День юриста 2019: поздравления в прозе и стихах, открытки и гифки

8 октября – праздник украинских законников. День юриста 2019 Украина отмечает в будний день, но от души и, наверняка, с подарками от благодарных клиентов. Пожелания на День юриста будут звучать с самого утра и до позднего вечера. Впрочем, кому-то придет просто поздравительная открытка ко Дню юриста, что, однако, тоже очень приятно.

Поздравления с Днем юриста в прозе, стихах, смс, а также привітання з Днем юриста и листівки з Днем юриста подобрал Главред на их профессиональный праздник.

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День юриста: поздравления

4 смс - 231 символ:

С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.

***

Пусть говорят: юристов пруд пруди,

Но вот хорошего найти не просто!

Желаем совершенствовать себя,

В профессии отличнейшего роста!

Здоровья, радости и прочих благ,

Которые, так окрыляют душу!

Клиентов благодарных и дела,

Которые, ваш имидж не разрушат!

Во всех делах сопутствует успех,

Подкованность и знание закона,

Сегодня мы поздравим вас от всех,

Кто благодарен вам безумно снова!

***

Даже солнце сегодня светит особенным теплом, ведь на украинской земле сегодня настоящий праздник – день юриста. Мы поздравляем всех тех людей, кто, не жалея своих сил и времени, трудится за нас. Вы знаете все наши права и обязанности и считаете своим долгом донести все это до нас. С праздником!

***

3 смс - 173 символа:

В Украине день юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придет.

***

Украинские юристы отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этот день теплое октябрьское солнышко дарит им свою улыбку, обогревая их перед холодной зимой. Мы пожелаем этим людям успеха во всех начинаниях и добра в их личной жизни. Пусть свершится все задуманное вами!

***

Такая работа — профессия сильных,

О ней надо песни и сказы слагать!

Сегодня развод, завещание, иск —

Тяжко тебе, славный юрист?

Успеть надо все, иначе — никак!

Некогда им на Бали отдыхать!

Роста карьерного, терпенья желаю,

Успехов! С праздником я поздравляю!

Привітання з Днем юриста у прозі, віршах та смс

Шановні юристи, у день вашого професійного свята прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, професійного відношення до справи та 100% дотримання букві закону.

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Рамки закону – тобі зовсім не тісні. Ти, як дельфін, плаваєш в хвилях права і не забуваєш надавати допомогу потопаючим! У День юриста – прийми вітання від тих, хто по заслугах цінує твій талант і бажає тобі всього найкращого – від нових досягнень у сфері кар’єри до особистого життя в любові і теплом благополуччя!

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Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

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Напевно, немає такої сфери діяльності, немає жодного підприємства або організації, які б зуміли обійтися без консультацій юриста. Праця правознавця завжди в пошані, вона визнана суспільством. І у ваше професійне свято ми бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у нелегкій праці на благо українського народу.

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Всіх юридичних моментів

Зобов'язаний ти канони знати,

В роботі – не до сентиментів:

Ти повинен угоди оформляти.

І тому тобі бажаємо

Частіше все ж відпочивати,

Ми з днем юриста вітаємо,

Бажаємо далі процвітати!

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Щиро вітаю Вас з професійним святом. Нехай Ваші знання та вміння допоможуть Вам вирішувати навіть самі заплутані справи, а удача завжди буде супроводжувати Вас у цієї почесної місії.

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Все наше життя сплетено тонкощами права. Як не заплутатися в ньому з головою, як відстояти те, що належить за законом, і не потрапити в неприємності з ним? Про це нам без прикрас і без приховування розповість юрист, і сьогодні ми вітаємо вас з професійним святом, сердечно дякуємо за виконану роботу і бажаємо всього найкращого!