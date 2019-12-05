Откуда взялся День святого Николая 6 декабря: приметы и что делать

Какого числа День Николая Чудотворца и откуда взялся праздник 6 декабря / 1zoom.ru

День святого Николая 2019 Украина отмечает дважды: первый раз праздник справили летом (Никола Летний), и вот на носу уже Никола Зимний.

Причем хитрый Гугл на запрос "день святого николая какого числа" или там "день святого николая дата" выдает не привычное нам 19 декабря, когда украинцы и привыкли искать подарочки под подушкой – а западное 6 декабря. Это праздник, приуроченный к смерти святого (как день памяти) – но по юлианскому календарю. Рождественские праздники в Европе стартуют как раз с этого дня.

Но мы-то живем в Украине. И хотя Православная церковь Украины уже не первый год закидывает удочки, что, мол, можно было бы православным праздновать Рождество католическое (25 декабря) – но на дату, когда отмечается День Святого Николая, в Украине еще никто не зарится.

Так что День святого Николая 2019 в Украине традиционно отмечается 19 декабря (день смерти святого по григорианскому календарю).

В этом году это четверг.

День Николая Чудотворца: что нужно делать, а что категорически нельзя

В первую очередь в этот день принято дарить подарки послушным мальчикам и девочкам. Эта традиция одинакова и для католиков, и для православных.

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В День святого Николая никто не работает, не дает взаймы – а лишь гуляют, веселятся и загадывают желание. Существует целый обряд День Николая Чудотворца на осуществление желаемого, о котором мы писали ранее.

Упрощенно он выглядит так: нужно поставить 40 свечей святому Николаю и молиться ему до тех пор, пока не догорят свечи. Считается, что такая просьба никогда не останется без внимания и помощи святого Николая Чудотворца, и он явит молящемуся одно из своих чудес.

День Николая Чудотворца: приметы

По примете, если до праздника Николая Чудотворца выпадал снег, то зимы ждали суровой и со снегом.

Морозный день Николая сулил такую же холодную зиму, а вот иней обещал год урожайный и богатый.