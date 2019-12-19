Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі

З Миколаєм – привітання з Миколайчиком та казкові листівки з Днем святого Миколая / abababooks.com.ua

19 грудня – свято, яке чекає не лише малеча, а й багато хто з дорослих.

Українці щиро полюбляють свято Миколая, адже це казкова пора здійснення мрій та нових надій. Вітаючи з Днем святого Миколая, люди бажають один одного нового – кращого – життя та здійснення сподівань.

Тож до свята 19 грудня Главред підібрав найкращі привітання з святим Миколаєм – прозою, у віршах і короткі. Не забули ми й про красиві картинки з Миколайчиком.

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З днем святого Миколая – привітання в прозі

З Миколайчиком! Миру Вам і добра, достатку, щастя, злагоди, благополуччя й душевного родинного затишку, світлої радості та веселого свята! Нехай святий Миколай освятить вас і благословить Вас на добрі справи.

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Привітання з Днем святого Миколая своїми словами:

Вітаємо вас з днем Святого Миколая! Це свято любові і душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а Ваше життя буде яскравим! Зі святом Вас!

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Читайте такжеМолитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньгиПривітання з святим Миколаєм прозою:

Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

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Привітання колег з Днем святого Миколая:

З Днем святого Миколая! З приходом цього дня кожен з нас очікує на маленьке диво, звершити яке під силу лише святому. Тож нехай це прекрасне свято принесе до Ваших осель радість, світло і приємні несподіванки. Хай у зимові морози зігріває вас тепле свято і святий Миколай здійснить усі ваші бажання!

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Православне привітання з Днем святого Миколая Чудотворця:

День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі і неприємності і згадати просту думку про те, що чудеса стаються скрізь і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

Привітання з Днем святого Миколая – вірші

Прикольні привітання з Днем Миколая:

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

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Привітання колег з Днем святого Миколая:

У День Святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Усмішок і позитиву,

Завжди мати перспективу!

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Вітання з Днем святого Миколая – смс:

До святого Миколая

Молитву складаю,

Про святкові даруночки

Його попрохаю!

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Вірші про святого Миколая для дорослих:

Тук-тук-тук! Я Миколай !

Привітаннячко тримай:

Ти побільше посміхайся

І шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

І побільше їжі в пузі!

Хай перетворить добрий гном

Твiй холодильник в гастроном!

Листівки з Днем святого Миколая