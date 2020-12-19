Короткие поздравления с Днем адвокатуры – проза, стихи, гифки и открытки

Поздравления с Днем адвоката своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки на День адвоката – бесплатно в материале Главреда.
19 декабря – праздник не только святого Николая, но и всех работников адвокатуры. День адвоката 2020 Украина отмечает в субботу (День адвоката 2021 в Украине отметят в воскресенье). И поздравления с Днем адвокатуры – прикольные и официально серьезные – звучат сегодня для всех защитников прав и свобод украинцев.
Совсем недавно до этого Украина отметила День суда – а до нового Дня юриста еще почти год. Сегодня же Украина дарит своим труженикам права поздравления с Днем адвоката. Благодарность адвокату в прозе дарят в этот день клиенты, короткие прикольные пожелания адвокату – друзья и родня.
Красивые и оригинальные поздравления с Днем адвоката своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки на День адвоката – бесплатно собрал Главред на праздник 19 декабря.
Привітання з Днем адвоката українською мовою
День адвокатуры Украины – поздравления с Днем адвоката в прозе, стихи и смс
Поздравления с Днем адвоката своими словами:
Прими мои поздравления с профессиональным праздником – с Днем адвоката. Работа у тебя интересная, сложная – все, как ты хотел. Я уверен, что у тебя большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные аргументы достойно восхищения. Успехов тебе в работе и будь счастлив!
***
Поздравления женщине-адвокату:
Желаю: будьте нарасхват,
Ведь вы прекрасный адвокат,
Чтоб на работе к вам тянулись,
И вмиг богатым вы проснулись.
Пусть дома ждут покой, уют,
Отлично кормят, любят, ждут…
Живите дорого, богато.
С чудесным днем – Днем адвоката!
***
Поздравления с Днем адвокатуры Украины в прозе:
Поздравляю с Днём адвокатуры Украины и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.
***
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
***
Поздравления с Днем адвоката коллегам:
Хочу от всей души поздравить коллег с Днем адвокатуры, пожелать хороших и успешных процессов, чтобы в их жизни было больше прекрасных и просто приятных профессиональных минут. Крепкого им здоровья и удачи!
***
С Днём адвоката прими поздравления,
Без обжалования и уточнения,
Блестящей карьеры сердечно желаю,
И без разбирательств тебя обнимаю.
Семейного счастья, стабильного быта,
И пусть выходные не будут забыты.
Здоровья покрепче и кипу везения,
Гармонии в жизни и в настроении.
***
Сегодня праздник серьезных людей – День адвоката! От души хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе побольше солидных благодарных клиентов, отсутствия поражений, хорошего позитивного опыта в работе!
***
С Днем адвоката тебя, дорогой,
Правда всегда пусть стоит за тобой!
И пусть хранит тебя в жизни успех,
Будь в своем деле всегда лучше всех!
***
Поздравляю с Днем адвокатуры! В сложной жизненной ситуации вся надежда – на вас! Вы защитите интересы, вернете репутации чистоту перед законом, и просто поможете забыть о насущных проблемах! Сегодня я от всей души желаю вам успешных дел и счастья!
***
Поздравляю с Днём адвоката в Украине и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Желаю тебе успеха, побед и добра!