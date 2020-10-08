Поздравления с Днем юриста: как оригинально поздравить юриста

На День юриста поздравления своими словами в прозе, прикольные поздравления юристам в стихах, короткие смс и открытки с Днем юриста – в материале Главреда.
Поздравления с Днем юриста Украина дарит своим законникам 8 октября. Так что День юриста 2020 выпал на четверг.
Как оригинально поздравить юриста, задумываются в этот день не только родные, но и многочисленные клиенты правоведов. Официальное поздравление на День юриста звучит от представителей власти, поздравления с Днем юриста прикольные – от друзей, мудрые пожелания – от родни, а картинки с Днем юриста (особенно смешные и с приколами) подойдут как поздравление с Днем юриста коллегам. Поздравление юристам в стихах кто-то использует как тост на День юриста – и во время веселого застолья юрисконсультанты ослабят галстуки, закинут ногу на ногу и поделятся с компанией веселой историей из практики.
Главред подобрал на праздник 8 октября – на День юриста – поздравления своими словами в прозе, прикольные поздравления юристам в стихах, короткие смс, картинки и открытки с Днем юриста.
З Днем юриста - привітання українською мовою
Поздравления с Днем юриста в прозе, в стихах и смс
Поздравляю с Днем юриста от души и сердца! Желаю напористости, энтузиазма, бодрости, счастья, радости, личных побед и непрерывного движения вперед. Пусть каждый день будет в радость, а справедливость торжествует! С праздником!
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Другим всегда помочь готов,
Убережешь от незаконных ты долгов.
Поможешь развестись, наказать работодателя,
Юристу мы всегда признательны!
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От всей души поздравляю с Днем юриста Украины! Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
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Доченька, сегодня – праздник твой.
В День юриста от души желаем
Рука об руку идти с мечтой,
Как всегда успехов достигая.
Умница ты наша дорогая,
Пусть во всем сопутствуют тебе
Счастье в жизни и добро без края,
И удача в радостной судьбе!
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День юриста – официальное поздравление:
Уважаемые юристы! От вашей принципиальности, профессионализма и осознания ответственности напрямую зависит соблюдение законов, а значит, – стабильное развитие экономики, безопасность жизни и здоровья граждан. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, уважения и признания коллег, успехов в трудном и благородном деле – утверждении закона и справедливости как безусловной нормы жизни.
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Ты знаешь тонкости законов,
Ты в них, как ласточка, паришь!
Сегодня рюмок перезвоны,
Все в честь твою, за твой престиж!
Пусть в юридических аспектах,
Всегда ты будешь на коне!
Пусть станет День юриста светлым
И чистым праздником тебе!
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Поздравления с Днем юриста в прозе прикольные:
Законный праздник законных людей — с долгожданным Днем юриста поздравляю от всей души и выражаю искреннее восхищение всем, кто связан с правовой системой! Сердечно желаю быть всегда уверенными в своей правоте и никогда не сомневаться в принятых решениях! Пусть завязанные глаза Фемиды позволяют вам остро чувствовать сердцем, жить с полной самоотдачей!
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Я знаю, юристом быть нелегко,
Законы все знать, ох, тяжело!
Тебя поздравляю, сегодня твой день,
Пусть на работу ходить будет не лень.
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Наши любимые, уважаемые юристы! Голова и разум всей нашей прекрасной Украины! Сегодня мы, добропорядочные граждане, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Пусть ваши трудовые будни будут наполнены радостью, а ночи будут спокойными и тихими. Пусть вас никогда не потревожат никакие проблемы.
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С Днем юриста Украины
Поздравляем, дорогой,
Пусть везенье и удача
Будут рядышком с тобой!
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Поздравляем с днем юриста
И желаем — долгих дет!
Чтобы с каждым новым делом
Вы мудрели на 100 лет!
Пожелать хотим Вам счастья,
И удачи пожелать,
Чтобы в отпуска почаще
Удавалось Вам летать!