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Откуда взялся День святого Николая 6 декабря: приметы и что делать

5 декабря 2019, 06:03

Когда День святого Николая в 2019 году, что нужно делать, как загадать желание в День Николая чудотворца и приметы дня – в материале Главреда.

Какого числа День Николая Чудотворца и откуда взялся праздник 6 декабря
Какого числа День Николая Чудотворца и откуда взялся праздник 6 декабря / 1zoom.ru

День святого Николая 2019 Украина отмечает дважды: первый раз праздник справили летом (Никола Летний), и вот на носу уже Никола Зимний.

Причем хитрый Гугл на запрос "день святого николая какого числа" или там "день святого николая дата" выдает не привычное нам 19 декабря, когда украинцы и привыкли искать подарочки под подушкой – а западное 6 декабря. Это праздник, приуроченный к смерти святого (как день памяти) – но по юлианскому календарю. Рождественские праздники в Европе стартуют как раз с этого дня.

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Но мы-то живем в Украине. И хотя Православная церковь Украины уже не первый год закидывает удочки, что, мол, можно было бы православным праздновать Рождество католическое (25 декабря) – но на дату, когда отмечается День Святого Николая, в Украине еще никто не зарится.

Так что День святого Николая 2019 в Украине традиционно отмечается 19 декабря (день смерти святого по григорианскому календарю).

В этом году это четверг.

День Николая Чудотворца: что нужно делать, а что категорически нельзя

В первую очередь в этот день принято дарить подарки послушным мальчикам и девочкам. Эта традиция одинакова и для католиков, и для православных.

Читайте такжеРождественский пост 2019: что можно есть и нельзя делатьВ честь праздника святого Николая 2019 послабляется даже Рождественский пост 2019: на стол подают горячую пищу с растительным маслом и рыбные блюда.

В День святого Николая никто не работает, не дает взаймы – а лишь гуляют, веселятся и загадывают желание. Существует целый обряд День Николая Чудотворца на осуществление желаемого, о котором мы писали ранее.

Упрощенно он выглядит так: нужно поставить 40 свечей святому Николаю и молиться ему до тех пор, пока не догорят свечи. Считается, что такая просьба никогда не останется без внимания и помощи святого Николая Чудотворца, и он явит молящемуся одно из своих чудес.

День Николая Чудотворца: приметы

По примете, если до праздника Николая Чудотворца выпадал снег, то зимы ждали суровой и со снегом.

Морозный день Николая сулил такую же холодную зиму, а вот иней обещал год урожайный и богатый.

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