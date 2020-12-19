Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, живые открытки

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе своими словами, стихи, короткие смс, открытки и картинки с Днем Николая зимнего – в материале Главреда.
С Днем святого Николая – только лучшие поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки с праздником святого Николая 19 декабря – подобрал Главред.
Мы подготовили только бесплатные открытки с Днем святого Николая Чудотворца, так как и сам святой при жизни прославился своей щедростью и бескорыстностью. К слову, любая корысть в День святого Николая – большой грех. Детальнее о том, что нельзя делать в праздник святого Николая – читайте в нашем материале День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы.
Читайте такжеКороткие поздравления с Днем адвокатуры – проза, стихи, гифки и открыткиА в этом материале мы собрали по-христиански душевные и оригинальные короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе, прикольные стихи и смс, а также живые анимационные открытки с Днем святого Николая 19 декабря и красивые картинки с Днем святого Николая зимнего – чтобы вы могли от души и со всей любовью поздравить со святым Николаем всех друзей, родных и близких.
Привітання з Днем святого Миколая українською мовою
Короткие оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе
С Днем святого Николая! Пусть Николай Чудотворец откликается на твои молитвы и всё в жизни всегда складывается чудесным образом! Пусть вера в чудо помогает преодолевать любые препятствия, дарит надежду, вселяет уверенность в благополучный исход твоих добрых начинаний! С праздником!
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Наступает день Святого Николая! Пусть помогает он твоей судьбе направить тебя на верный путь, который приведёт тебя к самым потрясающим открытиям. Хочу пожелать тебе счастья и любви, здоровья крепкого и долголетия необъяснимого.
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С Днем святого Николая! Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой.
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Пусть хранит тебя Святой Николай от невзгод и житейских неурядиц. Радости, душевного тепла и искренности!
Искренние христианские поздравления с Днем святого Николая в стихах
Под подушкою подарки,
Стол давно уже накрыт -
День святого Николая
В каждый дом прийти спешит.
От души тебе желаю,
Чтоб сбылись твои мечты.
С Днем святого Николая!
Мира, счастья, доброты!
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В День святого Николая,
Ничего не ожидая,
Магом будь, твори добро,
Ступив полшага за порог.
Дари любовь, дари улыбки,
Прощай обиды и ошибки,
На позитиве будь всегда,
Зажжется пусть твоя звезда!
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В День святого Николая
Ангел, рядышком летая,
Пусть добром вознаградит
И от горя защитит.
Вы свои заботы бросьте,
Пусть придет веселье в гости,
Благ надарит Николай,
И судьба напомнит рай!
Добрые душевные поздравления с Николаем зимним – короткие смс
С праздником святого Николая! Желаю, чтобы Чудотворец одарил тебя любовью, счастьем, исполнением желаний и всеми прикосновением благодати!
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С днем святого Николая
Всех сердечно поздравляю!
Пусть хранит он вас от бед!
Славных зим вам, долгих лет!
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Желаю, чтоб новые высоты покоряя,
Ты под защитой был святого Николая!
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С Днём святого Николая. Желаю здравия, мира, счастья, любви, надежды, удачи и благополучия.
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Поздравление с Днем святого Николая любимой девушке:
В прекрасный день святого Николая
Хочу своей любимой пожелать
Большой как мир любви без края,
И никогда меня не забывать!
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Поздравление с Днем святого Николая любимому парню:
С днем святого Николая
Тебя, любимый, поздравляю,
Верь, мой милый, в чудеса!
Желаю счастья и добра!
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С Днём святого Николая! Пусть в этот день вера сердца станет крепче, а жизнь твоя — ярче и удивительней!