С Днем работника суда – картинки, гифки и поздравления своими словами

Прикольные поздравления с Днем суда – в прозе своими словами, оригинальные стихи-поздравления судье, картинки и открытки на День суда – в материале Главреда.
С Днем суда 2020 поздравления в Украине звучат сегодня. Дата праздника неизменна – как верность судей присяге. Полностью праздник 15 декабря называется День работников суда Украины.
Это праздник независимых людей, который ответственны лишь перед Законом Украины.
Поздравления с праздником сегодня принимают все работники Конституционного Суда Украины, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Оригинальные и уникальные поздравления на День работников суда Украины в прозе, прикольные стихи с Днем суда и правосудия, яркие картинки на День суда подобрал Главред на праздник 15 декабря.
З Днем працівника суду – привітання українською мовою
Поздравление с Днем суда: в прозе, стихах и короткие смс
Поздравляю с Днём работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.
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Поздравляем всех судебных!
Долго жить и не хворать!
Кучу долларов волшебных
Мы хотим вам пожелать!
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Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! Примите, уважаемые работники судов, адвокатуры, пожелания крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и семейного тепла.
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Всех работников суда
Поздравляю я сегодня
И желаю им всегда
Под защитой быть господней.
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С Днем суда! Пусть человеческое уважение и доверие станут достойным ориентиром в вашей ежедневной работе. Мы верим в вашу беспристрастность и честность!
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Вам, служители Фемиды,
Нынче лучшие слова:
Беды будут все забыты,
Радость дарит пусть судьба!
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В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать добрые поступки.
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Неподкупный, мудрый, честный —
Все эпитеты тебе.
Ты судья такой известный!
Ты — гарант в моей судьбе!
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Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!
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В суде всегда все не так просто.
Возможно, это лишь слова.
Но вам, в ваш праздник, нужно просто,
Чтоб отдыхала голова.
Мы вам желаем только счастья,
Чтоб было в жизни лишь добро.
Чтоб пронеслись мимо ненастья,
В любви все было хорошо.
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С Днем работников суда поздравляю! Пусть не предадут вас выдержка и сила духа, не исчерпываются источники вдохновения и оптимизма, и всегда наполняются солнечным теплом и достатком ваши дома!