вам от души — поздравок!
***
Этот стих – не ерунда!
Нынче есть причина
Всех работников суда
Рідной України
Поздравлять и так, и сяк,
Теплых слов сказать немало,
Много благ им пожелать:
Чтобы взятки в виде сала
Им преступники носили,
И зарплату чтоб платили.
Чтоб им боги помогали,
Ну а люди – уважали!
***
Примите наши поздравленья,
А вместе с ними уверенья,
Что суд мы Украины уважаем,
И верить в его силы продолжаем.
Желаем судьям Украины всем,
Чтоб были счастливы совсем.
Чтоб рассмотренье дела не тормозилось,
Карьера ваша вверх стремилась.
Привітання з Днем суду
Привітання з Днем суду прозою:
Шановні судді та працівники апаратів судів! Зичимо й надалі віддано служити закону із невичерпною енергією, наснагою та витримкою! Нехай вас завжди та в усьому супроводжує успіх!
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Привітання з Днем суду прикольні:
У суді завжди все не так просто.
Можливо, це лише слова.
Але вам, у ваш свято, потрібно просто,
Щоб відпочивала голова.
Ми вам бажаємо тільки щастя,
Щоб було в житті лише добро.
Щоб промчали повз негоди,
У любові все добре було.
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О, суддя, Ваша честь!
Ваших "плюсів" не злічити.
Справедливих вердиктів гарантія –
Непідкупній суддя!
Не вважайте за лесть,
Вам так личить ця мантія!
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Привітання з Днем суду в прозі:
Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем працівників суду! Прийміть побажання добра, міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди вам і вашим родинам! Бажаємо усім нам виправдати надії і сподівання українців на ефективне функціонування судової системи.
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Привітання з Днем суду судді:
З днем суду України! Бажаємо вам, шановні судді, повноцінної реалізації планів і задумів у правовій царині, творчої наснаги. Нехай професіоналізм, відповідальність і об’єктивність у прийнятті рішень, щоденне служіння Закону піднімають авторитет вітчизняної судової системи.
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Привітання з Днем суду своїми словами:
Шановні судді, працівники судів! Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем працівників суду! З нагоди професійного свята прийміть найщиріші привітання й побажання вірного служіння ідеалам добра та справедливості, енергії та наснаги, міцного здоров’я й родинного затишку!
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Привітання з Днем суду у віршах:
День працівників суду
Ми сьогодні відзначаємо,
І з відкритою душею
Вас щиро вітаємо!
І бажаємо вам добра,
Миру і благополуччя,
Щоб тілом і душею
Були ви завжди могутні!
Щоб щастя мимо вас
Ніколи не проходило!
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Привітання з Днем працівника суду:
З Днем суду! Хай не зрадять вас витримка та сила духу, не вичерпуються джерела наснаги та оптимізму й завжди повняться сонячним теплом та достатком ваші оселі!