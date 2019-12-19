День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца

С Днем Николая – поздравления и красивые открытки с Днем святого Николая 19 декабря и на день ангела Николая / 1zoom.ru

19 декабря – праздник Николая Чудотворца.

Это не просто день памяти святого, когда с Днем Николая поздравления шлют друг другу и взрослые, и дети – но и главные именины Николая по церковному календарю. С Днем ангела Николая сегодня поздравляют родня и просто знакомые.

А чтобы праздник прошел ярко и весело – Главред подобрал самые красивые картинки и самые добрые пожелания с Днем святого Николая и с Днем ангела Коли.

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Поздравления со святым Николаем

Поздравление с Днем святого Николая своими словами:

Поздравляю с днем Святого Николая Чудотворца! Пусть этот день станет по настоящему самым счастливым в череде счастливых дней! Счастья вам круглогодичного непрерывного и огромного! С праздником вас!

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Поздравление с Днем святого Николая в прозе:

В День святого Николая Угодника желаю вам хотя бы раз в году поверить в сказку! Пускай исполнятся самые заветные, чистые и добрые мечты!

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Поздравления с Николаем Чудотворцем – проза:

Желаю, чтобы каждый из вас получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и обязательно подарочек под подушку.

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С Днем святого Николая – стихи:

В день святого Николая

Я зажег свою свечу,

И к святому прибегая

Знаю – помощь получу!

Потому что наш Святитель

Радость детскую несет,

За собою как Спаситель

Деток в отчий дом ведет.

С Днем святого Николая!

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Стихи на День святого Николая для детей:

Николай уже идет,

Ворох радостей несет.

Свете, Маше и Антошке,

Кроме мелкого Сережки.

Он разбрасывал игрушки,

Кушал ложкой, словно хрюшка,

Всех дразнил он в зоопарке

И остался без подарка.

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Короткие поздравления с Днем святого Николая:

С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!

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Поздравления с Днем Св. Николая прикольные:

Пусть этой ночью под подушкой твоей окажется множество различных подарков и сладостей, ведь такие дары от святого Николая достаются только людям хорошим, любящим и любимым. Пусть святой Николай бережет твой дом и твое хозяйство, а ты наполняйся светом духовным и справедливым. С Днем святого Николая!

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Короткие стихи про святого Николая:

Поздравляю с праздником всех!

С днем Святого Николая!

Пусть вас ждет всегда успех,

Век живи не унывая.

***

Пусть Чудотворец Николай

Вам исцелит тела и души,

От бед мирских убережет,

И станет жизнь светлей и лучше!

***

Поздравление с Днем святого Николая священнику:

Поздравляю с днем поминовения Божьего Избранника Николая Чудотворца! Желаю, чтобы по молитвам моим Святой Николай уберег тебя от различных невзгод и помог исполниться твоим надеждам!

С Днем ангела Николаю – в прозе, стихах и смс

Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

***

Коля! Коля! Николай!

Не грусти, не унывай,

Не болей и не хандри.

Жизнь свою ты береги!

Ты прекрасный человек,

Будь таким ты весь свой век!

Со счастьем в ногу ты шагай,

Про друзей не забывай!

Помни, жизнь у нас одна,

В ней смекалка всем нужна.

Знай, ты лучший в мире, Коля!

Помни, это твоя доля!

***

Коленька, в этот день я искренне желаю тебе любви навечно и счастья навсегда. Будь в каждом деле безупречен, будь в каждом дне веселым, добрым и крутым. Желаю светлой мысли в голове, огня надежды в сердце и только хорошего настроения на душе.

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем ангела, с Днем святого Николая Чудотворца! Желаю мира, добра, здоровья, процветания, удачи и радости. Пусть твой ангел хранитель сбережет от всего плохого, подарит веру и поселит любовь в твоем сердце.