Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі

До свята 19 грудня Главред підібрав найкращі привітання з святим Миколаєм – й картинки, й вітання в прозі, й вірші.
19 грудня – свято, яке чекає не лише малеча, а й багато хто з дорослих.
Українці щиро полюбляють свято Миколая, адже це казкова пора здійснення мрій та нових надій. Вітаючи з Днем святого Миколая, люди бажають один одного нового – кращого – життя та здійснення сподівань.
Тож до свята 19 грудня Главред підібрав найкращі привітання з святим Миколаєм – прозою, у віршах і короткі. Не забули ми й про красиві картинки з Миколайчиком.
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З днем святого Миколая – привітання в прозі
З Миколайчиком! Миру Вам і добра, достатку, щастя, злагоди, благополуччя й душевного родинного затишку, світлої радості та веселого свята! Нехай святий Миколай освятить вас і благословить Вас на добрі справи.
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Привітання з Днем святого Миколая своїми словами:
Вітаємо вас з днем Святого Миколая! Це свято любові і душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а Ваше життя буде яскравим! Зі святом Вас!
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Читайте такжеМолитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньгиПривітання з святим Миколаєм прозою:
Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!
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Привітання колег з Днем святого Миколая:
З Днем святого Миколая! З приходом цього дня кожен з нас очікує на маленьке диво, звершити яке під силу лише святому. Тож нехай це прекрасне свято принесе до Ваших осель радість, світло і приємні несподіванки. Хай у зимові морози зігріває вас тепле свято і святий Миколай здійснить усі ваші бажання!
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Православне привітання з Днем святого Миколая Чудотворця:
День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі і неприємності і згадати просту думку про те, що чудеса стаються скрізь і постійно. Будьте щасливі, зі святом!
Привітання з Днем святого Миколая – вірші
Прикольні привітання з Днем Миколая:
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!
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Привітання колег з Днем святого Миколая:
У День Святого Миколая
Тобі радості бажаю!
Усмішок і позитиву,
Завжди мати перспективу!
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Вітання з Днем святого Миколая – смс:
До святого Миколая
Молитву складаю,
Про святкові даруночки
Його попрохаю!
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Вірші про святого Миколая для дорослих:
Тук-тук-тук! Я Миколай !
Привітаннячко тримай:
Ти побільше посміхайся
І шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
І побільше їжі в пузі!
Хай перетворить добрий гном
Твiй холодильник в гастроном!