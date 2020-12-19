Короткие поздравления с Днем адвокатуры – проза, стихи, гифки и открытки

Поздравления с Днем адвоката - прикольные пожелания адвокату в прозе, стихи, картинки

19 декабря – праздник не только святого Николая, но и всех работников адвокатуры. День адвоката 2020 Украина отмечает в субботу (День адвоката 2021 в Украине отметят в воскресенье). И поздравления с Днем адвокатуры – прикольные и официально серьезные – звучат сегодня для всех защитников прав и свобод украинцев.

Совсем недавно до этого Украина отметила День суда – а до нового Дня юриста еще почти год. Сегодня же Украина дарит своим труженикам права поздравления с Днем адвоката. Благодарность адвокату в прозе дарят в этот день клиенты, короткие прикольные пожелания адвокату – друзья и родня.

Красивые и оригинальные поздравления с Днем адвоката своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки на День адвоката – бесплатно собрал Главред на праздник 19 декабря.

Привітання з Днем адвоката українською мовою

День адвокатуры Украины – поздравления с Днем адвоката в прозе, стихи и смс

Поздравления с Днем адвоката своими словами:

Прими мои поздравления с профессиональным праздником – с Днем адвоката. Работа у тебя интересная, сложная – все, как ты хотел. Я уверен, что у тебя большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные аргументы достойно восхищения. Успехов тебе в работе и будь счастлив!

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Поздравления женщине-адвокату:

Желаю: будьте нарасхват,

Ведь вы прекрасный адвокат,

Чтоб на работе к вам тянулись,

И вмиг богатым вы проснулись.

Пусть дома ждут покой, уют,

Отлично кормят, любят, ждут…

Живите дорого, богато.

С чудесным днем – Днем адвоката!

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Поздравления с Днем адвокатуры Украины в прозе:

Поздравляю с Днём адвокатуры Украины и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.

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В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

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Поздравления с Днем адвоката коллегам:

Хочу от всей души поздравить коллег с Днем адвокатуры, пожелать хороших и успешных процессов, чтобы в их жизни было больше прекрасных и просто приятных профессиональных минут. Крепкого им здоровья и удачи!

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С Днём адвоката прими поздравления,

Без обжалования и уточнения,

Блестящей карьеры сердечно желаю,

И без разбирательств тебя обнимаю.

Семейного счастья, стабильного быта,

И пусть выходные не будут забыты.

Здоровья покрепче и кипу везения,

Гармонии в жизни и в настроении.

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Сегодня праздник серьезных людей – День адвоката! От души хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе побольше солидных благодарных клиентов, отсутствия поражений, хорошего позитивного опыта в работе!

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С Днем адвоката тебя, дорогой,

Правда всегда пусть стоит за тобой!

И пусть хранит тебя в жизни успех,

Будь в своем деле всегда лучше всех!

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Поздравляю с Днем адвокатуры! В сложной жизненной ситуации вся надежда – на вас! Вы защитите интересы, вернете репутации чистоту перед законом, и просто поможете забыть о насущных проблемах! Сегодня я от всей души желаю вам успешных дел и счастья!

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Поздравляю с Днём адвоката в Украине и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Желаю тебе успеха, побед и добра!

День адвокатуры Украины – открытки и картинки на День адвоката