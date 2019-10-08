День юриста 2019: поздравления в прозе и стихах, открытки и гифки

Мудрые пожелания на День юриста и картинки смешные с Днем юриста подобрал Главред на их профессиональный праздник 8 октября.
8 октября – праздник украинских законников. День юриста 2019 Украина отмечает в будний день, но от души и, наверняка, с подарками от благодарных клиентов. Пожелания на День юриста будут звучать с самого утра и до позднего вечера. Впрочем, кому-то придет просто поздравительная открытка ко Дню юриста, что, однако, тоже очень приятно.
Поздравления с Днем юриста в прозе, стихах, смс, а также привітання з Днем юриста и листівки з Днем юриста подобрал Главред на их профессиональный праздник.
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День юриста: поздравления
4 смс - 231 символ:
С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.
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Пусть говорят: юристов пруд пруди,
Но вот хорошего найти не просто!
Желаем совершенствовать себя,
В профессии отличнейшего роста!
Здоровья, радости и прочих благ,
Которые, так окрыляют душу!
Клиентов благодарных и дела,
Которые, ваш имидж не разрушат!
Во всех делах сопутствует успех,
Подкованность и знание закона,
Сегодня мы поздравим вас от всех,
Кто благодарен вам безумно снова!
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Даже солнце сегодня светит особенным теплом, ведь на украинской земле сегодня настоящий праздник – день юриста. Мы поздравляем всех тех людей, кто, не жалея своих сил и времени, трудится за нас. Вы знаете все наши права и обязанности и считаете своим долгом донести все это до нас. С праздником!
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3 смс - 173 символа:
В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.
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Украинские юристы отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этот день теплое октябрьское солнышко дарит им свою улыбку, обогревая их перед холодной зимой. Мы пожелаем этим людям успеха во всех начинаниях и добра в их личной жизни. Пусть свершится все задуманное вами!
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Такая работа — профессия сильных,
О ней надо песни и сказы слагать!
Сегодня развод, завещание, иск —
Тяжко тебе, славный юрист?
Успеть надо все, иначе — никак!
Некогда им на Бали отдыхать!
Роста карьерного, терпенья желаю,
Успехов! С праздником я поздравляю!
Привітання з Днем юриста у прозі, віршах та смс
Шановні юристи, у день вашого професійного свята прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, професійного відношення до справи та 100% дотримання букві закону.
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Рамки закону – тобі зовсім не тісні. Ти, як дельфін, плаваєш в хвилях права і не забуваєш надавати допомогу потопаючим! У День юриста – прийми вітання від тих, хто по заслугах цінує твій талант і бажає тобі всього найкращого – від нових досягнень у сфері кар’єри до особистого життя в любові і теплом благополуччя!
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Юриста з непорушною волею,
Юриста з серйозною долею,
З позицією активіста –
Вітаємо ми з днем юриста!
Вітаємо і побажаємо
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
Життя радістю наповнювалася!
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Напевно, немає такої сфери діяльності, немає жодного підприємства або організації, які б зуміли обійтися без консультацій юриста. Праця правознавця завжди в пошані, вона визнана суспільством. І у ваше професійне свято ми бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у нелегкій праці на благо українського народу.
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Всіх юридичних моментів
Зобов'язаний ти канони знати,
В роботі – не до сентиментів:
Ти повинен угоди оформляти.
І тому тобі бажаємо
Частіше все ж відпочивати,
Ми з днем юриста вітаємо,
Бажаємо далі процвітати!
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Щиро вітаю Вас з професійним святом. Нехай Ваші знання та вміння допоможуть Вам вирішувати навіть самі заплутані справи, а удача завжди буде супроводжувати Вас у цієї почесної місії.
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Все наше життя сплетено тонкощами права. Як не заплутатися в ньому з головою, як відстояти те, що належить за законом, і не потрапити в неприємності з ним? Про це нам без прикрас і без приховування розповість юрист, і сьогодні ми вітаємо вас з професійним святом, сердечно дякуємо за виконану роботу і бажаємо всього найкращого!