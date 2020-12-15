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С Днем работника суда – картинки, гифки и поздравления своими словами

15 декабря 2020, 01:34

Прикольные поздравления с Днем суда – в прозе своими словами, оригинальные стихи-поздравления судье, картинки и открытки на День суда – в материале Главреда.

День суда 2020 - яркие поздравления с Днем суда на 15 декабря праздник
День суда 2020 - яркие поздравления с Днем суда на 15 декабря праздник

С Днем суда 2020 поздравления в Украине звучат сегодня. Дата праздника неизменна – как верность судей присяге. Полностью праздник 15 декабря называется День работников суда Украины.

Это праздник независимых людей, который ответственны лишь перед Законом Украины.

Поздравления с праздником сегодня принимают все работники Конституционного Суда Украины, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Оригинальные и уникальные поздравления на День работников суда Украины в прозе, прикольные стихи с Днем суда и правосудия, яркие картинки на День суда подобрал Главред на праздник 15 декабря.

З Днем працівника суду – привітання українською мовою

Поздравление с Днем суда: в прозе, стихах и короткие смс

Поздравляю с Днём работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

С Днем суда картинки GIF-анимация на День работников суда бесплатно

***

Поздравляем всех судебных!

Долго жить и не хворать!

Кучу долларов волшебных

Мы хотим вам пожелать!

***

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! Примите, уважаемые работники судов, адвокатуры, пожелания крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и семейного тепла.

***

Всех работников суда

Поздравляю я сегодня

И желаю им всегда

Под защитой быть господней.

***

С Днем суда! Пусть человеческое уважение и доверие станут достойным ориентиром в вашей ежедневной работе. Мы верим в вашу беспристрастность и честность!

***

Вам, служители Фемиды,

Нынче лучшие слова:

Беды будут все забыты,

Радость дарит пусть судьба!

С Днем суда картинки GIF-анимация на День работников суда бесплатно

***

В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать добрые поступки.

***

Неподкупный, мудрый, честный —

Все эпитеты тебе.

Ты судья такой известный!

Ты — гарант в моей судьбе!

***

Уважаемые коллеги – судьи, работники судов! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работников суда! По случаю профессионального праздника примите мои искренние поздравления и пожелания верного служения идеалам добра и справедливости, энергии и вдохновения, крепкого здоровья и семейного уюта!

***

В суде всегда все не так просто.

Возможно, это лишь слова.

Но вам, в ваш праздник, нужно просто,

Чтоб отдыхала голова.

Мы вам желаем только счастья,

Чтоб было в жизни лишь добро.

Чтоб пронеслись мимо ненастья,

В любви все было хорошо.

***

С Днем работников суда поздравляю! Пусть не предадут вас выдержка и сила духа, не исчерпываются источники вдохновения и оптимизма, и всегда наполняются солнечным теплом и достатком ваши дома!

С Днем работника суда – картинки и открытки

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