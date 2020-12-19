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Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, живые открытки

19 декабря 2020, 00:19

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе своими словами, стихи, короткие смс, открытки и картинки с Днем Николая зимнего – в материале Главреда.

С Днем святого Николая - поздравления короткие, смешные, картинки, видео
С Днем святого Николая - поздравления короткие, смешные, картинки, видео

С Днем святого Николая – только лучшие поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки с праздником святого Николая 19 декабря – подобрал Главред.

Мы подготовили только бесплатные открытки с Днем святого Николая Чудотворца, так как и сам святой при жизни прославился своей щедростью и бескорыстностью. К слову, любая корысть в День святого Николая – большой грех. Детальнее о том, что нельзя делать в праздник святого Николая – читайте в нашем материале День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы.

Читайте такжеКороткие поздравления с Днем адвокатуры – проза, стихи, гифки и открыткиА в этом материале мы собрали по-христиански душевные и оригинальные короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе, прикольные стихи и смс, а также живые анимационные открытки с Днем святого Николая 19 декабря и красивые картинки с Днем святого Николая зимнего – чтобы вы могли от души и со всей любовью поздравить со святым Николаем всех друзей, родных и близких.

Привітання з Днем святого Миколая українською мовою

Короткие оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

С Днем святого Николая! Пусть Николай Чудотворец откликается на твои молитвы и всё в жизни всегда складывается чудесным образом! Пусть вера в чудо помогает преодолевать любые препятствия, дарит надежду, вселяет уверенность в благополучный исход твоих добрых начинаний! С праздником!

***

Наступает день Святого Николая! Пусть помогает он твоей судьбе направить тебя на верный путь, который приведёт тебя к самым потрясающим открытиям. Хочу пожелать тебе счастья и любви, здоровья крепкого и долголетия необъяснимого.

***

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С Днем святого Николая! Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой.

***

Пусть хранит тебя Святой Николай от невзгод и житейских неурядиц. Радости, душевного тепла и искренности!

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Искренние христианские поздравления с Днем святого Николая в стихах

Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт -

День святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С Днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

***

В День святого Николая,

Ничего не ожидая,

Магом будь, твори добро,

Ступив полшага за порог.

Дари любовь, дари улыбки,

Прощай обиды и ошибки,

На позитиве будь всегда,

Зажжется пусть твоя звезда!

***

В День святого Николая

Ангел, рядышком летая,

Пусть добром вознаградит

И от горя защитит.

Вы свои заботы бросьте,

Пусть придет веселье в гости,

Благ надарит Николай,

И судьба напомнит рай!

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Добрые душевные поздравления с Николаем зимним – короткие смс

С праздником святого Николая! Желаю, чтобы Чудотворец одарил тебя любовью, счастьем, исполнением желаний и всеми прикосновением благодати!

***

С днем святого Николая

Всех сердечно поздравляю!

Пусть хранит он вас от бед!

Славных зим вам, долгих лет!

***

Желаю, чтоб новые высоты покоряя,

Ты под защитой был святого Николая!

***

С Днём святого Николая. Желаю здравия, мира, счастья, любви, надежды, удачи и благополучия.

***

Поздравление с Днем святого Николая любимой девушке:

В прекрасный день святого Николая

Хочу своей любимой пожелать

Большой как мир любви без края,

И никогда меня не забывать!

***

Поздравление с Днем святого Николая любимому парню:

С днем святого Николая

Тебя, любимый, поздравляю,

Верь, мой милый, в чудеса!

Желаю счастья и добра!

***

С Днём святого Николая! Пусть в этот день вера сердца станет крепче, а жизнь твоя — ярче и удивительней!

С Днем святого Николая: поздравления в картинках и открытках

  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников
  • С Днем святого Николая - картинки и открытки со святым Николаем Фото из открытых источников

Поздравления с Днем святого Николая – видео

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Сейчас вы просматриваете новость «Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, живые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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