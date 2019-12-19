День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца

На День святого Николая 2019 Главред подобрал самые красивые картинки и самые добрые пожелания – с днем ангела Коли и с праздником 19 декабря.
19 декабря – праздник Николая Чудотворца.
Это не просто день памяти святого, когда с Днем Николая поздравления шлют друг другу и взрослые, и дети – но и главные именины Николая по церковному календарю. С Днем ангела Николая сегодня поздравляют родня и просто знакомые.
А чтобы праздник прошел ярко и весело – Главред подобрал самые красивые картинки и самые добрые пожелания с Днем святого Николая и с Днем ангела Коли.
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Поздравления со святым Николаем
Поздравление с Днем святого Николая своими словами:
Поздравляю с днем Святого Николая Чудотворца! Пусть этот день станет по настоящему самым счастливым в череде счастливых дней! Счастья вам круглогодичного непрерывного и огромного! С праздником вас!
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Поздравление с Днем святого Николая в прозе:
В День святого Николая Угодника желаю вам хотя бы раз в году поверить в сказку! Пускай исполнятся самые заветные, чистые и добрые мечты!
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Поздравления с Николаем Чудотворцем – проза:
Желаю, чтобы каждый из вас получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и обязательно подарочек под подушку.
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С Днем святого Николая – стихи:
В день святого Николая
Я зажег свою свечу,
И к святому прибегая
Знаю – помощь получу!
Потому что наш Святитель
Радость детскую несет,
За собою как Спаситель
Деток в отчий дом ведет.
С Днем святого Николая!
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Стихи на День святого Николая для детей:
Николай уже идет,
Ворох радостей несет.
Свете, Маше и Антошке,
Кроме мелкого Сережки.
Он разбрасывал игрушки,
Кушал ложкой, словно хрюшка,
Всех дразнил он в зоопарке
И остался без подарка.
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Короткие поздравления с Днем святого Николая:
С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!
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Поздравления с Днем Св. Николая прикольные:
Пусть этой ночью под подушкой твоей окажется множество различных подарков и сладостей, ведь такие дары от святого Николая достаются только людям хорошим, любящим и любимым. Пусть святой Николай бережет твой дом и твое хозяйство, а ты наполняйся светом духовным и справедливым. С Днем святого Николая!
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Короткие стихи про святого Николая:
Поздравляю с праздником всех!
С днем Святого Николая!
Пусть вас ждет всегда успех,
Век живи не унывая.
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Пусть Чудотворец Николай
Вам исцелит тела и души,
От бед мирских убережет,
И станет жизнь светлей и лучше!
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Поздравление с Днем святого Николая священнику:
Поздравляю с днем поминовения Божьего Избранника Николая Чудотворца! Желаю, чтобы по молитвам моим Святой Николай уберег тебя от различных невзгод и помог исполниться твоим надеждам!
С Днем ангела Николаю – в прозе, стихах и смс
Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.
***
Коля! Коля! Николай!
Не грусти, не унывай,
Не болей и не хандри.
Жизнь свою ты береги!
Ты прекрасный человек,
Будь таким ты весь свой век!
Со счастьем в ногу ты шагай,
Про друзей не забывай!
Помни, жизнь у нас одна,
В ней смекалка всем нужна.
Знай, ты лучший в мире, Коля!
Помни, это твоя доля!
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Коленька, в этот день я искренне желаю тебе любви навечно и счастья навсегда. Будь в каждом деле безупречен, будь в каждом дне веселым, добрым и крутым. Желаю светлой мысли в голове, огня надежды в сердце и только хорошего настроения на душе.
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Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем ангела, с Днем святого Николая Чудотворца! Желаю мира, добра, здоровья, процветания, удачи и радости. Пусть твой ангел хранитель сбережет от всего плохого, подарит веру и поселит любовь в твоем сердце.